https://ria.ru/20240523/tsakhal-1947793622.html

СМИ: израильские военные открыли огонь по съемочной группе Al Jazeera

СМИ: израильские военные открыли огонь по съемочной группе Al Jazeera - РИА Новости, 23.05.2024

СМИ: израильские военные открыли огонь по съемочной группе Al Jazeera

Телеканал Al Jazeera сообщил, что израильские военные открыли огонь боевыми патронами по его съемочной группе в Дженине на Западном берегу. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T06:31

2024-05-23T06:31

2024-05-23T06:31

в мире

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Телеканал Al Jazeera сообщил, что израильские военные открыли огонь боевыми патронами по его съемочной группе в Дженине на Западном берегу. "Израильские солдаты обстреляли боевыми патронами съемочную группу Al Jazeera возле отеля в Дженине, когда один из наших корреспондентов готовился к выходу в эфир", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что пострадал один сотрудник отеля. Израильские солдаты окружили отель и отступили, после того, как снесли бульдозерами главный вход в здание и комнату охраны.

https://ria.ru/20231106/ugrozy-1907654131.html

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в мире