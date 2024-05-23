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ВСУ нанесли удары по окрестностям Высокополья в Херсонской области
ВСУ нанесли удары по окрестностям Высокополья в Херсонской области - РИА Новости, 23.05.2024
ВСУ нанесли удары по окрестностям Высокополья в Херсонской области
Удары нанесены по окрестностям Высокополья в подконтрольной Киеву части Херсонской области со стороны заброшенного аэродрома, откуда ВСУ запускают дроны,... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T09:08
2024-05-23T09:08
2024-05-23T09:15
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сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Удары нанесены по окрестностям Высокополья в подконтрольной Киеву части Херсонской области со стороны заброшенного аэродрома, откуда ВСУ запускают дроны, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Окрестности Высокополья тоже получили свои ФАБ (фугасные авиабомбы - ред.)... Взрывы были слышны со стороны заброшенного аэродрома..., где... дроноводы полюбили запускать БПЛА", - отметил Лебедев. Он добавил, что в том же направлении находится машино-тракторный двор, где, по сообщениям сопротивления, присутствовала военная техника.
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в мире, киев, херсонская область , сергей лебедев, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Херсонская область , Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ нанесли удары по окрестностям Высокополья в Херсонской области
Подполье: ВСУ нанесли удары по окрестностям Высокополья со стороны аэродрома
ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Удары нанесены по окрестностям Высокополья в подконтрольной Киеву части Херсонской области со стороны заброшенного аэродрома, откуда ВСУ запускают дроны, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Окрестности Высокополья тоже получили свои ФАБ (фугасные авиабомбы - ред.)... Взрывы были слышны со стороны заброшенного аэродрома..., где... дроноводы полюбили запускать БПЛА", - отметил Лебедев.
Он добавил, что в том же направлении находится машино-тракторный двор, где, по сообщениям сопротивления, присутствовала военная техника.