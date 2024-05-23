Рейтинг@Mail.ru
Первые спорткары для кольцевых гонок произвели в "Технополисе Москва" - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
21:09 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/sportkary-1948006051.html
Первые спорткары для кольцевых гонок произвели в "Технополисе Москва"
Первые спорткары для кольцевых гонок произвели в "Технополисе Москва" - РИА Новости, 23.05.2024
Первые спорткары для кольцевых гонок произвели в "Технополисе Москва"
Компания "Арт-Лайн Технолоджи" произвела серию высокоскоростных автомобилей для участия в чемпионате кольцевых гонок, которые способны набирать 100 км/ч за 3,4... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T21:09
2024-05-23T21:09
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1948006878_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f43a47e926ef57f8e391d64b0edf0a3e.jpg
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Компания "Арт-Лайн Технолоджи" произвела серию высокоскоростных автомобилей для участия в чемпионате кольцевых гонок, которые способны набирать 100 км/ч за 3,4 секунды, сообщил министр правительства столицы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале о том, что в особой экономической зоне "Технополис Москва" Москвы успешно работают предприятия по выпуску медицинских товаров, электрокомпонентов, банкоматов российского производства, а также беспилотных авиационных систем.По словам главы ДИПП, московские компании успешно проектируют и производят высокотехнологичные товары, которые отвечают потребностям рынка."В свою очередь город предлагает высокотехнологичным предприятиям всестороннюю поддержку: от материальной помощи до предоставления производственной площадки. Например, компании могут локализоваться в особой экономической зоне "Технополис Москва" и получить статус резидента, который дает внушительные налоговые льготы. Вырученные деньги производители направляют в собственное развитие, увеличение объемов выпуска продукции и расширение ассортимента. Один из производителей гоночной техники в прошлом году начал серийный выпуск высокоскоростных болидов с максимальной скоростью 205 км/ч. Спорткар можно эксплуатировать на максимальных мощностях до четырех часов", – приводятся в сообщении слова Овчинского.Компания "Арт-Лайн Технолоджи" начала проектирование спортивного прототипа ArtTech Evolution шесть лет назад. За это время разработчики усовершенствовали автомобиль, а также провели ряд испытаний. Выпуск первой серии стартовал в 2023 году. На сегодняшний день произведено десять спорткаров.Генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев отметил, что производитель разместил производство на площади в одну тысячу квадратных метров в районе "Печатники" десять лет назад. За это время компания спроектировала пять прототипов спорткаров. "Новинка имеет 2 конфигурации для коротких и длинных гонок, с объемом двигателя 1299–1340 см³", – приводятся в сообщении слова Дегтева.Спорткар представлен в 2 модификациях кузова в варианте "седан" и "купе", сделанных из стеклопластика. Автомобиль имеет многорычажную независимую подвеску, изолированный бак для топлива вместимостью от 30 до 60 литров с механизмом электровпрыскивания, электроблок управления двигателем, а также оснащен системой заправки и пожаротушения. Балид с пилотом весит 600 кг., добавили в ДИПП.Глава компании Александр Нестеров отметил, что выпуск подобной продукции является сложным процессом применением инновационных технологии и решения компании.
https://ria.ru/20240523/moskva-1947990117.html
https://ria.ru/20240523/moskva-1947875096.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1948006878_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e8a6eb89ace81c8fe18b653c4ea0a43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва

Первые спорткары для кольцевых гонок произвели в "Технополисе Москва"

© Пресс-служба ДИПППервые спорткары для кольцевых гонок произвели в "Технополисе Москва"
Первые спорткары для кольцевых гонок произвели в Технополисе Москва
© Пресс-служба ДИПП
Первые спорткары для кольцевых гонок произвели в "Технополисе Москва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Компания "Арт-Лайн Технолоджи" произвела серию высокоскоростных автомобилей для участия в чемпионате кольцевых гонок, которые способны набирать 100 км/ч за 3,4 секунды, сообщил министр правительства столицы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале о том, что в особой экономической зоне "Технополис Москва" Москвы успешно работают предприятия по выпуску медицинских товаров, электрокомпонентов, банкоматов российского производства, а также беспилотных авиационных систем.
Москва планирует заключить крупные офсетные контракты в транспортной сфере - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Москва планирует заключить крупные офсетные контракты в транспортной сфере
Вчера, 19:09
По словам главы ДИПП, московские компании успешно проектируют и производят высокотехнологичные товары, которые отвечают потребностям рынка.
"В свою очередь город предлагает высокотехнологичным предприятиям всестороннюю поддержку: от материальной помощи до предоставления производственной площадки. Например, компании могут локализоваться в особой экономической зоне "Технополис Москва" и получить статус резидента, который дает внушительные налоговые льготы. Вырученные деньги производители направляют в собственное развитие, увеличение объемов выпуска продукции и расширение ассортимента. Один из производителей гоночной техники в прошлом году начал серийный выпуск высокоскоростных болидов с максимальной скоростью 205 км/ч. Спорткар можно эксплуатировать на максимальных мощностях до четырех часов", – приводятся в сообщении слова Овчинского.
Компания "Арт-Лайн Технолоджи" начала проектирование спортивного прототипа ArtTech Evolution шесть лет назад. За это время разработчики усовершенствовали автомобиль, а также провели ряд испытаний. Выпуск первой серии стартовал в 2023 году. На сегодняшний день произведено десять спорткаров.
Генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев отметил, что производитель разместил производство на площади в одну тысячу квадратных метров в районе "Печатники" десять лет назад. За это время компания спроектировала пять прототипов спорткаров. "Новинка имеет 2 конфигурации для коротких и длинных гонок, с объемом двигателя 1299–1340 см³", – приводятся в сообщении слова Дегтева.
Спорткар представлен в 2 модификациях кузова в варианте "седан" и "купе", сделанных из стеклопластика. Автомобиль имеет многорычажную независимую подвеску, изолированный бак для топлива вместимостью от 30 до 60 литров с механизмом электровпрыскивания, электроблок управления двигателем, а также оснащен системой заправки и пожаротушения. Балид с пилотом весит 600 кг., добавили в ДИПП.
Глава компании Александр Нестеров отметил, что выпуск подобной продукции является сложным процессом применением инновационных технологии и решения компании.
Производство препаратов и лекарственных средств Московского эндокринного завода - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Власти Москвы рассказали, как привлекают бизнес к развитию инфраструктуры
Вчера, 13:32
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала