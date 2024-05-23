Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США могут выделить Украине новую порцию военной помощи - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:23 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/ssha-1947962475.html
СМИ: США могут выделить Украине новую порцию военной помощи
СМИ: США могут выделить Украине новую порцию военной помощи - РИА Новости, 23.05.2024
СМИ: США могут выделить Украине новую порцию военной помощи
США в пятницу могут объявить о выделении Украине новой порции военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T17:23
2024-05-23T17:23
украина
россия
сша
сергей лавров
нато
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941431132_0:200:1280:920_1920x0_80_0_0_dca4cb4011d5e011d7a8662dcdb75b14.jpg
ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. США в пятницу могут объявить о выделении Украине новой порции военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на двух американских чиновников. Поставки будут включать артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, которые способны, в том числе, вести огонь оперативно-тактическими ракетами ATACMS на дистанцию в 300 километров. "США, как ожидается, объявят в пятницу о дополнительной военной помощи Украине на фоне трудностей Киева в сдерживании натиска российских войск в Харьковской области", - сообщило агентство. Это уже четвертый пакет помощи с тех пор, как в апреле конгресс ассигновал 61 миллиард долларов на нужды Украины. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области.
https://ria.ru/20240423/paket-1941655895.html
https://ria.ru/20240503/smi-1943734120.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941431132_0:80:1280:1040_1920x0_80_0_0_d0f8cdd72639596e128b6f9471a5731a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, сергей лавров, нато
Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО, Специальная военная операция на Украине
СМИ: США могут выделить Украине новую порцию военной помощи

Ассошиэйтед Пресс: США в пятницу объявят о новой порции военной помощи Украине

Оружие
Оружие
Оружие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. США в пятницу могут объявить о выделении Украине новой порции военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на двух американских чиновников.
Поставки будут включать артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, которые способны, в том числе, вести огонь оперативно-тактическими ракетами ATACMS на дистанцию в 300 километров.
Американские боевые машины пехоты Брэдли на железнодорожной станции Пабраде в Литве - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Новый пакет американской помощи Украине будет больше обычного, пишут СМИ
23 апреля, 01:07
"США, как ожидается, объявят в пятницу о дополнительной военной помощи Украине на фоне трудностей Киева в сдерживании натиска российских войск в Харьковской области", - сообщило агентство.
Это уже четвертый пакет помощи с тех пор, как в апреле конгресс ассигновал 61 миллиард долларов на нужды Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
СМИ рассказали, когда на Украину доставят вооружения из США
3 мая, 17:11
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала