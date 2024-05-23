https://ria.ru/20240523/trevoga-1948003897.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.05.2024
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T20:36
2024-05-23T20:36
2024-05-23T20:36
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги в Харьковской области звучит с 18.12 мск. В 20.12 тревогу объявили в Днепропетровской и Полтавской областях. Ранее в четверг власти Харькова сообщили о десяти взрывах в городе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что поражена транспортная инфраструктура. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал о взрывах в городе Дергачи в пригороде Харькова. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В мире, Харьковская область, Харьков, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу