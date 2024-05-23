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Захарова рассказала о несбывшихся ожиданиях Киева от заседания "Рамштайна" - РИА Новости, 23.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:51 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/ukraina-1947902325.html
Захарова рассказала о несбывшихся ожиданиях Киева от заседания "Рамштайна"
Захарова рассказала о несбывшихся ожиданиях Киева от заседания "Рамштайна" - РИА Новости, 23.05.2024
Захарова рассказала о несбывшихся ожиданиях Киева от заседания "Рамштайна"
Ожидания Украины на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" по поводу отправки иностранных военных на украинскую территорию РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T14:51
2024-05-23T14:51
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
мария захарова
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ожидания Украины на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" по поводу отправки иностранных военных на украинскую территорию не оправдались, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Она напомнила, что 20 мая в видео-формате состоялось 22-е заседание контактной группы формата "Рамштайн", где обсуждался вопрос предоставления Киеву вооружения. "Чаяния Банковой по отправке иностранных военных контингентов или натовской защите неба Украины от российских ракет не оправдались", - сказала Захарова на брифинге. Она отметила, что никто из присутствовавших на встрече "союзников" Киева не готов к эскалации и ответственности в вопросе украинского конфликта. "В итоге никаких сенсаций, прорывных решений встреча не принесла", - подчеркнула Захарова. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240510/nato-1945002294.html
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html
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украина, россия, киев, мария захарова, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Мария Захарова, НАТО, В мире
Захарова рассказала о несбывшихся ожиданиях Киева от заседания "Рамштайна"

Захарова: ожидания Киева по отправке Западом военных на Украину не оправдались

© Фото : Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ожидания Украины на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" по поводу отправки иностранных военных на украинскую территорию не оправдались, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Она напомнила, что 20 мая в видео-формате состоялось 22-е заседание контактной группы формата "Рамштайн", где обсуждался вопрос предоставления Киеву вооружения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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"Чаяния Банковой по отправке иностранных военных контингентов или натовской защите неба Украины от российских ракет не оправдались", - сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что никто из присутствовавших на встрече "союзников" Киева не готов к эскалации и ответственности в вопросе украинского конфликта. "В итоге никаких сенсаций, прорывных решений встреча не принесла", - подчеркнула Захарова.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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