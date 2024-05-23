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Российские ПВО за ночь сбили 35 снарядов РСЗО Vampire и "Ольха" - РИА Новости, 23.05.2024
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08:16 23.05.2024 (обновлено: 08:23 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/svo-1947800657.html
Российские ПВО за ночь сбили 35 снарядов РСЗО Vampire и "Ольха"
Российские ПВО за ночь сбили 35 снарядов РСЗО Vampire и "Ольха" - РИА Новости, 23.05.2024
Российские ПВО за ночь сбили 35 снарядов РСЗО Vampire и "Ольха"
Российские системы ПВО за минувшую ночь сбили 35 снарядов РСЗО Vampire и "Ольха", а также 3 беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в четверг в... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T08:16
2024-05-23T08:23
белгородская область
россия
специальная военная операция на украине
спецоперация
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшую ночь сбили 35 снарядов РСЗО Vampire и "Ольха", а также 3 беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."В течении прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня "Ольха", реактивной системы залпового огня "Вампир" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три реактивных снаряда РСЗО "Ольха", тридцать два реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, россия, спецоперация
Белгородская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Спецоперация
Российские ПВО за ночь сбили 35 снарядов РСЗО Vampire и "Ольха"

Минобороны: над Белгородской областью сбили 35 снарядов РСЗО Vampire и "Ольха"

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшую ночь сбили 35 снарядов РСЗО Vampire и "Ольха", а также 3 беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"В течении прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня "Ольха", реактивной системы залпового огня "Вампир" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три реактивных снаряда РСЗО "Ольха", тридцать два реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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