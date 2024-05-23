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В ВСУ неожиданно высказались о завершении конфликта - РИА Новости, 23.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:49 23.05.2024 (обновлено: 18:50 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/ukraina-1947987100.html
В ВСУ неожиданно высказались о завершении конфликта
В ВСУ неожиданно высказались о завершении конфликта - РИА Новости, 23.05.2024
В ВСУ неожиданно высказались о завершении конфликта
Украине, возможно, придется пойти на территориальные уступки, чтобы завершить конфликт с Россией, заявил телеканалу ABC News командир 57-й мотострелковой... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T18:49
2024-05-23T18:50
специальная военная операция на украине
в мире
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александр сырский
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Украине, возможно, придется пойти на территориальные уступки, чтобы завершить конфликт с Россией, заявил телеканалу ABC News командир 57-й мотострелковой бригады ВСУ, полковник Александр Бакулин. В интервью телеканалу Бакулин заявил, что конфликт, вероятно, закончится сделкой между Украиной и Россией. Он допустил, что часть территорий Украина потеряет, приведя в пример территориальные изменения Финляндии по итогам Советско-финляндской войны, проходившей с 1939 по 1940 годы. "Финляндия когда-то воевала против большого СССР. Да, она потеряла некоторые территории. Но она все еще существует как страна...Мы находимся в аналогичном положении, но я надеюсь, что мы не потеряем свою землю", - цитирует телеканал полковника. По словам полковника, ВСУ "стабилизировали" положение на фронте. При этом Бакулин описал ситуацию в Харьковской области как "очень тяжелую". Заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, но добавил, что оно может ухудшиться, при этом он же предположил, что мирные переговоры с Россией могут начаться не раньше второй половины 2025 года. На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских военных ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на краматорском направлении в ДНР.
https://ria.ru/20240523/zelenskiy-1947985413.html
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в мире, украина, александр сырский, россия, вооруженные силы украины, финляндия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Сырский, Россия, Вооруженные силы Украины, Финляндия
В ВСУ неожиданно высказались о завершении конфликта

Полковник ВСУ: Украине придется уступить территорию для окончания конфликта

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки войск "Центр" ВС России
Военнослужащий группировки войск Центр ВС России - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий группировки войск "Центр" ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Украине, возможно, придется пойти на территориальные уступки, чтобы завершить конфликт с Россией, заявил телеканалу ABC News командир 57-й мотострелковой бригады ВСУ, полковник Александр Бакулин.
В интервью телеканалу Бакулин заявил, что конфликт, вероятно, закончится сделкой между Украиной и Россией. Он допустил, что часть территорий Украина потеряет, приведя в пример территориальные изменения Финляндии по итогам Советско-финляндской войны, проходившей с 1939 по 1940 годы.
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"Финляндия когда-то воевала против большого СССР. Да, она потеряла некоторые территории. Но она все еще существует как страна...Мы находимся в аналогичном положении, но я надеюсь, что мы не потеряем свою землю", - цитирует телеканал полковника.
По словам полковника, ВСУ "стабилизировали" положение на фронте. При этом Бакулин описал ситуацию в Харьковской области как "очень тяжелую".
Заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, но добавил, что оно может ухудшиться, при этом он же предположил, что мирные переговоры с Россией могут начаться не раньше второй половины 2025 года.
На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских военных ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на краматорском направлении в ДНР.
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