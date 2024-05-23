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Глава Ставрополья поручил разработать систему поддержки ветеранов СВО - РИА Новости, 23.05.2024
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Ставропольский край
 
12:20 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/stavropole-1947855981.html
Глава Ставрополья поручил разработать систему поддержки ветеранов СВО
Глава Ставрополья поручил разработать систему поддержки ветеранов СВО - РИА Новости, 23.05.2024
Глава Ставрополья поручил разработать систему поддержки ветеранов СВО
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил разработать систему комплексной социальной поддержки ветеранов СВО, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:20
2024-05-23T12:20
ставропольский край
жилье
владимир владимиров
сво
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил разработать систему комплексной социальной поддержки ветеранов СВО, сообщает пресс-служба правительства региона. В четверг проходит ежегодный отчет губернатора края. Меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей стали одной из тем послания. Глава региона отметил, что на Ставрополье действует комплекс социальных мер поддержки бойцов и их родных и близких, в том числе благодаря реализации краевой госпрограммы "Развитие сферы труда и занятости населения ". По его словам, краевым органам власти необходимо быть готовыми к возвращению военнослужащих и разработать систему комплексной социальной поддержки, которая будет учитывать потребности в адаптации и реабилитации, помощи раненым, переобучении и трудоустройстве. "Настало время реализации проактивных механизмов получения льгот для бойцов СВО. Эта система должна обеспечить постоянную заботу о них. То есть, получив льготный статус, ветеран СВО должен сохранять его пожизненно, а не собирать каждые два-три года документы и справки для подтверждения. Будет правильно запланировать создание единой информационной базы данных для получения льгот бойцами", - цитирует пресс-служба губернатора. Соответствующие задачи Владимиров поставил перед краевым Минтрудсоцзащиты. Краевому Минстрою губернатор поручил подготовить предложения об установлении первоочередного права получения субсидии участниками спецоперации на приобретение жилья по краевой программе "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры ". Владимиров также поставил задачу создать на базе краевого Минтруда общественный совет, который будет заниматься оценкой эффективности мер поддержки участников СВО. В него глава региона предложил включить самих бойцов, членов семей погибших, руководство фонда "Защитники Отечества", представителей органов власти, глав территорий, волонтеров.
https://ria.ru/20240523/skoraya_pomosch-1947852558.html
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жилье, владимир владимиров, сво
Ставропольский край, Жилье, Владимир Владимиров, СВО

Глава Ставрополья поручил разработать систему поддержки ветеранов СВО

© Фото : управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил разработать систему комплексной социальной поддержки ветеранов СВО, сообщает пресс-служба правительства региона.
В четверг проходит ежегодный отчет губернатора края. Меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей стали одной из тем послания.
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Владимиров поручил разработать программу развития службы скорой помощи
12:11
Глава региона отметил, что на Ставрополье действует комплекс социальных мер поддержки бойцов и их родных и близких, в том числе благодаря реализации краевой госпрограммы "Развитие сферы труда и занятости населения ". По его словам, краевым органам власти необходимо быть готовыми к возвращению военнослужащих и разработать систему комплексной социальной поддержки, которая будет учитывать потребности в адаптации и реабилитации, помощи раненым, переобучении и трудоустройстве.
"Настало время реализации проактивных механизмов получения льгот для бойцов СВО. Эта система должна обеспечить постоянную заботу о них. То есть, получив льготный статус, ветеран СВО должен сохранять его пожизненно, а не собирать каждые два-три года документы и справки для подтверждения. Будет правильно запланировать создание единой информационной базы данных для получения льгот бойцами", - цитирует пресс-служба губернатора.
Соответствующие задачи Владимиров поставил перед краевым Минтрудсоцзащиты.
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11:59
Краевому Минстрою губернатор поручил подготовить предложения об установлении первоочередного права получения субсидии участниками спецоперации на приобретение жилья по краевой программе "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры ".
Владимиров также поставил задачу создать на базе краевого Минтруда общественный совет, который будет заниматься оценкой эффективности мер поддержки участников СВО. В него глава региона предложил включить самих бойцов, членов семей погибших, руководство фонда "Защитники Отечества", представителей органов власти, глав территорий, волонтеров.
 
Ставропольский крайЖильеВладимир ВладимировСВО
 
 
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