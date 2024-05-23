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Многофункциональный спорткластер построят в московском Ново-Переделкино - РИА Новости, 23.05.2024
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10:36 23.05.2024 (обновлено: 13:10 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/sportklaster-1947815917.html
Многофункциональный спорткластер построят в московском Ново-Переделкино
Многофункциональный спорткластер построят в московском Ново-Переделкино - РИА Новости, 23.05.2024
Многофункциональный спорткластер построят в московском Ново-Переделкино
Многофункциональный спортивный кластер построят в московском районе Ново-Переделкино, там оборудуют скейт-парк, памп-трек, игровые комплексы, сообщается на... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T10:36
2024-05-23T13:10
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Многофункциональный спортивный кластер построят в московском районе Ново-Переделкино, там оборудуют скейт-парк, памп-трек, игровые комплексы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В районе Ново-Переделкино на месте пустыря появится многофункциональный спортивный кластер. Он объединит поклонников экстремальных видов спорта", - говорится в сообщении. Уточняется, что там оборудуют площадку для катания на скейтбордах, роликах, трюковых самокатах и велосипедах BMX, зону для воркаута, поле для мини-футбола и фитнес-станцию в стиле "русский ниндзя". "Сейчас на 90 процентов выполнены работы по планировке территории, специалисты начали установку бортового камня и подготовку основания для скейт-парка. В ближайшее время начнется обустройство детских и спортивных площадок", - пояснили в тексте. Сообщается, что специалисты также озеленят территорию и проведут там современное освещение.
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городское хозяйство москвы, строительство, благоустройство
Городское хозяйство Москвы, Строительство, Благоустройство, Москва Сегодня: мегаполис для жизни

Многофункциональный спорткластер построят в московском Ново-Переделкино

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramМногофункциональный спортивный кластер построят в московском Ново-Переделкино
Многофункциональный спортивный кластер построят в московском Ново-Переделкино - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Многофункциональный спортивный кластер построят в московском Ново-Переделкино
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Многофункциональный спортивный кластер построят в московском районе Ново-Переделкино, там оборудуют скейт-парк, памп-трек, игровые комплексы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В районе Ново-Переделкино на месте пустыря появится многофункциональный спортивный кластер. Он объединит поклонников экстремальных видов спорта", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что там оборудуют площадку для катания на скейтбордах, роликах, трюковых самокатах и велосипедах BMX, зону для воркаута, поле для мини-футбола и фитнес-станцию в стиле "русский ниндзя".
"Сейчас на 90 процентов выполнены работы по планировке территории, специалисты начали установку бортового камня и подготовку основания для скейт-парка. В ближайшее время начнется обустройство детских и спортивных площадок", - пояснили в тексте.
Сообщается, что специалисты также озеленят территорию и проведут там современное освещение.
 
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