https://ria.ru/20240523/svo-1947806274.html

ВСУ нанесли удары по окрестностям Высокополья в Херсонской области

ВСУ нанесли удары по окрестностям Высокополья в Херсонской области - РИА Новости, 23.05.2024

ВСУ нанесли удары по окрестностям Высокополья в Херсонской области

Удары нанесены по окрестностям Высокополья в подконтрольной Киеву части Херсонской области со стороны заброшенного аэродрома, откуда ВСУ запускают дроны,... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T09:08

2024-05-23T09:08

2024-05-23T09:15

в мире

киев

херсонская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Удары нанесены по окрестностям Высокополья в подконтрольной Киеву части Херсонской области со стороны заброшенного аэродрома, откуда ВСУ запускают дроны, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Окрестности Высокополья тоже получили свои ФАБ (фугасные авиабомбы - ред.)... Взрывы были слышны со стороны заброшенного аэродрома..., где... дроноводы полюбили запускать БПЛА", - отметил Лебедев. Он добавил, что в том же направлении находится машино-тракторный двор, где, по сообщениям сопротивления, присутствовала военная техника.

https://ria.ru/20240504/sklad-1943803894.html

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в мире, киев, херсонская область , сергей лебедев, вооруженные силы украины