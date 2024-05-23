В Харьковской области две женщины пострадали от обстрела ВСУ
Ганчев: ВСУ обстреляли село Першотравневое под Харьковом, пострадали две женщины
© Фото : пресс-служба главы Военно-гражданской администрации Харьковской областиВСУ обстреляли харьковское село Першотравневое
ВСУ обстреляли харьковское село Першотравневое
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. ВСУ обстреляли харьковское село Першотравневое, пострадали две его жительницы, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.
"В результате обстрела со стороны украинских вооружённых формирований села Першотравневое Харьковской области тяжёлые осколочные ранения получили две мирные жительницы", - сообщил Ганчев.
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По его словам, женщин госпитализировали в больницу на территории РФ.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться.
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