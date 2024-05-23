https://ria.ru/20240523/ssha-1947786289.html

В США отметили значение субкритических экспериментов для ядерного арсенала

В США отметили значение субкритических экспериментов для ядерного арсенала - РИА Новости, 23.05.2024

В США отметили значение субкритических экспериментов для ядерного арсенала

Субкритический эксперимент в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов позволит США поддерживать арсенал без ядерных испытаний, заявила глава агентства... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T03:46

2024-05-23T03:46

2024-05-23T03:47

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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Субкритический эксперимент в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов позволит США поддерживать арсенал без ядерных испытаний, заявила глава агентства по национальной ядерной безопасности Джилл Хруби. "Эти эксперименты важны, потому что позволяют изучать плутоний без того, чтобы вызывать цепную реакцию", - сказала Хруби в ходе слушаний в комитете сената. По ее словам, благодаря высокоточному сбору данный эксперимент позволяет узнать что-то новое. "Мы считаем, что это лучший способ поддерживать наши ядерные запасы без возвращения к ядерным испытаниям. Особенно с учетом нынешних требований производства, а также, возможно, в контексте нового оружия, которое понадобится нам в будущем, чтобы отвечать на меняющиеся глобальные условия", - добавила она. США провели очередной "субкритический эксперимент" в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов, сообщило американское Национальное управление ядерной безопасности при министерстве энергетики. Оно заверило, что 34-й эксперимент такого рода не нарушает моратория на ядерные испытания и соответствует критериям Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, поскольку при его проведении отсутствует "самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция". Уточнялось, что эксперимент состоялся вечером 14 мая на ядерном полигоне в Лос-Аламосе, штат Невада. Полученные данные будут использованы, в частности, для улучшения симуляционной модели, которая применяется для верификации безопасности, надежности и эффективности американского ядерного арсенала.

https://ria.ru/20240518/ssha-1946817751.html

https://ria.ru/20240522/raketa-1947759070.html

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в мире, сша, невада