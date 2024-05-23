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Госдеп предлагает разрешить удары по России оружием из США, утверждают СМИ - РИА Новости, 23.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:13 23.05.2024 (обновлено: 10:44 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/ukraina-1947817570.html
Госдеп предлагает разрешить удары по России оружием из США, утверждают СМИ
Госдеп предлагает разрешить удары по России оружием из США, утверждают СМИ - РИА Новости, 23.05.2024
Госдеп предлагает разрешить удары по России оружием из США, утверждают СМИ
Газета New York Times утверждает, что госдепартамент США предлагает администрации американского президента Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T10:13
2024-05-23T10:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
джо байден
энтони блинкен
сергей лавров
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Газета New York Times утверждает, что госдепартамент США предлагает администрации американского президента Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по территории России оружием из Штатов. "По инициативе госдепартамента в администрации теперь идут оживленные дискуссии по поводу ослабления запрета (на использование американского оружия по территории России), чтобы позволить украинцам наносить удары.... по ту стороны границы с Россией", - говорится в публикации издания, которое ссылается на неназванных чиновников. Отмечается, что с таким предложением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. По информации издания, эту инициативу еще не представили официально Байдену, также неясно насколько сильна ее поддержка среди приближенных президента. Как отмечают чиновники, позиция Блинкена по поводу американского оружия изменилась из-за успехов российских сил на Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240509/evropa-1944780185.html
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, энтони блинкен, сергей лавров, нато, государственный департамент сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, НАТО, В мире, Государственный департамент США
Госдеп предлагает разрешить удары по России оружием из США, утверждают СМИ

NYT: США хотят разрешить Украине наносить удары по России оружием из США

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Газета New York Times утверждает, что госдепартамент США предлагает администрации американского президента Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по территории России оружием из Штатов.
"По инициативе госдепартамента в администрации теперь идут оживленные дискуссии по поводу ослабления запрета (на использование американского оружия по территории России), чтобы позволить украинцам наносить удары.... по ту стороны границы с Россией", - говорится в публикации издания, которое ссылается на неназванных чиновников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Европа поддерживает Украину из последних сил
9 мая, 08:00
Отмечается, что с таким предложением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. По информации издания, эту инициативу еще не представили официально Байдену, также неясно насколько сильна ее поддержка среди приближенных президента.
Как отмечают чиновники, позиция Блинкена по поводу американского оружия изменилась из-за успехов российских сил на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
"Русские знают, что они делают": Запад гадает на кофейной гуще
20 мая, 08:00
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВ миреУкраинаРоссияСШАДжо БайденЭнтони БлинкенСергей ЛавровНАТОГосударственный департамент США
 
 
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