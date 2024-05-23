https://ria.ru/20240523/ukraina-1947902325.html

Захарова рассказала о несбывшихся ожиданиях Киева от заседания "Рамштайна"

Захарова рассказала о несбывшихся ожиданиях Киева от заседания "Рамштайна" - РИА Новости, 23.05.2024

Захарова рассказала о несбывшихся ожиданиях Киева от заседания "Рамштайна"

Ожидания Украины на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" по поводу отправки иностранных военных на украинскую территорию РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T14:51

2024-05-23T14:51

2024-05-23T14:51

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

мария захарова

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946857952_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_9551d39c052fb3c3ae300ccca32ac264.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ожидания Украины на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" по поводу отправки иностранных военных на украинскую территорию не оправдались, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Она напомнила, что 20 мая в видео-формате состоялось 22-е заседание контактной группы формата "Рамштайн", где обсуждался вопрос предоставления Киеву вооружения. "Чаяния Банковой по отправке иностранных военных контингентов или натовской защите неба Украины от российских ракет не оправдались", - сказала Захарова на брифинге. Она отметила, что никто из присутствовавших на встрече "союзников" Киева не готов к эскалации и ответственности в вопросе украинского конфликта. "В итоге никаких сенсаций, прорывных решений встреча не принесла", - подчеркнула Захарова. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240510/nato-1945002294.html

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, киев, мария захарова, нато, в мире