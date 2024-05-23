https://ria.ru/20240523/svo-1947871761.html

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 23.05.2024

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 120 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T13:10

2024-05-23T13:10

2024-05-23T13:34

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 120 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Макаровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152 мм гаубицу "МСТА-Б" и 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Кроме того, уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)