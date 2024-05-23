https://ria.ru/20240523/suvorov-1947911180.html

В РПЦ прокомментировали вопрос о возможной канонизации Суворова

В РПЦ прокомментировали вопрос о возможной канонизации Суворова - РИА Новости, 23.05.2024

В РПЦ прокомментировали вопрос о возможной канонизации Суворова

Синодальная комиссия Русской православной церкви по канонизации святых продолжает изучать документы по вопросу о возможной канонизации Александра Суворова,... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T15:14

2024-05-23T15:14

2024-05-23T15:14

религия

владимир легойда

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Синодальная комиссия Русской православной церкви по канонизации святых продолжает изучать документы по вопросу о возможной канонизации Александра Суворова, рассказал РИА Новости председатель комиссии, игумен Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев).В августе 2023 года синод РПЦ по предложению патриарха Московского и всея Руси Кирилла решил возобновить процесс подготовки к возможной канонизации Александра Суворова и постановил передать этот вопрос для изучения в Синодальную комиссию по канонизации святых. Как сообщал РИА Новости член комиссии, настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово протоиерей Кирилл Каледа, комиссия будет детально исследовать сведения о Суворове, на основании которых может быть принято решение о его канонизации. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда пояснял, что канонизация – прерогатива Архиерейского собора, и ей предшествует большой подготовительный процесс."Комиссия продолжает изучать документы по теме возможной канонизации Суворова. Материалы, которые потом представит комиссия, в работе. Само решение о канонизации находится в ведении Архиерейского собора Русской православной церкви", - сказал епископ Панкратий.Ранее автор новой книги о Суворове "С нами Бог! Жизнеописание и духовные подвиги князя Александра Суворова" писатель и историк Константин Ковалев-Случевский рассказал РИА Новости о причинах, по которым, по его мнению, Суворов может быть канонизирован как благоверный князь. Так, по словам писателя, Александр Суворов был особо верующим человеком, вел благочестивый образ жизни и строил храмы, был известен человечным отношением к пленным, есть свидетельства о связанных с ним чудесах.

https://ria.ru/20240523/suvorov-1947891709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

владимир легойда, русская православная церковь, религия