https://ria.ru/20240523/ulyanov-1948002548.html

Ульянов назвал дату визита Гросси в Россию

Ульянов назвал дату визита Гросси в Россию - РИА Новости, 23.05.2024

Ульянов назвал дату визита Гросси в Россию

Дата встречи российской делегации с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по Запорожской АЭС согласована, он приедет в Калининград 28 мая, консультации сторон... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T20:28

2024-05-23T20:28

2024-05-23T21:18

россия

калининград

рафаэль гросси

михаил ульянов (дипломат)

вена

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

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ВЕНА, 23 мая - РИА Новости. Дата встречи российской делегации с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по Запорожской АЭС согласована, он приедет в Калининград 28 мая, консультации сторон пройдут в аэропорту, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Рафаэль Гросси действительно приедет на территорию России, в Калининград. Эта встреча состоится 28 мая, но это будет не визит как таковой, а проведение консультаций с российской межведомственной делегацией во главе с руководителем Госкорпорации "Росатом" Лихачевым", - сказал дипломат.По его словам, чтобы обе стороны не теряли времени, встреча будет организована прямо в аэропорту Калининграда.Ульянов уточнил, что в состав российской делегации войдут представители МИД, Минобороны, Росгвардии, "Росатома" и Ростехнадзора."То есть это те ведомства, которые имеют отношение к деятельности Запорожской АЭС и ситуации вокруг нее. Это традиционные консультации, уже даже затрудняюсь подсчитать, сколько раз они проводились в таком формате. Гросси обычно сопровождают два его заместителя, руководитель его секретариата и ближайшие помощники, и встреча практически целиком посвящена Запорожской АЭС", - уточнил собеседник агентства.Он добавил, что фиксированной строгой повестки дня нет. "В принципе, любая сторона может поднять любые интересующие ее вопросы. Встреча Гросси и российской делегации будет не очень продолжительная, поэтому, думаю, стороны уложатся за полдня. Этого достаточно, чтобы обсудить текущие вопросы, представляющие взаимный интерес или вызывающие озабоченности", - заключил постпред."Сейчас я не вижу необходимости для Рафаэля Гросси приезжать на ЗАЭС, он тоже пока не выступал с инициативой об очередном таком визите", - сказал Ульянов.Дипломат также напомнил, что Гросси был на ЗАЭС "не так давно" - в феврале текущего года.

https://ria.ru/20240521/grossi-1947344917.html

https://ria.ru/20240521/zaes-1947322578.html

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россия, калининград, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), вена, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ