https://ria.ru/20240523/trofim-1947663488.html

Олег Трофим: зритель привык к существованию российского блокбастера

Олег Трофим: зритель привык к существованию российского блокбастера - РИА Новости, 23.05.2024

Олег Трофим: зритель привык к существованию российского блокбастера

Продолжение истории супергероя из Санкт-Петербурга "Майор Гром: Игра" выходит в широкий российский прокат уже в четверг. В интервью РИА Новости режиссер фильма... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T12:00

2024-05-23T12:00

2024-05-23T12:00

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Продолжение истории супергероя из Санкт-Петербурга "Майор Гром: Игра" выходит в широкий российский прокат уже в четверг. В интервью РИА Новости режиссер фильма Олег Трофим рассказал о потеплении зрительского отношения к отечественным блокбастерам, росте киновселенной "Майора Грома", поддержке поклонников, роли Евгения Чебаткова и творческих амбициях. Беседовала Мария Полякова.– Олег Борисович, долгожданный сиквел "Майор Гром: Игра" вот-вот выйдет в российский прокат. Первый фильм часто сравнивали с проектами по популярным комиксам Marvelи DC, но сейчас и голливудские студии-мейджоры ушли из российских кинотеатров, и популярность тех супергероев, кажется, поутихла. Будет ли "Гром" себя теперь комфортнее чувствовать в прокате? Стали ли меньше сравнивать отечественного супергероя с зарубежными?– Знаете, когда мы запускали наш первый фильм "Майор Гром: Чумной доктор", сила сопротивления была существенной. Российский зритель не верил и не понимал, зачем нам нужны комиксы, и почему они оказались в России. Предубеждений было огромное множество. Однако я вижу, что за пять лет, пока мы работаем над киновселенной, ситуация принципиально изменилась. Зритель уже привык к факту существования российского блокбастера и тому, что он действительно хорошо делается. Конечно же, люди продолжают сравнивать: в основном те, кто не очень увлекается кино и ничего кроме "Бэтмена" не смотрел, продолжают говорить, мол, "Это же Бэтмен!" Тем не менее, восприятие киновселенной меняется: люди начинают смотреть, что мы делаем, следить за историей, а не пытаться как-то оценить кино прежде, чем его посмотреть. В этом смысле российская аудитория потеплела. Это очень приятно, но при этом закономерно: все мы, вся команда, делаем то, что любим, насколько возможно, и у нас получается. Я уверен, что в какой-то момент стереотипы сравнения российских и западных картин сотрутся. Ведь кино делается хорошее! Я говорю сейчас не только о "Майоре Громе", но и о других прекрасных блокбастерах, которые выходили до нас: и "Сто лет тому вперед", и "Серебряные коньки", и другие фильмы. Сегодня снимается очень много больших, крепких проектов. Поэтому эти сравнения уже не жалят.– "Майор Гром: Чумной Доктор" в свое время вышел не только в российском прокате и на отечественных онлайн-платформах, но и на Netflix. Сегодня такое уже, разумеется, невозможно. Нет по этому поводу сожалений или чувства определенной утраты?– Ах, Netflix, Netflix! Нет, никакой утраты мы не ощущаем, потому что мы создаем кино в первую очередь для российского зрителя, для себя самих, как это было и с первым фильмом. Возможности дистрибуции за границей – это, конечно, очень здорово, но так или иначе, "Майор Гром" – это проект, который мы придумали здесь, в России. А все остальное – приятные бонусы.– Что ж, это верно: поклонников "Грома" в России много, фанбаза огромная. После успеха первой части интересовались ли вы фанатскими теориями о предстоящем продолжении?– Конечно. Существует огромное количество роликов во "ВКонтакте" и других сетях: они заполнены видео, в которых наши зрители предполагают, как будет развиваться история. И это при том, что "Майор Гром: Игра" вдохновлен графическим романом, который существует уже очень давно, то есть первоисточник имеется. Огромное количество поклонников ждут, как же мы будем его интерпретировать. Так же, как и в первом фильме, мы не идем буква в букву с тем, что было написано. Мы пытаемся удовлетворить потребности поклонников оригинальных комиксов, но кроме того, мы должны их удивить и дать что-то новое, чтобы твисты работали. В этом плане "Майор Гром: Игра" – фильм с лихо закрученным сюжетом, он не оставит равнодушным ни одного знатока киновселенной и ни одного зрителя, который впервые о нем услышит. Мы работали над тем, чтобы всем было интересно, увлекательно и неожиданно.– Интересно, а кто-нибудь из фанатов в своих предположениях был близок к истине?– Только придя в кинозал, чтобы на большом экране увидеть эту историю, зритель может понять, где он был прав, а где вообще даже рядом не лежало. В этом плане это тоже игра. Появилось много новых героев и сохранились персонажи из "Чумного доктора", но то, в каком виде они предстанут – большой интерес.– Какой стала "Игра" по сравнению с "Чумным доктором"? Что изменилось: герои, тон повествования, может быть, скорость развития событий?– Все герои изменились. Они стали сложнее, хотя бы потому, что их история продолжается. Мы накопили достаточное количество позиций восприятия персонажей, и каждый шаг дальше – это усложнение. "Майор Гром: Игра" стал сложнее, может быть, немного мрачнее, при этом количество экшна или забавных сцен также кратно увеличилось. Фильм стал больше и интенсивнее во всех отношениях.– По сюжету фильма Санкт-Петербург ждут новые потрясения. Не возникло трудностей с тем, чтобы столько всего подорвать в Северной столице?– Это работа всегда непростая. Петербург – очень важный город, каждый уголок имеет свою культурную ценность. Я бы не сказал, что процесс работы над фильмом в этом городе сопрягался лишь с тем, где и что можно взорвать. Фильм, конечно, не об этом. Петербург у нас предстает как город музей. Это все непросто, мы стараемся повышать планку. Администрация города нам очень помогла в процессе работы над фильмом. После успеха "Чумного доктора" огромное количество людей пошли нам навстречу: у каждого из них есть дети, у кого-то подростки, которые являются поклонниками "Грома". Приятно знать, что то, что ты делаешь, людьми ценится и любимо. Этот проект основан на любви и на страсти, а когда к нам приходят люди, которые так же, как и мы, одержимы, это наши друзья. А с друзьями веселее.– Кстати, про веселье: в новом фильме мы уже краем глаза заметили комика Евгения Чебаткова. Как у вас складывалась совместная работа и верно ли, что он тоже работал над сценарием?– Да, впервые на экране Евгений Чебатков появится в качестве актера и вместе с ним еще комик Андрей Атлас. На самом деле было очень интересно, потому что и Андрей, и Женя – очень яркие личности сами по себе. Они артисты, имеют свой собственный нарратив и характер, за это их любят по всей стране. Больше над сценарием работал Андрей Атлас и его команда, а Женя – только над его собственной ролью. Их участие в фильме – не звездное камео, здесь мы работали с ними как с артистами. Более того, перед нами стояла задача создать образы, которые никак не пересекаются, не коррелируются с их публичным образом, с тем, что они делают в стенд-ап комедии. Так что их герои совершенно неузнаваемы, и это такая наша маленькая победа, маленькая игра.– Майор Гром в новом фильме сталкивается с новыми вызовами, новыми антагонистами, но мы видим также и предпосылки его внутренней борьбы. Кто же теперь его главный враг?– Скажу так: в первом фильме на переднем плане фигурировал именно социальный контекст о справедливости и правосудии, мы сопрягали и сталкивали эти два понятия. В "Игре" этот аспект перестает быть главным. Лично для меня, как для режиссера, в этой картине именно философский контекст вышел на передний план. Здесь я размышляю о самой концепции героизма, его атрибутах и качествах, о тех обязательствах, которые само явление может означать для человека. Кто такой герой? Что такое – быть героем? Какая зона ответственности здесь есть? Это важный и интересный момент, особенно в рамках "супергеройки". Мы философски рассуждаем о трагедии героизма.– Главный вопрос, который волнует всех поклонников: будет ли продолжение?– Мы очень рассчитываем, что наша киновселенная будет продолжать расти и развиваться. Комиксов огромное множество, графического материала – на десятки лет вперед. Конечно, мы хотим продолжать, но все зависит во многом от того, насколько успешно пройдет наш прокат. Мы верим в лучшее, очень надеемся на зрителя, и тогда, если все пройдет хорошо, мы продолжим. Ведь рассказать есть о чем, и не только в линейке "Майора Грома": есть огромное количество подвселенных внутри вселенной BUBBLE, о которых не терпится рассказать.– О каких еще героях вы сами хотели бы снять истории?– Я столько всего хочу и о стольком мечтаю, что нам одного интервью не хватит! Очень хочу снять "Трудное детство Сергея Разумовского" – у меня появилась такая вот мечта. В перерыве между "Игрой" и "Чумным доктором" мы выпустили фильм на "Кинопоиске" – спешиал, который выходил в прошлый новый год, "Гром: Трудное детство" о детстве Игоря Грома. Это очень драматичная, непростая история в 90-х. И есть еще один такой интересный герой – Сергей Разумовский. Его история и личная драма тоже заслуживают внимания. Я мечтаю снять фильм о нем, разобраться в том, что привело его к событиям первого фильма, как из красивого в философском смысле человека выросло зло.– Не могу не упомянуть о том, что "Майор Гром: Игра" в этом году стал фильмом-закрытием 46-го Международного московского фестиваля. Поделитесь своими впечатлениями.– Это, действительно, было очень круто. Случилась международная премьера, потому что на фестивале были гости из более чем 20 стран. Приятно, что один из важнейших в России кинофестивалей пошел на такой шаг и решил наше развлекательное кино показать на закрытии. Думаю, это связано и с тем, что сам ММКФ потихоньку переформируется, обращаясь к более молодой прогрессивной аудитории, и с тем, что, похоже, мы сделали действительно большое достойное внимания кино.

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https://ria.ru/20240412/cheburashka-1939610952.html

https://ria.ru/20240404/podderzhka-1937844424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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