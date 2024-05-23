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Топ-менеджерам "Телты" предъявили обвинение в даче взятки Шамарину - РИА Новости, 23.05.2024
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18:33 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/sud-1947983438.html
Топ-менеджерам "Телты" предъявили обвинение в даче взятки Шамарину
Топ-менеджерам "Телты" предъявили обвинение в даче взятки Шамарину - РИА Новости, 23.05.2024
Топ-менеджерам "Телты" предъявили обвинение в даче взятки Шамарину
Гендиректору ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексею Высокову и главному бухгалтеру этого же общества Елене Гришиной вменяется уголовная статья о даче... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T18:33
2024-05-23T18:33
происшествия
россия
пермь
москва
светлана петренко
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ПЕРМЬ, 23 мая - РИА Новости. Гендиректору ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексею Высокову и главному бухгалтеру этого же общества Елене Гришиной вменяется уголовная статья о даче взятки, следует из документов электронной картотеки Хамовнического райсуда. Гендиректора и главбуха "Пермского телефонного завода "Телта" московский суд арестовал по делу о мошенничестве летом 2023 года. Сегодня официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по версии следствия, Высоков и Гришина причастны к передаче взятки в размере 36 млн рублей арестованному начальнику главного управления связи ВС РФ Вадиму Шамарину. "...обвиняемого/обвиняемой (Высоков и Гришина - ред.) в совершении преступления, предусмотренного ст. 291 ч. 4 п.п. "а, б" УК РФ", - указано в судебном постановлении, касающемся избираемой фигурантам меры пресечения. Высоков и Гришина арестованы до 2 июня. Адвокаты подавали жалобу на это решение суда, указывая на его незаконность, так как "Высоков А.П. обвинялся по ч.4 ст.159 УК РФ, задерживался по данному обвинению и ему продлевалась мера пресечения содержание под стражей. По обвинению по ст.291 УК РФ мера пресечения не избиралась". Еще один довод защиты касался отсутствия заявления потерпевшего о возбуждении дела по статье "Мошенничество". При этом следователь в суде отмечал особую сложность расследуемого уголовного дела. "Пермский телефонный завод "Телта" является крупнейшим производителем телефонной аппаратуры в России. Предприятие запустили в Перми в 1941 году специалисты эвакуированного из Ленинграда электромеханического завода, сообщается на сайте завода. В качестве юридического адреса предприятия значился офис в здании под номером 21/5 на улице Кузнецкий мост в Москве, корпус на улице Окулова в Перми был обозначен в качестве филиала.
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происшествия, россия, пермь, москва, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермь, Москва, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
Топ-менеджерам "Телты" предъявили обвинение в даче взятки Шамарину

Суд арестовал топ-менеджеров "Телты" по обвинению в даче взятки Шамарину

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтенд Пермского телефонного завода "Телта"
Стенд Пермского телефонного завода Телта - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Стенд Пермского телефонного завода "Телта" . Архивное фото
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ПЕРМЬ, 23 мая - РИА Новости. Гендиректору ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексею Высокову и главному бухгалтеру этого же общества Елене Гришиной вменяется уголовная статья о даче взятки, следует из документов электронной картотеки Хамовнического райсуда.
Гендиректора и главбуха "Пермского телефонного завода "Телта" московский суд арестовал по делу о мошенничестве летом 2023 года. Сегодня официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по версии следствия, Высоков и Гришина причастны к передаче взятки в размере 36 млн рублей арестованному начальнику главного управления связи ВС РФ Вадиму Шамарину.
"...обвиняемого/обвиняемой (Высоков и Гришина - ред.) в совершении преступления, предусмотренного ст. 291 ч. 4 п.п. "а, б" УК РФ", - указано в судебном постановлении, касающемся избираемой фигурантам меры пресечения.
Высоков и Гришина арестованы до 2 июня. Адвокаты подавали жалобу на это решение суда, указывая на его незаконность, так как "Высоков А.П. обвинялся по ч.4 ст.159 УК РФ, задерживался по данному обвинению и ему продлевалась мера пресечения содержание под стражей. По обвинению по ст.291 УК РФ мера пресечения не избиралась". Еще один довод защиты касался отсутствия заявления потерпевшего о возбуждении дела по статье "Мошенничество". При этом следователь в суде отмечал особую сложность расследуемого уголовного дела.
"Пермский телефонный завод "Телта" является крупнейшим производителем телефонной аппаратуры в России. Предприятие запустили в Перми в 1941 году специалисты эвакуированного из Ленинграда электромеханического завода, сообщается на сайте завода. В качестве юридического адреса предприятия значился офис в здании под номером 21/5 на улице Кузнецкий мост в Москве, корпус на улице Окулова в Перми был обозначен в качестве филиала.
Юрий Кузнецов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Главному кадровику Минобороны Кузнецову предъявили обвинение
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