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Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 23.05.2024
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13:08 23.05.2024 (обновлено: 13:26 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/spetsoperatsiya-1947871286.html
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 23.05.2024
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
Российская группировка войск "Юг" нанесла поражение украинским войскам, потери противника составили почти полтысячи солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ в... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T13:08
2024-05-23T13:26
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Российская группировка войск "Юг" нанесла поражение украинским войскам, потери противника составили почти полтысячи солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ в сводке."Подразделения "Южной" группировки войск ... улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 57-й механизированной бригады ВСУ, 105-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял за сутки более 490 военнослужащих, две боевые бронированнные машины, четыре автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 152 мм пушку "Гиацинт-Б", четыре 152 мм гаубицы Д-20, а также 105 мм орудие L-119 производства Великобритании", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 490 военных в зоне действий группировки "Юг"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Российская группировка войск "Юг" нанесла поражение украинским войскам, потери противника составили почти полтысячи солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ в сводке.
"Подразделения "Южной" группировки войск ... улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 57-й механизированной бригады ВСУ, 105-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Противник потерял за сутки более 490 военнослужащих, две боевые бронированнные машины, четыре автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 152 мм пушку "Гиацинт-Б", четыре 152 мм гаубицы Д-20, а также 105 мм орудие L-119 производства Великобритании", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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