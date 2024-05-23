В Омске ликвидировали церковь, где повесили икону с бандеровцами
Суд ликвидировал приход церкви в Омске, где повесили икону с бандеровцами
© СК РФСотрудники СК РФ задержали священнослужителя, который повесил в своем храме иконы с изображением бандеровцев
© СК РФ
Сотрудники СК РФ задержали священнослужителя, который повесил в своем храме иконы с изображением бандеровцев
ОМСК, 23 мая - РИА Новости. Омский областной суд по иску регионального минюста ликвидировал приход Греко-католической церкви, в которой священнослужитель повесил икону с Божьей Матерью и бандеровцами, сообщили в пресс-службе министерства.
Омские силовики в апреле задержали священника ГКЦ, который на территории прихода демонстрировал икону с изображением украинских пособников нацизма, включая Степана Бандеру и Романа Шухевича, а также распространял среди прихожан проукраинские идеи. При обысках у мужчины обнаружена литература, реабилитирующая деятельность украинских нацистов в период Второй мировой войны. На 57-летнего священнослужителя Игоря Максимова было возбуждено уголовное дело по статьям "оскорбление религиозных чувств верующих в местах, предназначенных для богослужений" и "реабилитация нацизма".
"Омским областным судом рассмотрено административное исковое заявление управления Минюста России по Омской области к местной религиозной организации "Греко-католический приход Покрова Пресвятой Богородицы Католической церкви в городе Омске" о ликвидации религиозной организации и исключении сведений о ней из Единого государственного реестра юридических лиц, по результатам 22 мая 2024 года принято решение об удовлетворении исковых требований управления", - сообщили в пресс-службе.
Грубые нарушения в деятельности религиозной организации выявили во время совместной проверки управления, прокуратуры и УФСБ по Омской области.