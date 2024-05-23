https://ria.ru/20240523/studenty-1947795369.html

Красноярские студенты рассказали о планах вернуться домой после учебы в КНР

Красноярские студенты рассказали о планах вернуться домой после учебы в КНР - РИА Новости, 23.05.2024

Красноярские студенты рассказали о планах вернуться домой после учебы в КНР

Обучающиеся в вузах Харбина в КНР студенты из Красноярского края во время встречи с губернатором Михаилом Котюковым рассказали, что после окончания учебы... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T06:54

2024-05-23T06:54

2024-05-23T06:54

общество

китай

красноярский край

харбин

михаил котюков

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КРАСНОЯРСК, 23 мая – РИА Новости. Обучающиеся в вузах Харбина в КНР студенты из Красноярского края во время встречи с губернатором Михаилом Котюковым рассказали, что после окончания учебы намерены вернуться на работу домой, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. По ее данным, встреча прошла в ходе рабочей поездки губернатора в Харбин. В Северо-восточном сельскохозяйственном университете глава региона обсудил с молодыми людьми их образовательную и научную деятельность. "Студенты отметили, что после учебы планируют вернуться в Красноярский край. Молодые люди интересовались вопросами трудоустройства, а также краевой кадровой политикой и поддержкой специалистов-китаеведов", - говорится в сообщении. Глава региона отметил, что сотрудничество России и Китая продолжает нарастать. Торговый оборот увеличивается, а предприятия все чаще ищут партнеров в Азии. В связи с этим у рынка возникает потребность в специалистах, понимающих специфику экономики КНР. И для большого числа инвестпроектов в Красноярском крае уже нужны такие кадры. "Мы со своей стороны поддерживаем образовательные проекты университетов наших стран. Благодаря одному из таких проектов вы находитесь здесь. Когда вы закончите обучение, то вернетесь в край востребованными, квалифицированными специалистами. Край будет вас очень ждать, а мы со своей стороны поддержим вас на родной земле", - сказал Котюков. Позже в библиотеке провинции Хэйлунцзян Котюков передал в отдел русской литературы книги и собрания сочинений писателя Виктора Астафьева. Также учреждению переданы фотоальбомы "Следами и тропами, путями Виктора Астафьева" и кейс с методическими материалами урока, посвященного 100-летию со дня рождения В.П. Астафьева.

https://ria.ru/20240517/putin-1946609978.html

https://ria.ru/20240516/putin-1946347401.html

китай

красноярский край

харбин

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общество, китай, красноярский край, харбин, михаил котюков