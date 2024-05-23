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В Харьковской области две женщины пострадали от обстрела ВСУ - РИА Новости, 23.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:29 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/svo-1947916275.html
В Харьковской области две женщины пострадали от обстрела ВСУ
В Харьковской области две женщины пострадали от обстрела ВСУ - РИА Новости, 23.05.2024
В Харьковской области две женщины пострадали от обстрела ВСУ
ВСУ обстреляли харьковское село Першотравневое, пострадали две его жительницы, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:29
2024-05-23T15:29
в мире
харьковская область
россия
волчанск
виталий ганчев
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. ВСУ обстреляли харьковское село Першотравневое, пострадали две его жительницы, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале."В результате обстрела со стороны украинских вооружённых формирований села Першотравневое Харьковской области тяжёлые осколочные ранения получили две мирные жительницы", - сообщил Ганчев. По его словам, женщин госпитализировали в больницу на территории РФ. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться.
https://ria.ru/20240226/obstrel-1929631554.html
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в мире, харьковская область, россия, волчанск, виталий ганчев, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Россия, Волчанск, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Харьковской области две женщины пострадали от обстрела ВСУ

Ганчев: ВСУ обстреляли село Першотравневое под Харьковом, пострадали две женщины

© Фото : пресс-служба главы Военно-гражданской администрации Харьковской областиВСУ обстреляли харьковское село Першотравневое
ВСУ обстреляли харьковское село Першотравневое - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : пресс-служба главы Военно-гражданской администрации Харьковской области
ВСУ обстреляли харьковское село Першотравневое
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. ВСУ обстреляли харьковское село Першотравневое, пострадали две его жительницы, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.
"В результате обстрела со стороны украинских вооружённых формирований села Першотравневое Харьковской области тяжёлые осколочные ранения получили две мирные жительницы", - сообщил Ганчев.
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По его словам, женщин госпитализировали в больницу на территории РФ.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияВолчанскВиталий ГанчевВооруженные силы Украины
 
 
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