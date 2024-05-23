https://ria.ru/20240523/tsenzura-1947980594.html

Россия призвала ОБСЕ обратить внимание на цензуру в Молдавии

Россия призвала ОБСЕ обратить внимание на цензуру в Молдавии - РИА Новости, 23.05.2024

Россия призвала ОБСЕ обратить внимание на цензуру в Молдавии

Москву беспокоят нарушения обязательств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Молдавии, включая цензуру инфополя, ограничение доступа к... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T18:20

2024-05-23T18:20

2024-05-23T18:23

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ВЕНА, 23 мая - РИА Новости. Москву беспокоят нарушения обязательств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Молдавии, включая цензуру инфополя, ограничение доступа к информации, российская сторона призвала организацию принять меры в этой связи, заявило постпредство РФ при ОБСЕ в Telegram. "Вызывают беспокойство нарушения обязательств ОБСЕ в Молдове: цензура информационного поля, ограничение доступа населения к информации, блокировка СМИ, урезание избирательных прав в преддверии президентских выборов. Ситуация в приднестровском урегулировании также продолжает деградировать", - говорится в сообщении в официальным аккаунте постпредства в Telegram. Отмечается, что Россия призвала ОБСЕ, ее профильные структуры, включая Миссию ОБСЕ, "обратить внимание на вопиющие проблемы и принять необходимые меры". В Молдавии в течение 2023 года в обход суда были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. Решение принимала Комиссия по чрезвычайной ситуации (КЧС) по рекомендации Службы информации и безопасности. В конце декабря прошлого года КЧС отменила режим ЧП в стране, но решения о закрытии СМИ остались в силе. В список запрещенных СМИ в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру". Кроме того, под блокировку попали сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры.

https://ria.ru/20240522/opros-1947668708.html

https://ria.ru/20240523/moldavia-1947927773.html

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