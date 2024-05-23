https://ria.ru/20240523/uroven_vody-1947798822.html

Уровень воды в Иртыше в Омской области снизился на 17 сантиметров

Уровень воды в Иртыше в Омской области снизился на 17 сантиметров - РИА Новости, 23.05.2024

Уровень воды в Иртыше в Омской области снизился на 17 сантиметров

Уровень рек Иртыш и Ишим в пострадавших от паводка районах региона снизился на 4 и 17 сантиметров соответственно, рассказал в своём Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T07:49

2024-05-23T07:49

2024-05-23T07:49

иртыш (река)

ишим (река)

омская область

виталий хоценко

александр куренков (мчс)

ирек файзуллин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ОМСК, 23 мая - РИА Новости. Уровень рек Иртыш и Ишим в пострадавших от паводка районах региона снизился на 4 и 17 сантиметров соответственно, рассказал в своём Telegram-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко. В Омской области введён режим ЧС в связи с паводком. Сильнее всего пострадал Усть-Ишим. Паводком были затоплены около 640 домов и свыше 1000 приусадебных участков. В связи с ситуацией регион посетили глава МЧС России Александр Куренков и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин. "Уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим продолжает снижаться и сейчас составляет 933 сантиметра (-4 сантиметра со вчерашнего дня). Снижение уровня воды происходит и в Ишиме. Уровень реки в районе села Орехово составляет сейчас 1484 сантиметра (-17 сантиметров со вчерашнего дня)", - написал губернатор. Жителям района оказывают гуманитарную помощь, обеспечивают продовольствием, питьевой водой, медикаментами и топливом. В районе работают сотрудники МЧС, волонтеры и полицейские. О начале снижения уровней воды в реках на севере Омской области губернатор сообщил 17 мая, вода начала спадать в реке Ишим в районе села Орехово. Уровень воды в Иртыше возле Усть-Ишима начал снижение 20 мая, в пик паводка он достиг здесь 946 сантиметров.

https://ria.ru/20240503/damba-1943723133.html

https://ria.ru/20240409/pavodok-1938854588.html

иртыш (река)

ишим (река)

омская область

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иртыш (река), ишим (река), омская область, виталий хоценко, александр куренков (мчс), ирек файзуллин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024