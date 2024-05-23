https://ria.ru/20240523/svo-1947800657.html

Российские ПВО за ночь сбили 35 снарядов РСЗО Vampire и "Ольха"

Российские ПВО за ночь сбили 35 снарядов РСЗО Vampire и "Ольха" - РИА Новости, 23.05.2024

Российские ПВО за ночь сбили 35 снарядов РСЗО Vampire и "Ольха"

Российские системы ПВО за минувшую ночь сбили 35 снарядов РСЗО Vampire и "Ольха", а также 3 беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в четверг в... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T08:16

2024-05-23T08:16

2024-05-23T08:23

белгородская область

россия

специальная военная операция на украине

спецоперация

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшую ночь сбили 35 снарядов РСЗО Vampire и "Ольха", а также 3 беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."В течении прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня "Ольха", реактивной системы залпового огня "Вампир" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три реактивных снаряда РСЗО "Ольха", тридцать два реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

белгородская область

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белгородская область, россия, спецоперация