https://ria.ru/20240523/ulyanov-1948002548.html
Ульянов назвал дату визита Гросси в Россию
Ульянов назвал дату визита Гросси в Россию - РИА Новости, 23.05.2024
Ульянов назвал дату визита Гросси в Россию
Дата встречи российской делегации с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по Запорожской АЭС согласована, он приедет в Калининград 28 мая, консультации сторон... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T20:28
2024-05-23T20:28
2024-05-23T21:18
россия
калининград
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
вена
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
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ВЕНА, 23 мая - РИА Новости. Дата встречи российской делегации с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по Запорожской АЭС согласована, он приедет в Калининград 28 мая, консультации сторон пройдут в аэропорту, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Рафаэль Гросси действительно приедет на территорию России, в Калининград. Эта встреча состоится 28 мая, но это будет не визит как таковой, а проведение консультаций с российской межведомственной делегацией во главе с руководителем Госкорпорации "Росатом" Лихачевым", - сказал дипломат.По его словам, чтобы обе стороны не теряли времени, встреча будет организована прямо в аэропорту Калининграда.Ульянов уточнил, что в состав российской делегации войдут представители МИД, Минобороны, Росгвардии, "Росатома" и Ростехнадзора."То есть это те ведомства, которые имеют отношение к деятельности Запорожской АЭС и ситуации вокруг нее. Это традиционные консультации, уже даже затрудняюсь подсчитать, сколько раз они проводились в таком формате. Гросси обычно сопровождают два его заместителя, руководитель его секретариата и ближайшие помощники, и встреча практически целиком посвящена Запорожской АЭС", - уточнил собеседник агентства.Он добавил, что фиксированной строгой повестки дня нет. "В принципе, любая сторона может поднять любые интересующие ее вопросы. Встреча Гросси и российской делегации будет не очень продолжительная, поэтому, думаю, стороны уложатся за полдня. Этого достаточно, чтобы обсудить текущие вопросы, представляющие взаимный интерес или вызывающие озабоченности", - заключил постпред."Сейчас я не вижу необходимости для Рафаэля Гросси приезжать на ЗАЭС, он тоже пока не выступал с инициативой об очередном таком визите", - сказал Ульянов.Дипломат также напомнил, что Гросси был на ЗАЭС "не так давно" - в феврале текущего года.
https://ria.ru/20240521/grossi-1947344917.html
https://ria.ru/20240521/zaes-1947322578.html
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россия, калининград, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), вена, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ
Россия, Калининград, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), Вена, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ
Ульянов назвал дату визита Гросси в Россию
Ульянов: Гросси приедет в Калининград 28 мая
ВЕНА, 23 мая - РИА Новости. Дата встречи российской делегации с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по Запорожской АЭС согласована, он приедет в Калининград 28 мая, консультации сторон пройдут в аэропорту, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Рафаэль Гросси действительно приедет на территорию России, в Калининград. Эта встреча состоится 28 мая, но это будет не визит как таковой, а проведение консультаций с российской межведомственной делегацией во главе с руководителем Госкорпорации "Росатом
" Лихачевым", - сказал дипломат.
По его словам, чтобы обе стороны не теряли времени, встреча будет организована прямо в аэропорту Калининграда.
Ульянов уточнил, что в состав российской делегации войдут представители МИД, Минобороны, Росгвардии
, "Росатома" и Ростехнадзора
.
"То есть это те ведомства, которые имеют отношение к деятельности Запорожской АЭС и ситуации вокруг нее. Это традиционные консультации, уже даже затрудняюсь подсчитать, сколько раз они проводились в таком формате. Гросси обычно сопровождают два его заместителя, руководитель его секретариата и ближайшие помощники, и встреча практически целиком посвящена Запорожской АЭС", - уточнил собеседник агентства.
Он добавил, что фиксированной строгой повестки дня нет. "В принципе, любая сторона может поднять любые интересующие ее вопросы. Встреча Гросси и российской делегации будет не очень продолжительная, поэтому, думаю, стороны уложатся за полдня. Этого достаточно, чтобы обсудить текущие вопросы, представляющие взаимный интерес или вызывающие озабоченности", - заключил постпред.
"Сейчас я не вижу необходимости для Рафаэля Гросси приезжать на ЗАЭС, он тоже пока не выступал с инициативой об очередном таком визите", - сказал Ульянов.
Дипломат также напомнил, что Гросси был на ЗАЭС "не так давно" - в феврале текущего года.