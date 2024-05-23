https://ria.ru/20240523/tsakhal-1947793622.html
СМИ: израильские военные открыли огонь по съемочной группе Al Jazeera
СМИ: израильские военные открыли огонь по съемочной группе Al Jazeera - РИА Новости, 23.05.2024
СМИ: израильские военные открыли огонь по съемочной группе Al Jazeera
Телеканал Al Jazeera сообщил, что израильские военные открыли огонь боевыми патронами по его съемочной группе в Дженине на Западном берегу. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T06:31
2024-05-23T06:31
2024-05-23T06:31
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114487_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_58c4ff7486e5a9cb7b5c339fa9d4c753.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Телеканал Al Jazeera сообщил, что израильские военные открыли огонь боевыми патронами по его съемочной группе в Дженине на Западном берегу. "Израильские солдаты обстреляли боевыми патронами съемочную группу Al Jazeera возле отеля в Дженине, когда один из наших корреспондентов готовился к выходу в эфир", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что пострадал один сотрудник отеля. Израильские солдаты окружили отель и отступили, после того, как снесли бульдозерами главный вход в здание и комнату охраны.
https://ria.ru/20231106/ugrozy-1907654131.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114487_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_6d6367ac1b590f69e358a12b43b1ff6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
СМИ: израильские военные открыли огонь по съемочной группе Al Jazeera
Al Jazeera: израильские военные обстреляли съемочную группу в Дженине