СМИ: США могут выделить Украине новую порцию военной помощи
Ассошиэйтед Пресс: США в пятницу объявят о новой порции военной помощи Украине
Оружие
Оружие. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. США в пятницу могут объявить о выделении Украине новой порции военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на двух американских чиновников.
Поставки будут включать артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, которые способны, в том числе, вести огонь оперативно-тактическими ракетами ATACMS на дистанцию в 300 километров.
"США, как ожидается, объявят в пятницу о дополнительной военной помощи Украине на фоне трудностей Киева в сдерживании натиска российских войск в Харьковской области", - сообщило агентство.
Это уже четвертый пакет помощи с тех пор, как в апреле конгресс ассигновал 61 миллиард долларов на нужды Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области.