https://ria.ru/20240523/spetsoperatsiya-1947905339.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.05.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.05.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:01

2024-05-23T16:01

2024-05-23T16:21

инфографика

спецоперация

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

луганская народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 23 мая 2024 годаЗа минувшие сутки подразделения Южной группировки войск освободили село Андреевка Донецкой Народной Республики. Параллельно российские части отразили 11 контратак ВСУ на Харьковском, Купянском и Донецком направлениях. Поражены 112 районов скопления живой силы и техники противника. Средства ПВО сбили 53 беспилотника, шесть ракет ATACMS, три управляемые авиабомбы Hаmmer, четыре ракеты HARM и 47 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, Vampire и "Ольха".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 601 самолет, 274 вертолета, 24551 беспилотник, 523 зенитных ракетных комплекса, 1310 реактивных систем залпового огня, 16134 танка и другие бронемашин, 9771 орудие полевой артиллерии и 21935 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спецоперация, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область , инфографика