https://ria.ru/20240523/spetsoperatsiya-1947871286.html

Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 23.05.2024

Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

Российская группировка войск "Юг" нанесла поражение украинским войскам, потери противника составили почти полтысячи солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ в... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T13:08

2024-05-23T13:08

2024-05-23T13:26

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Российская группировка войск "Юг" нанесла поражение украинским войскам, потери противника составили почти полтысячи солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ в сводке."Подразделения "Южной" группировки войск ... улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 57-й механизированной бригады ВСУ, 105-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял за сутки более 490 военнослужащих, две боевые бронированнные машины, четыре автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 152 мм пушку "Гиацинт-Б", четыре 152 мм гаубицы Д-20, а также 105 мм орудие L-119 производства Великобритании", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)