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В Омске ликвидировали церковь, где повесили икону с бандеровцами - РИА Новости, 24.05.2024
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22:09 23.05.2024 (обновлено: 09:58 24.05.2024)
https://ria.ru/20240523/tserkov-1948015608.html
В Омске ликвидировали церковь, где повесили икону с бандеровцами
В Омске ликвидировали церковь, где повесили икону с бандеровцами - РИА Новости, 24.05.2024
В Омске ликвидировали церковь, где повесили икону с бандеровцами
Омский областной суд по иску регионального минюста ликвидировал приход Греко-католической церкви, в которой священнослужитель повесил икону с Божьей Матерью и... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-23T22:09
2024-05-24T09:58
омская область
омск
россия
роман шухевич
степан бандера
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ОМСК, 23 мая - РИА Новости. Омский областной суд по иску регионального минюста ликвидировал приход Греко-католической церкви, в которой священнослужитель повесил икону с Божьей Матерью и бандеровцами, сообщили в пресс-службе министерства. Омские силовики в апреле задержали священника ГКЦ, который на территории прихода демонстрировал икону с изображением украинских пособников нацизма, включая Степана Бандеру и Романа Шухевича, а также распространял среди прихожан проукраинские идеи. При обысках у мужчины обнаружена литература, реабилитирующая деятельность украинских нацистов в период Второй мировой войны. На 57-летнего священнослужителя Игоря Максимова было возбуждено уголовное дело по статьям "оскорбление религиозных чувств верующих в местах, предназначенных для богослужений" и "реабилитация нацизма". "Омским областным судом рассмотрено административное исковое заявление управления Минюста России по Омской области к местной религиозной организации "Греко-католический приход Покрова Пресвятой Богородицы Католической церкви в городе Омске" о ликвидации религиозной организации и исключении сведений о ней из Единого государственного реестра юридических лиц, по результатам 22 мая 2024 года принято решение об удовлетворении исковых требований управления", - сообщили в пресс-службе. Грубые нарушения в деятельности религиозной организации выявили во время совместной проверки управления, прокуратуры и УФСБ по Омской области.
https://ria.ru/20240505/pravoslavie-1943948345.html
https://ria.ru/20240517/tserkov-1946756061.html
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омская область, омск, россия, роман шухевич, степан бандера
Омская область, Омск, Россия, Роман Шухевич, Степан Бандера
В Омске ликвидировали церковь, где повесили икону с бандеровцами

Суд ликвидировал приход церкви в Омске, где повесили икону с бандеровцами

© СК РФСотрудники СК РФ задержали священнослужителя, который повесил в своем храме иконы с изображением бандеровцев
Сотрудники СК РФ задержали священнослужителя, который повесил в своем храме иконы с изображением бандеровцев
© СК РФ
Сотрудники СК РФ задержали священнослужителя, который повесил в своем храме иконы с изображением бандеровцев
Читать ria.ru в
ОМСК, 23 мая - РИА Новости. Омский областной суд по иску регионального минюста ликвидировал приход Греко-католической церкви, в которой священнослужитель повесил икону с Божьей Матерью и бандеровцами, сообщили в пресс-службе министерства.
Омские силовики в апреле задержали священника ГКЦ, который на территории прихода демонстрировал икону с изображением украинских пособников нацизма, включая Степана Бандеру и Романа Шухевича, а также распространял среди прихожан проукраинские идеи. При обысках у мужчины обнаружена литература, реабилитирующая деятельность украинских нацистов в период Второй мировой войны. На 57-летнего священнослужителя Игоря Максимова было возбуждено уголовное дело по статьям "оскорбление религиозных чувств верующих в местах, предназначенных для богослужений" и "реабилитация нацизма".
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"Омским областным судом рассмотрено административное исковое заявление управления Минюста России по Омской области к местной религиозной организации "Греко-католический приход Покрова Пресвятой Богородицы Католической церкви в городе Омске" о ликвидации религиозной организации и исключении сведений о ней из Единого государственного реестра юридических лиц, по результатам 22 мая 2024 года принято решение об удовлетворении исковых требований управления", - сообщили в пресс-службе.
Грубые нарушения в деятельности религиозной организации выявили во время совместной проверки управления, прокуратуры и УФСБ по Омской области.
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Омская областьОмскРоссияРоман ШухевичСтепан Бандера
 
 
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