https://ria.ru/20240523/ssha-1947776769.html

США хотят прояснить у Британии "данные" о плане КНР поставить России оружие

США хотят прояснить у Британии "данные" о плане КНР поставить России оружие - РИА Новости, 23.05.2024

США хотят прояснить у Британии "данные" о плане КНР поставить России оружие

США намерены провести консультации с Великобританией относительно имеющихся у нее "данных" о том, что Китай якобы намерен поставить России оружие для применения РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T00:34

2024-05-23T00:34

2024-05-23T06:00

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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. США намерены провести консультации с Великобританией относительно имеющихся у нее "данных" о том, что Китай якобы намерен поставить России оружие для применения на Украине, заявил в среду помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Как отметил на брифинге Салливан, Вашингтон выражал обеспокоенность возможностью поставок Китаем оружия России еще с 2022 года."Мы не увидели этого в 2022 году, мы не увидели этого и в 2023 году. Мы не увидели этого до сих пор. Я с нетерпением жду возможности побеседовать с (представителями) Великобритании, чтобы убедиться в том, что мы одинаково видим эту ситуацию", — сказал представитель Белого дома, комментируя утверждения минобороны Великобритании о том, что Пекин якобы планирует поставить Москве летальные вооружения, предназначенные для их применения на Украине.Вслед за этим Салливан повторил тезис о якобы имеющих место поставках из КНР в интересах российского военно-промышленного комплекса."Это происходит. И это то, что нас беспокоит", —добавил он, не приведя конкретных свидетельств в поддержку своего тезиса. В апреле официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял, что США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество России и КНР, он назвал это лицемерием и типичным примером двойных стандартов. В Пекине также предупреждали США, что, очерняя других и сваливая на них вину, украинский кризис не решить.

https://ria.ru/20240522/britaniya-1947676779.html

https://ria.ru/20240413/ssha-1939736925.html

китай

сша

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в мире, китай, сша, великобритания, джейк салливан