https://ria.ru/20240523/ukraina-1947987100.html

В ВСУ неожиданно высказались о завершении конфликта

В ВСУ неожиданно высказались о завершении конфликта - РИА Новости, 23.05.2024

В ВСУ неожиданно высказались о завершении конфликта

Украине, возможно, придется пойти на территориальные уступки, чтобы завершить конфликт с Россией, заявил телеканалу ABC News командир 57-й мотострелковой... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T18:49

2024-05-23T18:49

2024-05-23T18:50

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Украине, возможно, придется пойти на территориальные уступки, чтобы завершить конфликт с Россией, заявил телеканалу ABC News командир 57-й мотострелковой бригады ВСУ, полковник Александр Бакулин. В интервью телеканалу Бакулин заявил, что конфликт, вероятно, закончится сделкой между Украиной и Россией. Он допустил, что часть территорий Украина потеряет, приведя в пример территориальные изменения Финляндии по итогам Советско-финляндской войны, проходившей с 1939 по 1940 годы. "Финляндия когда-то воевала против большого СССР. Да, она потеряла некоторые территории. Но она все еще существует как страна...Мы находимся в аналогичном положении, но я надеюсь, что мы не потеряем свою землю", - цитирует телеканал полковника. По словам полковника, ВСУ "стабилизировали" положение на фронте. При этом Бакулин описал ситуацию в Харьковской области как "очень тяжелую". Заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, но добавил, что оно может ухудшиться, при этом он же предположил, что мирные переговоры с Россией могут начаться не раньше второй половины 2025 года. На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских военных ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на краматорском направлении в ДНР.

https://ria.ru/20240523/zelenskiy-1947985413.html

https://ria.ru/20240523/dnr-1947894261.html

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в мире, украина, александр сырский, россия, вооруженные силы украины, финляндия