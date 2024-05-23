https://ria.ru/20240523/studenty-1947795369.html
Красноярские студенты рассказали о планах вернуться домой после учебы в КНР
Красноярские студенты рассказали о планах вернуться домой после учебы в КНР - РИА Новости, 23.05.2024
Красноярские студенты рассказали о планах вернуться домой после учебы в КНР
Обучающиеся в вузах Харбина в КНР студенты из Красноярского края во время встречи с губернатором Михаилом Котюковым рассказали, что после окончания учебы... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T06:54
2024-05-23T06:54
2024-05-23T06:54
общество
китай
красноярский край
харбин
михаил котюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938143105_0:44:3485:2004_1920x0_80_0_0_ed17f6efb93dc34af2853333e005e425.jpg
КРАСНОЯРСК, 23 мая – РИА Новости. Обучающиеся в вузах Харбина в КНР студенты из Красноярского края во время встречи с губернатором Михаилом Котюковым рассказали, что после окончания учебы намерены вернуться на работу домой, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. По ее данным, встреча прошла в ходе рабочей поездки губернатора в Харбин. В Северо-восточном сельскохозяйственном университете глава региона обсудил с молодыми людьми их образовательную и научную деятельность. "Студенты отметили, что после учебы планируют вернуться в Красноярский край. Молодые люди интересовались вопросами трудоустройства, а также краевой кадровой политикой и поддержкой специалистов-китаеведов", - говорится в сообщении. Глава региона отметил, что сотрудничество России и Китая продолжает нарастать. Торговый оборот увеличивается, а предприятия все чаще ищут партнеров в Азии. В связи с этим у рынка возникает потребность в специалистах, понимающих специфику экономики КНР. И для большого числа инвестпроектов в Красноярском крае уже нужны такие кадры. "Мы со своей стороны поддерживаем образовательные проекты университетов наших стран. Благодаря одному из таких проектов вы находитесь здесь. Когда вы закончите обучение, то вернетесь в край востребованными, квалифицированными специалистами. Край будет вас очень ждать, а мы со своей стороны поддержим вас на родной земле", - сказал Котюков. Позже в библиотеке провинции Хэйлунцзян Котюков передал в отдел русской литературы книги и собрания сочинений писателя Виктора Астафьева. Также учреждению переданы фотоальбомы "Следами и тропами, путями Виктора Астафьева" и кейс с методическими материалами урока, посвященного 100-летию со дня рождения В.П. Астафьева.
https://ria.ru/20240517/putin-1946609978.html
https://ria.ru/20240516/putin-1946347401.html
китай
красноярский край
харбин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938143105_377:0:3108:2048_1920x0_80_0_0_2933d76956357e932ecf84ea4d48c893.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, китай, красноярский край, харбин, михаил котюков
Общество, Китай, Красноярский край, Харбин, Михаил Котюков
Красноярские студенты рассказали о планах вернуться домой после учебы в КНР
Студенты из Красноярского края после учебы в КНР планируют вернуться домой
КРАСНОЯРСК, 23 мая – РИА Новости. Обучающиеся в вузах Харбина в КНР студенты из Красноярского края во время встречи с губернатором Михаилом Котюковым рассказали, что после окончания учебы намерены вернуться на работу домой, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
По ее данным, встреча прошла в ходе рабочей поездки губернатора в Харбин. В Северо-восточном сельскохозяйственном университете глава региона обсудил с молодыми людьми их образовательную и научную деятельность.
"Студенты отметили, что после учебы планируют вернуться в Красноярский край. Молодые люди интересовались вопросами трудоустройства, а также краевой кадровой политикой и поддержкой специалистов-китаеведов", - говорится в сообщении.
Глава региона отметил, что сотрудничество России
и Китая продолжает нарастать. Торговый оборот увеличивается, а предприятия все чаще ищут партнеров в Азии
. В связи с этим у рынка возникает потребность в специалистах, понимающих специфику экономики КНР. И для большого числа инвестпроектов в Красноярском крае уже нужны такие кадры.
"Мы со своей стороны поддерживаем образовательные проекты университетов наших стран. Благодаря одному из таких проектов вы находитесь здесь. Когда вы закончите обучение, то вернетесь в край востребованными, квалифицированными специалистами. Край будет вас очень ждать, а мы со своей стороны поддержим вас на родной земле", - сказал Котюков.
Позже в библиотеке провинции Хэйлунцзян
Котюков передал в отдел русской литературы книги и собрания сочинений писателя Виктора Астафьева. Также учреждению переданы фотоальбомы "Следами и тропами, путями Виктора Астафьева" и кейс с методическими материалами урока, посвященного 100-летию со дня рождения В.П. Астафьева.