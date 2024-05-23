https://ria.ru/20240523/sovet-1947781301.html

Путин дал совет Артамонову, как решать проблему медицинских кадров

Путин дал совет Артамонову, как решать проблему медицинских кадров - РИА Новости, 23.05.2024

Путин дал совет Артамонову, как решать проблему медицинских кадров

Президент России Владимир Путин дал губернатору Липецкой области Игорю Артамонову совет, как помочь решить существующую в регионе проблему с обеспеченностью... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T01:29

2024-05-23T01:29

2024-05-23T09:54

общество

липецкая область

россия

владимир путин

игорь артамонов

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал губернатору Липецкой области Игорю Артамонову совет, как помочь решить существующую в регионе проблему с обеспеченностью медицинскими кадрами.Президент вечером в среду провел по видеосвязи встречу с главой региона. Путин попросил Артамонова обратить внимание на укомплектованность медучреждений Липецкой области персоналом и спросил, что региональные власти собираются делать для улучшения ситуации.Губернатор выразил уверенность, что эту задачу решат, хоть и не сразу. Он сообщил, что региональные власти ведут переговоры с федеральным медицинским университетом об открытии в области медвуза. Артамонов также отметил и большой спрос на врачебную профессию среди школьников. "Мы активно изучаем и московский опыт, и опыт ведущих медицинских учреждений. Поэтому очень внимательно смотрим на эту проблему", — сказал он. Губернатор назвал обеспеченность медперсоналом серьезной проблемой для региона. "Игорь Георгиевич, жилье. Помогайте им с жильем", — посоветовал в ответ Путин. Артамонов заверил, что в области "на все уже готовы" в этом плане. К примеру, власти предлагают заплатить пять миллионов рублей доктору медицинских наук, который приедет в регион, "но потока нет"."Доктора меднаук – это правильно, хорошо. Но их, во-первых, не так уж много, а во-вторых, вам нужны просто специалисты", — отметил президент. По словам Артамонова, власти региона готовы давать средства для привлечения специалистов в медицину."Мы уже и за кандидатов готовы платить. Проблема серьезная, поэтому мы тут за ценой не постоим", — заверил губернатор. "Фельдшеру платите, фельдшеру, просто специалисту – и все будет хорошо", — заключил Путин.

https://ria.ru/20240522/putin-1947771758.html

https://ria.ru/20240522/ukomplektovannost-1947772901.html

https://ria.ru/20240229/obuchenie-1930301950.html

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общество, липецкая область, россия, владимир путин, игорь артамонов