Рейтинг@Mail.ru
Сырский назвал два самых сложных для ВСУ направления - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 23.05.2024 (обновлено: 17:22 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/syrskiy-1947961850.html
Сырский назвал два самых сложных для ВСУ направления
Сырский назвал два самых сложных для ВСУ направления - РИА Новости, 23.05.2024
Сырский назвал два самых сложных для ВСУ направления
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал в соцсетях два направления в ДНР, где идут самые ожесточенные боевые действия. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T17:20
2024-05-23T17:22
в мире
донецкая народная республика
россия
александр сырский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926256353_73:109:2500:1474_1920x0_80_0_0_8a5a233550b70e258d9681de7c4f676e.jpg
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал в соцсетях два направления в ДНР, где идут самые ожесточенные боевые действия."Самые интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях", — написал он в Facebook*.Сырский также отметил тяжелую ситуацию в районе населенного пункта Кисловка.Ранее главком ВСУ отмечал, что быстрое продвижение российских войск застало украинскую армию врасплох.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240517/syrskiy-1946810094.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926256353_224:0:2447:1667_1920x0_80_0_0_deb58e236e5cac856202bf40244b8db8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, россия, александр сырский, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Сырский назвал два самых сложных для ВСУ направления

Главком ВСУ Сырский назвал Покровское и Кураховское направления самыми сложными

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский
Президент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал в соцсетях два направления в ДНР, где идут самые ожесточенные боевые действия.
"Самые интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях", — написал он в Facebook*.
Сырский также отметил тяжелую ситуацию в районе населенного пункта Кисловка.
Ранее главком ВСУ отмечал, что быстрое продвижение российских войск застало украинскую армию врасплох.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
В Киеве задали неудобный вопрос Сырскому из-за Харькова
17 мая, 22:55
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала