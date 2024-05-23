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Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 23.05.2024
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 120 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T13:10
2024-05-23T13:10
2024-05-23T13:34
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 120 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Макаровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152 мм гаубицу "МСТА-Б" и 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Кроме того, уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
МО: подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи