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СМИ: израильские военные открыли огонь по съемочной группе Al Jazeera - РИА Новости, 23.05.2024
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06:31 23.05.2024
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СМИ: израильские военные открыли огонь по съемочной группе Al Jazeera
СМИ: израильские военные открыли огонь по съемочной группе Al Jazeera - РИА Новости, 23.05.2024
СМИ: израильские военные открыли огонь по съемочной группе Al Jazeera
Телеканал Al Jazeera сообщил, что израильские военные открыли огонь боевыми патронами по его съемочной группе в Дженине на Западном берегу. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T06:31
2024-05-23T06:31
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Телеканал Al Jazeera сообщил, что израильские военные открыли огонь боевыми патронами по его съемочной группе в Дженине на Западном берегу. "Израильские солдаты обстреляли боевыми патронами съемочную группу Al Jazeera возле отеля в Дженине, когда один из наших корреспондентов готовился к выходу в эфир", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что пострадал один сотрудник отеля. Израильские солдаты окружили отель и отступили, после того, как снесли бульдозерами главный вход в здание и комнату охраны.
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в мире
В мире
СМИ: израильские военные открыли огонь по съемочной группе Al Jazeera

Al Jazeera: израильские военные обстреляли съемочную группу в Дженине

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Телеканал Al Jazeera сообщил, что израильские военные открыли огонь боевыми патронами по его съемочной группе в Дженине на Западном берегу.
"Израильские солдаты обстреляли боевыми патронами съемочную группу Al Jazeera возле отеля в Дженине, когда один из наших корреспондентов готовился к выходу в эфир", - говорится в сообщении телеканала.
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Отмечается, что пострадал один сотрудник отеля. Израильские солдаты окружили отель и отступили, после того, как снесли бульдозерами главный вход в здание и комнату охраны.
 
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