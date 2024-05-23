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МИД Китая обвинил Британию в подливании масла в огонь конфликта на Украине - РИА Новости, 23.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:40 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/ukraina-1947842001.html
МИД Китая обвинил Британию в подливании масла в огонь конфликта на Украине
МИД Китая обвинил Британию в подливании масла в огонь конфликта на Украине - РИА Новости, 23.05.2024
МИД Китая обвинил Британию в подливании масла в огонь конфликта на Украине
Масло в огонь украинского конфликта подливает Великобритания, а не Китай, именно Лондон помешал РФ и Киеву достичь соглашения два года назад, заявил на брифинге РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T11:40
2024-05-23T11:40
в мире
китай
россия
великобритания
специальная военная операция на украине
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ПЕКИН, 23 мая – РИА Новости. Масло в огонь украинского конфликта подливает Великобритания, а не Китай, именно Лондон помешал РФ и Киеву достичь соглашения два года назад, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее глава минобороны Британии Грант Шаппс заявил, что Лондон и Вашингтон якобы располагают "доказательствами" того, что Китай поставляет или намерен начать поставлять России вооружение для использования в конфликте на Украине, однако сами доказательства не привел. "Мы обратили внимание, что соответствующие высказывания британской стороны не признают даже ее близкие союзники. Следует отметить, что по украинскому вопросу именно британская сторона, а не Китай, участвует в подливании масла в огонь", - заявил дипломат. Он добавил, что "есть сообщения о том, что Россия и Украина были близки к достижению соглашения о прекращении конфликта еще два года назад, и именно из-за препятствий со стороны Великобритании и других сторон конфликт затянулся до настоящего времени".
https://ria.ru/20240425/kitay-1942276797.html
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в мире, китай, россия, великобритания
В мире, Китай, Россия, Великобритания, Специальная военная операция на Украине
МИД Китая обвинил Британию в подливании масла в огонь конфликта на Украине

МИД КНР: Британия помешала России и Украине достичь соглашения два года назад

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 23 мая – РИА Новости. Масло в огонь украинского конфликта подливает Великобритания, а не Китай, именно Лондон помешал РФ и Киеву достичь соглашения два года назад, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее глава минобороны Британии Грант Шаппс заявил, что Лондон и Вашингтон якобы располагают "доказательствами" того, что Китай поставляет или намерен начать поставлять России вооружение для использования в конфликте на Украине, однако сами доказательства не привел.
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"Мы обратили внимание, что соответствующие высказывания британской стороны не признают даже ее близкие союзники. Следует отметить, что по украинскому вопросу именно британская сторона, а не Китай, участвует в подливании масла в огонь", - заявил дипломат.
Он добавил, что "есть сообщения о том, что Россия и Украина были близки к достижению соглашения о прекращении конфликта еще два года назад, и именно из-за препятствий со стороны Великобритании и других сторон конфликт затянулся до настоящего времени".
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