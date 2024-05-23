https://ria.ru/20240523/stavropole-1947842275.html
Владимиров поставил задачу удвоить ВРП Ставрополья к концу 2030 года
Владимиров поставил задачу удвоить ВРП Ставрополья к концу 2030 года - РИА Новости, 23.05.2024
Владимиров поставил задачу удвоить ВРП Ставрополья к концу 2030 года
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поставил задачу удвоить валовый региональный продукт (ВРП) к концу 2030 года, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T11:42
2024-05-23T11:42
2024-05-23T11:42
ставропольский край
владимир владимиров
инвестиции
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поставил задачу удвоить валовый региональный продукт (ВРП) к концу 2030 года, сообщает пресс-служба регионального правительства. В четверг проходит церемония оглашения ежегодного послания губернатора. "Валовой региональный продукт края растет. За прошлый год он составил 1 триллион 381 миллиард рублей. Для сравнения, в 2013 — было почти втрое меньше. И это повод определить цель, которая соответствует нашим возможностям: к 2030 году достичь объема валового регионального продукта края в 2,5 триллиона рублей. Темпы роста должны выше, чем в среднем по России", – цитирует пресс-служба Владимирова. За прошлый год рост ВРП региона составил 4,2%, в том числе за счет реализации краевой госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика". Глава края подчеркнул, что за 10 лет в экономику Ставрополья бизнес вложил 1,9 триллиона рублей. Реализовано 503 проекта, создано 48 тысяч новых рабочих мест. "Каждый проект – от подписания инвестиционного соглашения до исполнения "под ключ" – находится на контроле краевого правительства. Есть четкое понимание того, что каждый вложенный в экономику рубль, каждое новое рабочее место – это достаток ставропольских семей", – отметил губернатор.
https://ria.ru/20240523/stavropole-1947841618.html
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владимир владимиров, инвестиции
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Инвестиции
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поставил задачу удвоить валовый региональный продукт (ВРП) к концу 2030 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В четверг проходит церемония оглашения ежегодного послания губернатора.
"Валовой региональный продукт края растет. За прошлый год он составил 1 триллион 381 миллиард рублей. Для сравнения, в 2013 — было почти втрое меньше. И это повод определить цель, которая соответствует нашим возможностям: к 2030 году достичь объема валового регионального продукта края в 2,5 триллиона рублей. Темпы роста должны выше, чем в среднем по России", – цитирует пресс-служба Владимирова
.
За прошлый год рост ВРП региона составил 4,2%, в том числе за счет реализации краевой госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика".
Глава края подчеркнул, что за 10 лет в экономику Ставрополья бизнес вложил 1,9 триллиона рублей. Реализовано 503 проекта, создано 48 тысяч новых рабочих мест.
"Каждый проект – от подписания инвестиционного соглашения до исполнения "под ключ" – находится на контроле краевого правительства. Есть четкое понимание того, что каждый вложенный в экономику рубль, каждое новое рабочее место – это достаток ставропольских семей", – отметил губернатор.