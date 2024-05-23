https://ria.ru/20240523/ssha-1948018435.html
"Они знают": в США сделали неожиданное заявление об Украине
"Они знают": в США сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 23.05.2024
"Они знают": в США сделали неожиданное заявление об Украине
Если не начать переговоры сейчас, вся Украина будет поглощена, так как ВСУ деморализованы, заявил ведущий канала Hill TV Робби Соаве в эфире программы Rising. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T22:45
2024-05-23T22:45
2024-05-23T22:45
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Если не начать переговоры сейчас, вся Украина будет поглощена, так как ВСУ деморализованы, заявил ведущий канала Hill TV Робби Соаве в эфире программы Rising."Настало время для дипломатии или мы дойдем до того, что вся Украина будет поглощена", — отметил он.По словам журналиста, как американские, так и украинские эксперты уже понимают, что Киев не сможет одержать победу в этом конфликте."Они (ВСУ. — Прим. ред.) постепенно отступают. Они теряют территорию. В армии развал, войска деморализованы. Они в ужасном положении", — констатировал Соаве.Российская армия в последние месяцы нанесла несколько серьезных поражений ВСУ в зоне специальной операции и освободила ключевые населенные пункты, включая Авдеевку, Марьинку и Очеретино, а также большое количество других селений в Донбассе. Кроме того, российские войска начали успешно продвигаться в Харьковской области, где нанесли потери живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное.
https://ria.ru/20240523/poroshenko-1948015763.html
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в мире, сша, украина, киев, авдеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Авдеевка, Вооруженные силы Украины
"Они знают": в США сделали неожиданное заявление об Украине
Ведущий Hill TV Соаве: Украина будет поглощена, если не начать переговоры сейчас