https://ria.ru/20240523/syrskiy-1947961850.html
Сырский назвал два самых сложных для ВСУ направления
Сырский назвал два самых сложных для ВСУ направления - РИА Новости, 23.05.2024
Сырский назвал два самых сложных для ВСУ направления
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал в соцсетях два направления в ДНР, где идут самые ожесточенные боевые действия. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T17:20
2024-05-23T17:20
2024-05-23T17:22
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал в соцсетях два направления в ДНР, где идут самые ожесточенные боевые действия."Самые интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях", — написал он в Facebook*.Сырский также отметил тяжелую ситуацию в районе населенного пункта Кисловка.Ранее главком ВСУ отмечал, что быстрое продвижение российских войск застало украинскую армию врасплох.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, донецкая народная республика, россия, александр сырский, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Сырский назвал два самых сложных для ВСУ направления
Главком ВСУ Сырский назвал Покровское и Кураховское направления самыми сложными
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал в соцсетях два направления в ДНР, где идут самые ожесточенные боевые действия.
"Самые интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях", — написал он в Facebook*.
Сырский также отметил тяжелую ситуацию в районе населенного пункта Кисловка.
Ранее главком ВСУ отмечал, что быстрое продвижение российских войск застало украинскую армию врасплох.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.