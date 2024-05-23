https://ria.ru/20240523/svo-1947800657.html
Российские ПВО за ночь сбили 35 снарядов РСЗО Vampire и "Ольха"
Российские ПВО за ночь сбили 35 снарядов РСЗО Vampire и "Ольха" - РИА Новости, 23.05.2024
Российские ПВО за ночь сбили 35 снарядов РСЗО Vampire и "Ольха"
Российские системы ПВО за минувшую ночь сбили 35 снарядов РСЗО Vampire и "Ольха", а также 3 беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в четверг в... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T08:16
2024-05-23T08:16
2024-05-23T08:23
белгородская область
россия
специальная военная операция на украине
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшую ночь сбили 35 снарядов РСЗО Vampire и "Ольха", а также 3 беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."В течении прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня "Ольха", реактивной системы залпового огня "Вампир" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три реактивных снаряда РСЗО "Ольха", тридцать два реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, спецоперация
Белгородская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Спецоперация
Российские ПВО за ночь сбили 35 снарядов РСЗО Vampire и "Ольха"
Минобороны: над Белгородской областью сбили 35 снарядов РСЗО Vampire и "Ольха"