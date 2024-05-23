Рейтинг@Mail.ru
"Они знают": в США сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:45 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/ssha-1948018435.html
"Они знают": в США сделали неожиданное заявление об Украине
"Они знают": в США сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 23.05.2024
"Они знают": в США сделали неожиданное заявление об Украине
Если не начать переговоры сейчас, вся Украина будет поглощена, так как ВСУ деморализованы, заявил ведущий канала Hill TV Робби Соаве в эфире программы Rising. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T22:45
2024-05-23T22:45
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
авдеевка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783267507_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_88a842a09d8d88a54dd5dd43921a9df5.jpg
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Если не начать переговоры сейчас, вся Украина будет поглощена, так как ВСУ деморализованы, заявил ведущий канала Hill TV Робби Соаве в эфире программы Rising."Настало время для дипломатии или мы дойдем до того, что вся Украина будет поглощена", — отметил он.По словам журналиста, как американские, так и украинские эксперты уже понимают, что Киев не сможет одержать победу в этом конфликте."Они (ВСУ. — Прим. ред.) постепенно отступают. Они теряют территорию. В армии развал, войска деморализованы. Они в ужасном положении", — констатировал Соаве.Российская армия в последние месяцы нанесла несколько серьезных поражений ВСУ в зоне специальной операции и освободила ключевые населенные пункты, включая Авдеевку, Марьинку и Очеретино, а также большое количество других селений в Донбассе. Кроме того, российские войска начали успешно продвигаться в Харьковской области, где нанесли потери живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное.
https://ria.ru/20240523/poroshenko-1948015763.html
https://ria.ru/20240523/zapad-1948011669.html
сша
украина
киев
авдеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783267507_0:0:2401:1800_1920x0_80_0_0_06adc845a0a13a94760be8a30d3325d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, киев, авдеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Авдеевка, Вооруженные силы Украины
"Они знают": в США сделали неожиданное заявление об Украине

Ведущий Hill TV Соаве: Украина будет поглощена, если не начать переговоры сейчас

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Если не начать переговоры сейчас, вся Украина будет поглощена, так как ВСУ деморализованы, заявил ведущий канала Hill TV Робби Соаве в эфире программы Rising.
"Настало время для дипломатии или мы дойдем до того, что вся Украина будет поглощена", — отметил он.
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Зеленскому приготовиться. В Киеве раскрыли, что задумал Порошенко
Вчера, 22:13
По словам журналиста, как американские, так и украинские эксперты уже понимают, что Киев не сможет одержать победу в этом конфликте.
«
"Они (ВСУ. — Прим. ред.) постепенно отступают. Они теряют территорию. В армии развал, войска деморализованы. Они в ужасном положении", — констатировал Соаве.
Российская армия в последние месяцы нанесла несколько серьезных поражений ВСУ в зоне специальной операции и освободила ключевые населенные пункты, включая Авдеевку, Марьинку и Очеретино, а также большое количество других селений в Донбассе. Кроме того, российские войска начали успешно продвигаться в Харьковской области, где нанесли потери живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное.
Украинские военные перевозят технику - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
"Невозможно": на Западе раскрыли, что ВСУ перебрасывают к границе с Россией
Вчера, 21:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевАвдеевкаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала