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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.05.2024
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.05.2024
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:01
2024-05-23T16:01
2024-05-23T16:21
инфографика
спецоперация
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 23 мая 2024 годаЗа минувшие сутки подразделения Южной группировки войск освободили село Андреевка Донецкой Народной Республики. Параллельно российские части отразили 11 контратак ВСУ на Харьковском, Купянском и Донецком направлениях. Поражены 112 районов скопления живой силы и техники противника. Средства ПВО сбили 53 беспилотника, шесть ракет ATACMS, три управляемые авиабомбы Hаmmer, четыре ракеты HARM и 47 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, Vampire и "Ольха".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 601 самолет, 274 вертолета, 24551 беспилотник, 523 зенитных ракетных комплекса, 1310 реактивных систем залпового огня, 16134 танка и другие бронемашин, 9771 орудие полевой артиллерии и 21935 единиц автомобильной техники.
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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спецоперация, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область , инфографика
Инфографика, Спецоперация, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 23 мая 2024 года
За минувшие сутки подразделения Южной группировки войск освободили село Андреевка Донецкой Народной Республики. Параллельно российские части отразили 11 контратак ВСУ на Харьковском, Купянском и Донецком направлениях. Поражены 112 районов скопления живой силы и техники противника. Средства ПВО сбили 53 беспилотника, шесть ракет ATACMS, три управляемые авиабомбы Hаmmer, четыре ракеты HARM и 47 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, Vampire и "Ольха".
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 601 самолет, 274 вертолета, 24551 беспилотник, 523 зенитных ракетных комплекса, 1310 реактивных систем залпового огня, 16134 танка и другие бронемашин, 9771 орудие полевой артиллерии и 21935 единиц автомобильной техники.