Рейтинг@Mail.ru
Уровень воды в Иртыше в Омской области снизился на 17 сантиметров - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:49 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/uroven_vody-1947798822.html
Уровень воды в Иртыше в Омской области снизился на 17 сантиметров
Уровень воды в Иртыше в Омской области снизился на 17 сантиметров - РИА Новости, 23.05.2024
Уровень воды в Иртыше в Омской области снизился на 17 сантиметров
Уровень рек Иртыш и Ишим в пострадавших от паводка районах региона снизился на 4 и 17 сантиметров соответственно, рассказал в своём Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T07:49
2024-05-23T07:49
иртыш (река)
ишим (река)
омская область
виталий хоценко
александр куренков (мчс)
ирек файзуллин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941689656_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_c512ece8816d788e92de699e5f217b1f.jpg
ОМСК, 23 мая - РИА Новости. Уровень рек Иртыш и Ишим в пострадавших от паводка районах региона снизился на 4 и 17 сантиметров соответственно, рассказал в своём Telegram-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко. В Омской области введён режим ЧС в связи с паводком. Сильнее всего пострадал Усть-Ишим. Паводком были затоплены около 640 домов и свыше 1000 приусадебных участков. В связи с ситуацией регион посетили глава МЧС России Александр Куренков и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин. "Уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим продолжает снижаться и сейчас составляет 933 сантиметра (-4 сантиметра со вчерашнего дня). Снижение уровня воды происходит и в Ишиме. Уровень реки в районе села Орехово составляет сейчас 1484 сантиметра (-17 сантиметров со вчерашнего дня)", - написал губернатор. Жителям района оказывают гуманитарную помощь, обеспечивают продовольствием, питьевой водой, медикаментами и топливом. В районе работают сотрудники МЧС, волонтеры и полицейские. О начале снижения уровней воды в реках на севере Омской области губернатор сообщил 17 мая, вода начала спадать в реке Ишим в районе села Орехово. Уровень воды в Иртыше возле Усть-Ишима начал снижение 20 мая, в пик паводка он достиг здесь 946 сантиметров.
https://ria.ru/20240503/damba-1943723133.html
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938854588.html
иртыш (река)
ишим (река)
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941689656_102:0:1178:807_1920x0_80_0_0_7a90fa9d111496987caab8c706d7c4bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иртыш (река), ишим (река), омская область, виталий хоценко, александр куренков (мчс), ирек файзуллин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Иртыш (река), Ишим (река), Омская область, Виталий Хоценко, Александр Куренков (МЧС), Ирек Файзуллин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Уровень воды в Иртыше в Омской области снизился на 17 сантиметров

Уровень в Иртыше и Ишиме Омской области упал на 17 и 4 сантиметра соответственно

© РИА НовостиРека Ишим в Тюменской области
Река Ишим в Тюменской области
© РИА Новости
Река Ишим в Тюменской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 23 мая - РИА Новости. Уровень рек Иртыш и Ишим в пострадавших от паводка районах региона снизился на 4 и 17 сантиметров соответственно, рассказал в своём Telegram-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.
В Омской области введён режим ЧС в связи с паводком. Сильнее всего пострадал Усть-Ишим. Паводком были затоплены около 640 домов и свыше 1000 приусадебных участков. В связи с ситуацией регион посетили глава МЧС России Александр Куренков и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.
Последствия прорыва дамбы в районе площади Гагарина в Орске - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Мэр Орска рассказал, когда отремонтируют дамбу
3 мая, 16:31
"Уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим продолжает снижаться и сейчас составляет 933 сантиметра (-4 сантиметра со вчерашнего дня). Снижение уровня воды происходит и в Ишиме. Уровень реки в районе села Орехово составляет сейчас 1484 сантиметра (-17 сантиметров со вчерашнего дня)", - написал губернатор.
Жителям района оказывают гуманитарную помощь, обеспечивают продовольствием, питьевой водой, медикаментами и топливом. В районе работают сотрудники МЧС, волонтеры и полицейские.
О начале снижения уровней воды в реках на севере Омской области губернатор сообщил 17 мая, вода начала спадать в реке Ишим в районе села Орехово. Уровень воды в Иртыше возле Усть-Ишима начал снижение 20 мая, в пик паводка он достиг здесь 946 сантиметров.
Паводок в Омской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Омский губернатор оценил ситуацию с паводком в регионе
9 апреля, 15:10
 
Иртыш (река)Ишим (река)Омская областьВиталий ХоценкоАлександр Куренков (МЧС)Ирек ФайзуллинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала