https://ria.ru/20240523/syrskiy-1947961850.html

Сырский назвал два самых сложных для ВСУ направления

Сырский назвал два самых сложных для ВСУ направления - РИА Новости, 23.05.2024

Сырский назвал два самых сложных для ВСУ направления

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал в соцсетях два направления в ДНР, где идут самые ожесточенные боевые действия. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T17:20

2024-05-23T17:20

2024-05-23T17:22

в мире

донецкая народная республика

россия

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал в соцсетях два направления в ДНР, где идут самые ожесточенные боевые действия."Самые интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях", — написал он в Facebook*.Сырский также отметил тяжелую ситуацию в районе населенного пункта Кисловка.Ранее главком ВСУ отмечал, что быстрое продвижение российских войск застало украинскую армию врасплох.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240517/syrskiy-1946810094.html

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в мире, донецкая народная республика, россия, александр сырский, вооруженные силы украины