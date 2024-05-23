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В РПЦ прокомментировали вопрос о возможной канонизации Суворова - РИА Новости, 23.05.2024
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Религия
 
15:14 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/suvorov-1947911180.html
В РПЦ прокомментировали вопрос о возможной канонизации Суворова
В РПЦ прокомментировали вопрос о возможной канонизации Суворова - РИА Новости, 23.05.2024
В РПЦ прокомментировали вопрос о возможной канонизации Суворова
Синодальная комиссия Русской православной церкви по канонизации святых продолжает изучать документы по вопросу о возможной канонизации Александра Суворова,... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:14
2024-05-23T15:14
религия
владимир легойда
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Синодальная комиссия Русской православной церкви по канонизации святых продолжает изучать документы по вопросу о возможной канонизации Александра Суворова, рассказал РИА Новости председатель комиссии, игумен Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев).В августе 2023 года синод РПЦ по предложению патриарха Московского и всея Руси Кирилла решил возобновить процесс подготовки к возможной канонизации Александра Суворова и постановил передать этот вопрос для изучения в Синодальную комиссию по канонизации святых. Как сообщал РИА Новости член комиссии, настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово протоиерей Кирилл Каледа, комиссия будет детально исследовать сведения о Суворове, на основании которых может быть принято решение о его канонизации. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда пояснял, что канонизация – прерогатива Архиерейского собора, и ей предшествует большой подготовительный процесс."Комиссия продолжает изучать документы по теме возможной канонизации Суворова. Материалы, которые потом представит комиссия, в работе. Само решение о канонизации находится в ведении Архиерейского собора Русской православной церкви", - сказал епископ Панкратий.Ранее автор новой книги о Суворове "С нами Бог! Жизнеописание и духовные подвиги князя Александра Суворова" писатель и историк Константин Ковалев-Случевский рассказал РИА Новости о причинах, по которым, по его мнению, Суворов может быть канонизирован как благоверный князь. Так, по словам писателя, Александр Суворов был особо верующим человеком, вел благочестивый образ жизни и строил храмы, был известен человечным отношением к пленным, есть свидетельства о связанных с ним чудесах.
https://ria.ru/20240523/suvorov-1947891709.html
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владимир легойда, русская православная церковь, религия
Религия, Владимир Легойда, Русская православная церковь, Религия
В РПЦ прокомментировали вопрос о возможной канонизации Суворова

В РПЦ продолжают изучать документы по теме возможной канонизации Суворова

© РИА Новости / Владимир Вдовин | Перейти в медиабанкРепродукция картины "Портрет полководца Александра Суворова", неизвестный художник
Репродукция картины Портрет полководца Александра Суворова, неизвестный художник - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Владимир Вдовин
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Синодальная комиссия Русской православной церкви по канонизации святых продолжает изучать документы по вопросу о возможной канонизации Александра Суворова, рассказал РИА Новости председатель комиссии, игумен Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев).
В августе 2023 года синод РПЦ по предложению патриарха Московского и всея Руси Кирилла решил возобновить процесс подготовки к возможной канонизации Александра Суворова и постановил передать этот вопрос для изучения в Синодальную комиссию по канонизации святых. Как сообщал РИА Новости член комиссии, настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово протоиерей Кирилл Каледа, комиссия будет детально исследовать сведения о Суворове, на основании которых может быть принято решение о его канонизации. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда пояснял, что канонизация – прерогатива Архиерейского собора, и ей предшествует большой подготовительный процесс.
"Комиссия продолжает изучать документы по теме возможной канонизации Суворова. Материалы, которые потом представит комиссия, в работе. Само решение о канонизации находится в ведении Архиерейского собора Русской православной церкви", - сказал епископ Панкратий.
Ранее автор новой книги о Суворове "С нами Бог! Жизнеописание и духовные подвиги князя Александра Суворова" писатель и историк Константин Ковалев-Случевский рассказал РИА Новости о причинах, по которым, по его мнению, Суворов может быть канонизирован как благоверный князь. Так, по словам писателя, Александр Суворов был особо верующим человеком, вел благочестивый образ жизни и строил храмы, был известен человечным отношением к пленным, есть свидетельства о связанных с ним чудесах.
На торжественной церемонии открытия памятника генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову в селе Кистыш Суздальского района Владимирской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Автор книги о Суворове привел аргументы в пользу канонизации полководца
14:19
 
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