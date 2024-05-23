https://ria.ru/20240523/turtsiya-1947793760.html
В Турции сообщили, что конкретных сроков визита Путина в страну пока нет
В Турции сообщили, что конкретных сроков визита Путина в страну пока нет - РИА Новости, 23.05.2024
В Турции сообщили, что конкретных сроков визита Путина в страну пока нет
Конкретные сроки визита президента РФ Владимира Путина в Турцию пока отсутствуют, но стороны находятся в постоянном рабочем контакте, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T06:35
2024-05-23T06:35
2024-05-23T06:35
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юрий ушаков
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АНКАРА, 23 мая – РИА Новости. Конкретные сроки визита президента РФ Владимира Путина в Турцию пока отсутствуют, но стороны находятся в постоянном рабочем контакте, сообщили РИА Новости в администрации президента турецкой республики. Визит президента России Владимира Путина в Турцию остаётся на повестке дня, даты ещё не согласованы, они будут обсуждаться в ближайший период, сообщил ранее в понедельник помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Нет, пока какой-либо конкретики (по срокам визита) нет. Имеются постоянные рабочие контакты, лидеры при необходимости проводят телефонные переговоры по актуальной теме как региональной, так и глобальной повестки. Мы своевременно объявим в случае появления конкретики", - сообщил собеседник агентства. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что дата визита российского лидера Владимира Путина в Турцию пока не определена, по его словам, он находится на постоянной связи с российским коллегой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, подтвердил, что президенты компенсируют отсутствие личных встреч "достаточно частыми" телефонным разговорами.
https://ria.ru/20240517/turtsiya-1946685493.html
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политика, россия, турция, владимир путин, юрий ушаков, реджеп тайип эрдоган
Политика, Россия, Турция, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Реджеп Тайип Эрдоган
В Турции сообщили, что конкретных сроков визита Путина в страну пока нет
Администрация Эрдогана: сроки визита Путина в Турцию пока не определены