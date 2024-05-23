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Спецоперация, 23 мая: российские войска освободили Андреевку в ДНР - РИА Новости, 23.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:28 23.05.2024 (обновлено: 18:02 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/spetsoperatsiya-1947963707.html
Спецоперация, 23 мая: российские войска освободили Андреевку в ДНР
Спецоперация, 23 мая: российские войска освободили Андреевку в ДНР - РИА Новости, 23.05.2024
Спецоперация, 23 мая: российские войска освободили Андреевку в ДНР
О продвижении российских войск в зоне спецоперации, террористических атаках киевского режима, призраке нового Майдана и поддержке Украины Западом — в материале... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T17:28
2024-05-23T18:02
специальная военная операция на украине
денис пушилин
германия
украина
киев
вячеслав гладков
в мире
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. О продвижении российских войск в зоне спецоперации, террористических атаках киевского режима, призраке нового Майдана и поддержке Украины Западом — в материале РИА Новости.Освобождение АндреевкиПодразделения Южной группировки войск взяли под контроль Андреевку в ДНР и улучшили положение по переднему краю, сообщили в Минобороны. При этом группировка "Север" в Харьковской области продолжала продвижение в глубину обороны противника. Улучшилось положение и на других направлениях. Совокупные потери ВСУ на всех участках фронта составили примерно 1740 человек, 13 танков и других бронемашин, три РСЗО, 31 артиллерийское орудие и 20 военных автомобилей. Удары ВСУ по РоссииЗа ночь российские системы ПВО уничтожили над Белгородской областью три снаряда РСЗО "Ольха", 32 реактивных снаряда Vampire и три беспилотника. Еще два дрона сбили днем. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, в результате атаки украинского беспилотника в селе Красный Восток погибла женщина. Еще дрон сбили в Елабужском районе Татарстана. Как сообщил глава района Рустем Нуриев, разрушений на земле нет. Украинские войска также продолжали обстреливать ДНР. Утром они выпустили десять 155-миллиметровых снарядов по Центрально-Городскому району Горловки. Там погиб один мирный житель, 11 пострадали, сообщил глава республики Денис Пушилин. Британия мешает мируОфициальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь посоветовал Лондону задуматься о своей роли в украинском кризисе вместо "необоснованных нападок на Пекин". Так он прокомментировал слова главы британского Минобороны Гранта Шаппса о том, что Лондон и Вашингтон якобы располагают доказательствами того, что Китай поставляет или намерен начать поставлять России вооружение для применения в конфликте на Украине. В то время, когда Китай и международное сообщество работают сообща, чтобы способствовать смягчению ситуации, британская сторона в очередной раз делает безответственные заявления, к которым следует отнестись настороженно, подчеркнул дипломат. По словам Ван Вэньбиня, именно Лондон, а не Пекин подливает масла в огонь конфликта на Украине и именно Лондон помешал Москве и Киеву достичь мирного соглашения два года назад. Призрак нового МайданаПредставитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил в эфире новостного телемарафона, что военная разведка все еще опасается операции по свержению власти в стране. По его словам, "противник" якобы до сих пор работает над "многослойной операцией "Майдан-3", цель которой — делегитимировать действующую власть и раскачать ситуацию на Украине изнутри. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Очередные выборы президента на Украине отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Поддержка Украины ЗападомГлава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол призвал госсекретаря Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием и продемонстрировал ему карту российской территории с зоной, которую могут накрыть ракеты ATACMS. Комментируя это, известный военный аналитик Игорь Коротченко заявил РИА Новости, что демонстрация карты высокопоставленными американскими чиновниками говорит об агрессивности Вашингтона и доказывает необходимость создания санитарной зоны на 300 километров вглубь российско-украинской границы. Он отметил, что американские правящие элиты призывают к полномасштабному использованию дальнобойных систем оружия и снятию любых ограничений на ракетные удары по объектам транспортной, критической и военной инфраструктуры России. Кроме того, представитель польского МИД Павел Вронский заявил, что Варшава рассматривает возможность применения своей ПВО против российских ракет. По его словам, такая возможность обсуждается с правовой и юридической точек зрения, хотя окончательное решение польские власти еще не приняли. Вронский добавил, с такой просьбой к Варшаве обращался Киев. Сложности в поддержке Украины испытывает Берлин. Как пишет газета Politico со ссылкой на источники, Германия несколько недель пыталась уговорить западных союзников передать Киеву дополнительные системы ПВО, но ответ "оказался неэнергичным". В апреле Германия объявила, что передаст Украине еще одну систему Patriot, после чего канцлер Олаф Шольц призвал последовать их примеру.
https://ria.ru/20240523/germaniya-1947916989.html
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денис пушилин, германия, украина, киев, вячеслав гладков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Германия, Украина, Киев, Вячеслав Гладков, В мире
Спецоперация, 23 мая: российские войска освободили Андреевку в ДНР

МО РФ: подразделения Южной группировки войск освободили Андреевку в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки войск "Центр" ВС РФ
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий группировки войск "Центр" ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. О продвижении российских войск в зоне спецоперации, террористических атаках киевского режима, призраке нового Майдана и поддержке Украины Западом — в материале РИА Новости.

Освобождение Андреевки

Подразделения Южной группировки войск взяли под контроль Андреевку в ДНР и улучшили положение по переднему краю, сообщили в Минобороны. При этом группировка "Север" в Харьковской области продолжала продвижение в глубину обороны противника. Улучшилось положение и на других направлениях.
Совокупные потери ВСУ на всех участках фронта составили примерно 1740 человек, 13 танков и других бронемашин, три РСЗО, 31 артиллерийское орудие и 20 военных автомобилей.
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15:32

Удары ВСУ по России

За ночь российские системы ПВО уничтожили над Белгородской областью три снаряда РСЗО "Ольха", 32 реактивных снаряда Vampire и три беспилотника. Еще два дрона сбили днем.
По информации губернатора Вячеслава Гладкова, в результате атаки украинского беспилотника в селе Красный Восток погибла женщина.
Еще дрон сбили в Елабужском районе Татарстана. Как сообщил глава района Рустем Нуриев, разрушений на земле нет.
Украинские войска также продолжали обстреливать ДНР. Утром они выпустили десять 155-миллиметровых снарядов по Центрально-Городскому району Горловки. Там погиб один мирный житель, 11 пострадали, сообщил глава республики Денис Пушилин.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
"Загадка для НАТО". Россия повысила ставки до предела
08:00

Британия мешает миру

Официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь посоветовал Лондону задуматься о своей роли в украинском кризисе вместо "необоснованных нападок на Пекин".
Так он прокомментировал слова главы британского Минобороны Гранта Шаппса о том, что Лондон и Вашингтон якобы располагают доказательствами того, что Китай поставляет или намерен начать поставлять России вооружение для применения в конфликте на Украине.
В то время, когда Китай и международное сообщество работают сообща, чтобы способствовать смягчению ситуации, британская сторона в очередной раз делает безответственные заявления, к которым следует отнестись настороженно, подчеркнул дипломат.
По словам Ван Вэньбиня, именно Лондон, а не Пекин подливает масла в огонь конфликта на Украине и именно Лондон помешал Москве и Киеву достичь мирного соглашения два года назад.
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08:00

Призрак нового Майдана

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил в эфире новостного телемарафона, что военная разведка все еще опасается операции по свержению власти в стране.
По его словам, "противник" якобы до сих пор работает над "многослойной операцией "Майдан-3", цель которой — делегитимировать действующую власть и раскачать ситуацию на Украине изнутри.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Очередные выборы президента на Украине отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.

Поддержка Украины Западом

Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол призвал госсекретаря Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием и продемонстрировал ему карту российской территории с зоной, которую могут накрыть ракеты ATACMS.
Комментируя это, известный военный аналитик Игорь Коротченко заявил РИА Новости, что демонстрация карты высокопоставленными американскими чиновниками говорит об агрессивности Вашингтона и доказывает необходимость создания санитарной зоны на 300 километров вглубь российско-украинской границы.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16:01
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.05.2024Посмотреть
Он отметил, что американские правящие элиты призывают к полномасштабному использованию дальнобойных систем оружия и снятию любых ограничений на ракетные удары по объектам транспортной, критической и военной инфраструктуры России.
Кроме того, представитель польского МИД Павел Вронский заявил, что Варшава рассматривает возможность применения своей ПВО против российских ракет. По его словам, такая возможность обсуждается с правовой и юридической точек зрения, хотя окончательное решение польские власти еще не приняли.
Вронский добавил, с такой просьбой к Варшаве обращался Киев.
Сложности в поддержке Украины испытывает Берлин. Как пишет газета Politico со ссылкой на источники, Германия несколько недель пыталась уговорить западных союзников передать Киеву дополнительные системы ПВО, но ответ "оказался неэнергичным".
В апреле Германия объявила, что передаст Украине еще одну систему Patriot, после чего канцлер Олаф Шольц призвал последовать их примеру.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
"Люди потерпят". Киев столкнулся с нерешаемой проблемой
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Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинГерманияУкраинаКиевВячеслав ГладковВ мире
 
 
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