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Владимиров поручил разработать проект стратегии развития Ставрополья - РИА Новости, 23.05.2024
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Ставропольский край
 
11:39 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/stavropole-1947841618.html
Владимиров поручил разработать проект стратегии развития Ставрополья
Владимиров поручил разработать проект стратегии развития Ставрополья - РИА Новости, 23.05.2024
Владимиров поручил разработать проект стратегии развития Ставрополья
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил разработать проект стратегии развития региона до 2030 года и на период до 2036 года, сообщает... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T11:39
2024-05-23T11:39
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил разработать проект стратегии развития региона до 2030 года и на период до 2036 года, сообщает пресс-служба краевого правительства. В четверг проходит церемония оглашения ежегодного послания губернатора. В числе участников — депутаты краевой и федеральной думы, руководители территориальных управлений федеральных ведомств, члены правительства региона, руководители краевых министерств и ведомств, главы муниципальных образований, представители общественных объединений, предпринимательского сообщества, средств массовой информации. Глава региона подвел итоги работы за предшествующий период и подчеркнул, что дальнейшая работа органов исполнительной власти края будет строиться на основе задач президента России Владимира Путина, отраженных в Указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". "На результаты своего труда мы опираемся сегодня, когда стоим в начале нового исторического этапа развития страны и родного края. Наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин подписал 7 мая указ о национальных целях развития России. Стоящие перед страной задачи расширены. Объявлены новые национальные проекты. Будут установлены новые стандарты качества жизни людей. Все задачи, которые сегодня я ставлю перед краевой командой, - обусловлены президентским указом, продиктованы его духом и идеологией. Ставрополье однозначно станет активным участником реализации этих планов", - цитирует пресс-служба Владимирова. Он поручил Минэкономразвития края на основе указов президента разработать проект Стратегии развития Ставрополья на период до 2030 года включительно и далее до 2036 года. "Документ должен быть представлен на обсуждение не позднее 1 августа. Наша задача — чтобы Ставрополье получило максимальное число включенных объектов и максимум федеральных средств. Минфину края поручаю при формировании бюджета в приоритетном порядке финансировать все мероприятия по достижению национальных целей, обозначенных президентом. На них же в первую очередь будем распределять дополнительные краевые доходы", — подчеркнул губернатор. Он добавил, что в основе работы органов власти на ближайшие пять лет должна лежать забота о благополучии ставропольцев. В том числе за счет реализации краевых программ и проектов. "У нас огромный край. В разных частях он может быть разным по климату, особенностям экономики, жизненному укладу и ритму. Наша задача – чтобы в каждой территории, в каждой точке ставропольцу жилось хорошо. Именно эта идея будет лежать в основе нашей работы на новую пятилетку", — сказал Владимиров. Губернатор также отметил, что власть на всех уровнях должна внимательно относиться к проблемам людей, слышать земляков и помогать с решением возникающих вопросов. "Ставка будет делаться на неравнодушных профессионалов, которые слышат земляков, ведут за собой и добиваются результата. Через общение с людьми мы строим программу развития края", - отметил Владимиров.
https://ria.ru/20240411/kukuruza-1939457211.html
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россия, владимир владимиров, владимир путин
Ставропольский край, Россия, Владимир Владимиров, Владимир Путин

Владимиров поручил разработать проект стратегии развития Ставрополья

© Фото : пресс-служба правительства СтавропольяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время ежегодного послания
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время ежегодного послания - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : пресс-служба правительства Ставрополья
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил разработать проект стратегии развития региона до 2030 года и на период до 2036 года, сообщает пресс-служба краевого правительства.
В четверг проходит церемония оглашения ежегодного послания губернатора. В числе участников — депутаты краевой и федеральной думы, руководители территориальных управлений федеральных ведомств, члены правительства региона, руководители краевых министерств и ведомств, главы муниципальных образований, представители общественных объединений, предпринимательского сообщества, средств массовой информации.
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Глава региона подвел итоги работы за предшествующий период и подчеркнул, что дальнейшая работа органов исполнительной власти края будет строиться на основе задач президента России Владимира Путина, отраженных в Указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".
"На результаты своего труда мы опираемся сегодня, когда стоим в начале нового исторического этапа развития страны и родного края. Наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин подписал 7 мая указ о национальных целях развития России. Стоящие перед страной задачи расширены. Объявлены новые национальные проекты. Будут установлены новые стандарты качества жизни людей. Все задачи, которые сегодня я ставлю перед краевой командой, - обусловлены президентским указом, продиктованы его духом и идеологией. Ставрополье однозначно станет активным участником реализации этих планов", - цитирует пресс-служба Владимирова.
Он поручил Минэкономразвития края на основе указов президента разработать проект Стратегии развития Ставрополья на период до 2030 года включительно и далее до 2036 года.
"Документ должен быть представлен на обсуждение не позднее 1 августа. Наша задача — чтобы Ставрополье получило максимальное число включенных объектов и максимум федеральных средств. Минфину края поручаю при формировании бюджета в приоритетном порядке финансировать все мероприятия по достижению национальных целей, обозначенных президентом. На них же в первую очередь будем распределять дополнительные краевые доходы", — подчеркнул губернатор.
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Он добавил, что в основе работы органов власти на ближайшие пять лет должна лежать забота о благополучии ставропольцев. В том числе за счет реализации краевых программ и проектов.
"У нас огромный край. В разных частях он может быть разным по климату, особенностям экономики, жизненному укладу и ритму. Наша задача – чтобы в каждой территории, в каждой точке ставропольцу жилось хорошо. Именно эта идея будет лежать в основе нашей работы на новую пятилетку", — сказал Владимиров.
Губернатор также отметил, что власть на всех уровнях должна внимательно относиться к проблемам людей, слышать земляков и помогать с решением возникающих вопросов.
"Ставка будет делаться на неравнодушных профессионалов, которые слышат земляков, ведут за собой и добиваются результата. Через общение с людьми мы строим программу развития края", - отметил Владимиров.
 
Ставропольский крайРоссияВладимир ВладимировВладимир Путин
 
 
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