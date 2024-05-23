https://ria.ru/20240523/ukraina-1947817570.html

Госдеп предлагает разрешить удары по России оружием из США, утверждают СМИ

Госдеп предлагает разрешить удары по России оружием из США, утверждают СМИ - РИА Новости, 23.05.2024

Госдеп предлагает разрешить удары по России оружием из США, утверждают СМИ

Газета New York Times утверждает, что госдепартамент США предлагает администрации американского президента Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T10:13

2024-05-23T10:13

2024-05-23T10:44

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энтони блинкен

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Газета New York Times утверждает, что госдепартамент США предлагает администрации американского президента Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по территории России оружием из Штатов. "По инициативе госдепартамента в администрации теперь идут оживленные дискуссии по поводу ослабления запрета (на использование американского оружия по территории России), чтобы позволить украинцам наносить удары.... по ту стороны границы с Россией", - говорится в публикации издания, которое ссылается на неназванных чиновников. Отмечается, что с таким предложением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. По информации издания, эту инициативу еще не представили официально Байдену, также неясно насколько сильна ее поддержка среди приближенных президента. Как отмечают чиновники, позиция Блинкена по поводу американского оружия изменилась из-за успехов российских сил на Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240509/evropa-1944780185.html

https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html

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в мире, украина, россия, сша, джо байден, энтони блинкен, сергей лавров, нато, государственный департамент сша