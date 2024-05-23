https://ria.ru/20240523/sportkary-1948006051.html
Первые спорткары для кольцевых гонок произвели в "Технополисе Москва"
Первые спорткары для кольцевых гонок произвели в "Технополисе Москва" - РИА Новости, 23.05.2024
Первые спорткары для кольцевых гонок произвели в "Технополисе Москва"
Компания "Арт-Лайн Технолоджи" произвела серию высокоскоростных автомобилей для участия в чемпионате кольцевых гонок, которые способны набирать 100 км/ч за 3,4... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T21:09
2024-05-23T21:09
2024-05-23T21:09
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Компания "Арт-Лайн Технолоджи" произвела серию высокоскоростных автомобилей для участия в чемпионате кольцевых гонок, которые способны набирать 100 км/ч за 3,4 секунды, сообщил министр правительства столицы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале о том, что в особой экономической зоне "Технополис Москва" Москвы успешно работают предприятия по выпуску медицинских товаров, электрокомпонентов, банкоматов российского производства, а также беспилотных авиационных систем.По словам главы ДИПП, московские компании успешно проектируют и производят высокотехнологичные товары, которые отвечают потребностям рынка."В свою очередь город предлагает высокотехнологичным предприятиям всестороннюю поддержку: от материальной помощи до предоставления производственной площадки. Например, компании могут локализоваться в особой экономической зоне "Технополис Москва" и получить статус резидента, который дает внушительные налоговые льготы. Вырученные деньги производители направляют в собственное развитие, увеличение объемов выпуска продукции и расширение ассортимента. Один из производителей гоночной техники в прошлом году начал серийный выпуск высокоскоростных болидов с максимальной скоростью 205 км/ч. Спорткар можно эксплуатировать на максимальных мощностях до четырех часов", – приводятся в сообщении слова Овчинского.Компания "Арт-Лайн Технолоджи" начала проектирование спортивного прототипа ArtTech Evolution шесть лет назад. За это время разработчики усовершенствовали автомобиль, а также провели ряд испытаний. Выпуск первой серии стартовал в 2023 году. На сегодняшний день произведено десять спорткаров.Генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев отметил, что производитель разместил производство на площади в одну тысячу квадратных метров в районе "Печатники" десять лет назад. За это время компания спроектировала пять прототипов спорткаров. "Новинка имеет 2 конфигурации для коротких и длинных гонок, с объемом двигателя 1299–1340 см³", – приводятся в сообщении слова Дегтева.Спорткар представлен в 2 модификациях кузова в варианте "седан" и "купе", сделанных из стеклопластика. Автомобиль имеет многорычажную независимую подвеску, изолированный бак для топлива вместимостью от 30 до 60 литров с механизмом электровпрыскивания, электроблок управления двигателем, а также оснащен системой заправки и пожаротушения. Балид с пилотом весит 600 кг., добавили в ДИПП.Глава компании Александр Нестеров отметил, что выпуск подобной продукции является сложным процессом применением инновационных технологии и решения компании.
https://ria.ru/20240523/moskva-1947990117.html
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Компания "Арт-Лайн Технолоджи" произвела серию высокоскоростных автомобилей для участия в чемпионате кольцевых гонок, которые способны набирать 100 км/ч за 3,4 секунды, сообщил министр правительства столицы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале о том, что в особой экономической зоне "Технополис Москва" Москвы успешно работают предприятия по выпуску медицинских товаров, электрокомпонентов, банкоматов российского производства, а также беспилотных авиационных систем.
По словам главы ДИПП, московские компании успешно проектируют и производят высокотехнологичные товары, которые отвечают потребностям рынка.
"В свою очередь город предлагает высокотехнологичным предприятиям всестороннюю поддержку: от материальной помощи до предоставления производственной площадки. Например, компании могут локализоваться в особой экономической зоне "Технополис Москва" и получить статус резидента, который дает внушительные налоговые льготы. Вырученные деньги производители направляют в собственное развитие, увеличение объемов выпуска продукции и расширение ассортимента. Один из производителей гоночной техники в прошлом году начал серийный выпуск высокоскоростных болидов с максимальной скоростью 205 км/ч. Спорткар можно эксплуатировать на максимальных мощностях до четырех часов", – приводятся в сообщении слова Овчинского.
Компания "Арт-Лайн Технолоджи" начала проектирование спортивного прототипа ArtTech Evolution шесть лет назад. За это время разработчики усовершенствовали автомобиль, а также провели ряд испытаний. Выпуск первой серии стартовал в 2023 году. На сегодняшний день произведено десять спорткаров.
Генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев отметил, что производитель разместил производство на площади в одну тысячу квадратных метров в районе "Печатники" десять лет назад. За это время компания спроектировала пять прототипов спорткаров. "Новинка имеет 2 конфигурации для коротких и длинных гонок, с объемом двигателя 1299–1340 см³", – приводятся в сообщении слова Дегтева.
Спорткар представлен в 2 модификациях кузова в варианте "седан" и "купе", сделанных из стеклопластика. Автомобиль имеет многорычажную независимую подвеску, изолированный бак для топлива вместимостью от 30 до 60 литров с механизмом электровпрыскивания, электроблок управления двигателем, а также оснащен системой заправки и пожаротушения. Балид с пилотом весит 600 кг., добавили в ДИПП.
Глава компании Александр Нестеров отметил, что выпуск подобной продукции является сложным процессом применением инновационных технологии и решения компании.