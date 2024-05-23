В ВСУ неожиданно высказались о завершении конфликта
Полковник ВСУ: Украине придется уступить территорию для окончания конфликта
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки войск "Центр" ВС России
Военнослужащий группировки войск "Центр" ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Украине, возможно, придется пойти на территориальные уступки, чтобы завершить конфликт с Россией, заявил телеканалу ABC News командир 57-й мотострелковой бригады ВСУ, полковник Александр Бакулин.
В интервью телеканалу Бакулин заявил, что конфликт, вероятно, закончится сделкой между Украиной и Россией. Он допустил, что часть территорий Украина потеряет, приведя в пример территориальные изменения Финляндии по итогам Советско-финляндской войны, проходившей с 1939 по 1940 годы.
"Финляндия когда-то воевала против большого СССР. Да, она потеряла некоторые территории. Но она все еще существует как страна...Мы находимся в аналогичном положении, но я надеюсь, что мы не потеряем свою землю", - цитирует телеканал полковника.
По словам полковника, ВСУ "стабилизировали" положение на фронте. При этом Бакулин описал ситуацию в Харьковской области как "очень тяжелую".
Заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, но добавил, что оно может ухудшиться, при этом он же предположил, что мирные переговоры с Россией могут начаться не раньше второй половины 2025 года.
На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских военных ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на краматорском направлении в ДНР.