https://ria.ru/20240523/svo-1947916275.html

В Харьковской области две женщины пострадали от обстрела ВСУ

В Харьковской области две женщины пострадали от обстрела ВСУ - РИА Новости, 23.05.2024

В Харьковской области две женщины пострадали от обстрела ВСУ

ВСУ обстреляли харьковское село Першотравневое, пострадали две его жительницы, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T15:29

2024-05-23T15:29

2024-05-23T15:29

в мире

харьковская область

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волчанск

виталий ганчев

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. ВСУ обстреляли харьковское село Першотравневое, пострадали две его жительницы, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале."В результате обстрела со стороны украинских вооружённых формирований села Першотравневое Харьковской области тяжёлые осколочные ранения получили две мирные жительницы", - сообщил Ганчев. По его словам, женщин госпитализировали в больницу на территории РФ. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться.

https://ria.ru/20240226/obstrel-1929631554.html

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

харьковская область

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в мире, харьковская область, россия, волчанск, виталий ганчев, вооруженные силы украины