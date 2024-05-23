https://ria.ru/20240523/ukraina-1948016520.html

Рада приняла за основу законопроект о раскрытии банковской тайны

Рада приняла за основу законопроект о раскрытии банковской тайны - РИА Новости, 23.05.2024

Рада приняла за основу законопроект о раскрытии банковской тайны

Парламент Украины принял за основу правительственный законопроект, который расширяет перечень оснований для раскрытия банковской тайны без вести пропавших лиц,... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T22:17

2024-05-23T22:17

2024-05-23T22:17

жилье

украина

верховная рада украины

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Парламент Украины принял за основу правительственный законопроект, который расширяет перечень оснований для раскрытия банковской тайны без вести пропавших лиц, о счетах запрещенных судом политических партий и активах подсанкционных лиц, сообщило в четверг минреинтеграции страны. "Верховная рада приняла за основу правительственный законопроект по расширению перечня оснований раскрытия банками банковской тайны. Речь идет о внесении изменений в законодательные акты Украины по отдельным вопросам раскрытия банковской тайны и мер по установлению опеки над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минреинтеграции, являющегося автором данного документа. Уточняется, что нотариусы смогут запросить данные в банках о счетах, средствах, движимом имуществе и прочем для установления опеки над имуществом таких категорий лиц. В пояснительной записке к законопроекту, опубликованного на сайте Рады, отмечается, что также законопроект позволит минюсту "обеспечить выполнение функций в части защиты прав и интересов Украины в зарубежных юрисдикциях" при выявлении и розыске активов подсанкционных лиц, а также раскрытии информации о счетах "запрещенных судом политических партий" и взыскания в доход государства их активов.

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жилье, украина, верховная рада украины