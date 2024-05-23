https://ria.ru/20240523/tserkov-1948015608.html

В Омске ликвидировали церковь, где повесили икону с бандеровцами

В Омске ликвидировали церковь, где повесили икону с бандеровцами - РИА Новости, 24.05.2024

В Омске ликвидировали церковь, где повесили икону с бандеровцами

Омский областной суд по иску регионального минюста ликвидировал приход Греко-католической церкви, в которой священнослужитель повесил икону с Божьей Матерью и... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-23T22:09

2024-05-23T22:09

2024-05-24T09:58

омская область

омск

россия

роман шухевич

степан бандера

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ОМСК, 23 мая - РИА Новости. Омский областной суд по иску регионального минюста ликвидировал приход Греко-католической церкви, в которой священнослужитель повесил икону с Божьей Матерью и бандеровцами, сообщили в пресс-службе министерства. Омские силовики в апреле задержали священника ГКЦ, который на территории прихода демонстрировал икону с изображением украинских пособников нацизма, включая Степана Бандеру и Романа Шухевича, а также распространял среди прихожан проукраинские идеи. При обысках у мужчины обнаружена литература, реабилитирующая деятельность украинских нацистов в период Второй мировой войны. На 57-летнего священнослужителя Игоря Максимова было возбуждено уголовное дело по статьям "оскорбление религиозных чувств верующих в местах, предназначенных для богослужений" и "реабилитация нацизма". "Омским областным судом рассмотрено административное исковое заявление управления Минюста России по Омской области к местной религиозной организации "Греко-католический приход Покрова Пресвятой Богородицы Католической церкви в городе Омске" о ликвидации религиозной организации и исключении сведений о ней из Единого государственного реестра юридических лиц, по результатам 22 мая 2024 года принято решение об удовлетворении исковых требований управления", - сообщили в пресс-службе. Грубые нарушения в деятельности религиозной организации выявили во время совместной проверки управления, прокуратуры и УФСБ по Омской области.

https://ria.ru/20240505/pravoslavie-1943948345.html

https://ria.ru/20240517/tserkov-1946756061.html

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омская область, омск, россия, роман шухевич, степан бандера