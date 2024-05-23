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МАГАТЭ выразило беспокойство из-за зависимости ЗАЭС от линий электропередач
МАГАТЭ выразило беспокойство из-за зависимости ЗАЭС от линий электропередач - РИА Новости, 23.05.2024
МАГАТЭ выразило беспокойство из-за зависимости ЗАЭС от линий электропередач
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил об озабоченности в связи с тем, что Запорожская АЭС зависит "от... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T21:57
2024-05-23T21:57
2024-05-23T23:19
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил об озабоченности в связи с тем, что Запорожская АЭС зависит "от одной или двух линий электропередач". Согласно заявлению Гросси, в четверг ЗАЭС из-за короткого замыкания на некоторое время потеряла связь с одной оставшейся внешней линией электропередачи, в связи с чем должна была полагаться на единственную резервную линию в течение более чем трех часов. "То, что крупнейшая атомная станция Европы зависит от одной или двух линий электропередач - глубокий источник озабоченности, очевидно, что это нежизнеспособно", - приводятся его слова в публикации на сайте агентства. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
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МАГАТЭ выразило беспокойство из-за зависимости ЗАЭС от линий электропередач
Гросси выразил беспокойство из-за зависимости ЗАЭС от линий электропередач