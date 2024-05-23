https://ria.ru/20240523/turpotok-1947793919.html

Регионам нужны новые бренды для увеличения турпотока, считает эксперт

Регионам нужны новые бренды для увеличения турпотока, считает эксперт - РИА Новости, 23.05.2024

Регионам нужны новые бренды для увеличения турпотока, считает эксперт

Российским регионам нужны новые локальные бренды для увеличения туристического потока, среди наиболее перспективных - Приморский край, Волгоградская область,... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T06:38

2024-05-23T06:38

2024-05-23T06:38

туризм

экономика

приморский край

волгоградская область

ханты-мансийский автономный округ

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российским регионам нужны новые локальные бренды для увеличения туристического потока, среди наиболее перспективных - Приморский край, Волгоградская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Кабардино-Балкария, поделился мнением с РИА Новости руководитель направления "Бизнес и инвестиции" Агентства развития Мончегорска Александр Поленков. "В Роспатенте на май 2024 года зарегистрировано более 344 региональных брендов - товары, которые связаны с традициями производства на конкретной территории, местные ремесла. Среди них есть всем известные и давно знакомые бренды, в том числе алтайский мед, оренбургский пуховый платок, тульский пряник, белевская пастила, краснодарская клубника", - сказал Поленков. "Но в нынешних реалиях требуется переосмысление уже имеющегося опыта и развитие новых, интересных историй, которые смогут отразить дух регионов. Появление новых брендов может кратно увеличить турпоток в регионы", - добавил эксперт. Он отметил, что в топ-10 наиболее перспективных регионов для создания и продвижения локальных брендов входят Приморский край, Волгоградская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Кабардино-Балкария, Омская, Мурманская, Пензенская, Томская, Ульяновская и Тамбовская области. "У этих регионов есть потенциал для развития туризма, однако локальные бренды пока слабо развиты на этих территориях", - пояснил эксперт. "Если говорить о Крайнем севере, то у нас есть большой потенциал для развития благодаря интересу туристов к местным продуктам: чипсам из ягеля, оленине, черничному варенью. Своеобразным драйвером этого процесса могут стать предприниматели Мончегорска, ведь город претендует на роль нового туристического центра Кольского полуострова и имеет все преференции Арктической зоны", – добавил Поленков. Эксперт уверен, что наиболее благоприятная среда для появления новых локальных брендов складывается в регионах, где количество брендов пока минимально, но при этом есть уверенно растущий турпоток. Он привел в пример Мурманскую область, куда турпоток растет с каждым годом и в 2023 году составил 630 тысяч поездок, что на 10% больше, чем годом ранее. При этом в Мурманской области за последние три года зарегистрирована всего одна торговая марка с географическим указателем – "Печень трески по-мурмански".

https://ria.ru/20230918/proekt-1896879311.html

https://ria.ru/20231114/puteshestviya-1909221751.html

приморский край

волгоградская область

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, приморский край, волгоградская область, ханты-мансийский автономный округ, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)