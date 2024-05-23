https://ria.ru/20240523/ssha-1947971217.html

Внешняя политика с главенствующей ролью США невозможна, утверждают СМИ

Внешняя политика с главенствующей ролью США невозможна, утверждают СМИ - РИА Новости, 23.05.2024

Внешняя политика с главенствующей ролью США невозможна, утверждают СМИ

Внешняя политика с главенствующей ролью США просто невозможна несмотря на риторику конгресса США и СМИ, такое мнение выразила газета Financial Times. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T17:51

2024-05-23T17:51

2024-05-23T17:51

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Внешняя политика с главенствующей ролью США просто невозможна несмотря на риторику конгресса США и СМИ, такое мнение выразила газета Financial Times. По утверждению издания, то, что США должны быть способны обеспечить защиту союзникам как в Европе, так и в Азии, нереалистично на фоне недостатка ресурсов. "Несмотря на волнующую риторику лидеров конгресса и прессы, внешняя политика с главенствующей ролью США просто невозможна. У нас нет для этого вооруженных сил, и даже если бы бюджет был доступен, мы не смогли бы развернуть их в достаточное время", - утверждает издание. Согласно Financial Times, также растет беспокойство по поводу размера дефицита и увеличения долговой нагрузки США. Газета добавила, что Европе предстоит взять на себя основную обязанность заботиться о своей обороне. "Лучший путь вперед - взглянуть в лицо реальности, признать, что Европа должна взять на себя ведущую роль в собственной обороне и вместе перейти к переходу в рамках реформированного, но более устойчивого НАТО", - отмечается в публикации издания. Ранее бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что США не готовы к мировой войне. Он отмечал, что Вашингтон прилагает большие усилия для создания иллюзии того, что США всё еще остаются великой державой, но внутренние проблемы США указывают на отход от основ, на которых строилось это государство, что, по мнению экс-советника Пентагона, "разрушает страну изнутри". Также он ранее заявлял, что США за последние 20 лет потратили 14 триллионов долларов на "бессмысленные" военные интервенции в другие страны, которые были обречены на провал. Он также призывал США прекратить "вторгаться в чужие страны" для расширения своего политического влияния.

https://ria.ru/20240509/niger-1944774512.html

https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html

https://ria.ru/20240324/front-1935407769.html

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сша, европа, азия, министерство обороны сша, нато, в мире