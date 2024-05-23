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Регионам нужны новые бренды для увеличения турпотока, считает эксперт - РИА Новости, 23.05.2024
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Туризм
 
06:38 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/turpotok-1947793919.html
Регионам нужны новые бренды для увеличения турпотока, считает эксперт
Регионам нужны новые бренды для увеличения турпотока, считает эксперт - РИА Новости, 23.05.2024
Регионам нужны новые бренды для увеличения турпотока, считает эксперт
Российским регионам нужны новые локальные бренды для увеличения туристического потока, среди наиболее перспективных - Приморский край, Волгоградская область,... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T06:38
2024-05-23T06:38
туризм
экономика
приморский край
волгоградская область
ханты-мансийский автономный округ
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российским регионам нужны новые локальные бренды для увеличения туристического потока, среди наиболее перспективных - Приморский край, Волгоградская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Кабардино-Балкария, поделился мнением с РИА Новости руководитель направления "Бизнес и инвестиции" Агентства развития Мончегорска Александр Поленков. "В Роспатенте на май 2024 года зарегистрировано более 344 региональных брендов - товары, которые связаны с традициями производства на конкретной территории, местные ремесла. Среди них есть всем известные и давно знакомые бренды, в том числе алтайский мед, оренбургский пуховый платок, тульский пряник, белевская пастила, краснодарская клубника", - сказал Поленков. "Но в нынешних реалиях требуется переосмысление уже имеющегося опыта и развитие новых, интересных историй, которые смогут отразить дух регионов. Появление новых брендов может кратно увеличить турпоток в регионы", - добавил эксперт. Он отметил, что в топ-10 наиболее перспективных регионов для создания и продвижения локальных брендов входят Приморский край, Волгоградская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Кабардино-Балкария, Омская, Мурманская, Пензенская, Томская, Ульяновская и Тамбовская области. "У этих регионов есть потенциал для развития туризма, однако локальные бренды пока слабо развиты на этих территориях", - пояснил эксперт. "Если говорить о Крайнем севере, то у нас есть большой потенциал для развития благодаря интересу туристов к местным продуктам: чипсам из ягеля, оленине, черничному варенью. Своеобразным драйвером этого процесса могут стать предприниматели Мончегорска, ведь город претендует на роль нового туристического центра Кольского полуострова и имеет все преференции Арктической зоны", – добавил Поленков. Эксперт уверен, что наиболее благоприятная среда для появления новых локальных брендов складывается в регионах, где количество брендов пока минимально, но при этом есть уверенно растущий турпоток. Он привел в пример Мурманскую область, куда турпоток растет с каждым годом и в 2023 году составил 630 тысяч поездок, что на 10% больше, чем годом ранее. При этом в Мурманской области за последние три года зарегистрирована всего одна торговая марка с географическим указателем – "Печень трески по-мурмански".
https://ria.ru/20230918/proekt-1896879311.html
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приморский край
волгоградская область
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экономика, приморский край, волгоградская область, ханты-мансийский автономный округ, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Туризм, Экономика, Приморский край, Волгоградская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Регионам нужны новые бренды для увеличения турпотока, считает эксперт

Эксперт Поленков: регионам нужны новые локальные бренды для увеличения турпотока

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российским регионам нужны новые локальные бренды для увеличения туристического потока, среди наиболее перспективных - Приморский край, Волгоградская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Кабардино-Балкария, поделился мнением с РИА Новости руководитель направления "Бизнес и инвестиции" Агентства развития Мончегорска Александр Поленков.
Роспатенте на май 2024 года зарегистрировано более 344 региональных брендов - товары, которые связаны с традициями производства на конкретной территории, местные ремесла. Среди них есть всем известные и давно знакомые бренды, в том числе алтайский мед, оренбургский пуховый платок, тульский пряник, белевская пастила, краснодарская клубника", - сказал Поленков.
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"Но в нынешних реалиях требуется переосмысление уже имеющегося опыта и развитие новых, интересных историй, которые смогут отразить дух регионов. Появление новых брендов может кратно увеличить турпоток в регионы", - добавил эксперт.
Он отметил, что в топ-10 наиболее перспективных регионов для создания и продвижения локальных брендов входят Приморский край, Волгоградская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Кабардино-Балкария, Омская, Мурманская, Пензенская, Томская, Ульяновская и Тамбовская области. "У этих регионов есть потенциал для развития туризма, однако локальные бренды пока слабо развиты на этих территориях", - пояснил эксперт.
"Если говорить о Крайнем севере, то у нас есть большой потенциал для развития благодаря интересу туристов к местным продуктам: чипсам из ягеля, оленине, черничному варенью. Своеобразным драйвером этого процесса могут стать предприниматели Мончегорска, ведь город претендует на роль нового туристического центра Кольского полуострова и имеет все преференции Арктической зоны", – добавил Поленков.
Эксперт уверен, что наиболее благоприятная среда для появления новых локальных брендов складывается в регионах, где количество брендов пока минимально, но при этом есть уверенно растущий турпоток. Он привел в пример Мурманскую область, куда турпоток растет с каждым годом и в 2023 году составил 630 тысяч поездок, что на 10% больше, чем годом ранее. При этом в Мурманской области за последние три года зарегистрирована всего одна торговая марка с географическим указателем – "Печень трески по-мурмански".
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