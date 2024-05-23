https://ria.ru/20240523/ssha-1947962475.html

СМИ: США могут выделить Украине новую порцию военной помощи

СМИ: США могут выделить Украине новую порцию военной помощи - РИА Новости, 23.05.2024

СМИ: США могут выделить Украине новую порцию военной помощи

США в пятницу могут объявить о выделении Украине новой порции военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T17:23

2024-05-23T17:23

2024-05-23T17:23

украина

россия

сша

сергей лавров

нато

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. США в пятницу могут объявить о выделении Украине новой порции военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на двух американских чиновников. Поставки будут включать артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, которые способны, в том числе, вести огонь оперативно-тактическими ракетами ATACMS на дистанцию в 300 километров. "США, как ожидается, объявят в пятницу о дополнительной военной помощи Украине на фоне трудностей Киева в сдерживании натиска российских войск в Харьковской области", - сообщило агентство. Это уже четвертый пакет помощи с тех пор, как в апреле конгресс ассигновал 61 миллиард долларов на нужды Украины. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области.

https://ria.ru/20240423/paket-1941655895.html

https://ria.ru/20240503/smi-1943734120.html

украина

россия

сша

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украина, россия, сша, сергей лавров, нато