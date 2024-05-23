https://ria.ru/20240523/turizm-1947891052.html

Посольство России в Норвегии оценило ограничение на въезд для россиян

Посольство России в Норвегии оценило ограничение на въезд для россиян - РИА Новости, 23.05.2024

Посольство России в Норвегии оценило ограничение на въезд для россиян

Решение норвежских властей ограничить въезд туристов из РФ в страну является очередным недружественным и политически мотивированным шагом, заявили РИА Новости в РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T14:15

2024-05-23T14:15

2024-05-23T14:31

россия

норвегия

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Решение норвежских властей ограничить въезд туристов из РФ в страну является очередным недружественным и политически мотивированным шагом, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Норвегии.Ранее в четверг стало известно, что Норвегия вводит дополнительные ограничения на въезд для граждан РФ, прибывающих с туристическими целями, новые правила вступают в силу 29 мая. Уточняется, что россиянам, прибывающим в страну в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде при пересечении границы."Расцениваем решение норвежских властей как очередной недружественный и политически мотивированный шаг. Новые дискриминационные ограничения затронут интересы простых россиян. Считаем, что подобные меры только отбивают у людей всякое желание посетить эту страну и интерес к её культуре. Может в этом и состоит цель", – заявили в дипмиссии.

https://ria.ru/20240512/evropa-1945262869.html

россия

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россия, норвегия