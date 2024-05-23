https://ria.ru/20240523/sovet-1947781301.html
Путин дал совет Артамонову, как решать проблему медицинских кадров
Путин дал совет Артамонову, как решать проблему медицинских кадров - РИА Новости, 23.05.2024
Путин дал совет Артамонову, как решать проблему медицинских кадров
Президент России Владимир Путин дал губернатору Липецкой области Игорю Артамонову совет, как помочь решить существующую в регионе проблему с обеспеченностью... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T01:29
2024-05-23T01:29
2024-05-23T09:54
общество
липецкая область
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игорь артамонов
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал губернатору Липецкой области Игорю Артамонову совет, как помочь решить существующую в регионе проблему с обеспеченностью медицинскими кадрами.Президент вечером в среду провел по видеосвязи встречу с главой региона. Путин попросил Артамонова обратить внимание на укомплектованность медучреждений Липецкой области персоналом и спросил, что региональные власти собираются делать для улучшения ситуации.Губернатор выразил уверенность, что эту задачу решат, хоть и не сразу. Он сообщил, что региональные власти ведут переговоры с федеральным медицинским университетом об открытии в области медвуза. Артамонов также отметил и большой спрос на врачебную профессию среди школьников. "Мы активно изучаем и московский опыт, и опыт ведущих медицинских учреждений. Поэтому очень внимательно смотрим на эту проблему", — сказал он. Губернатор назвал обеспеченность медперсоналом серьезной проблемой для региона. "Игорь Георгиевич, жилье. Помогайте им с жильем", — посоветовал в ответ Путин. Артамонов заверил, что в области "на все уже готовы" в этом плане. К примеру, власти предлагают заплатить пять миллионов рублей доктору медицинских наук, который приедет в регион, "но потока нет"."Доктора меднаук – это правильно, хорошо. Но их, во-первых, не так уж много, а во-вторых, вам нужны просто специалисты", — отметил президент. По словам Артамонова, власти региона готовы давать средства для привлечения специалистов в медицину."Мы уже и за кандидатов готовы платить. Проблема серьезная, поэтому мы тут за ценой не постоим", — заверил губернатор. "Фельдшеру платите, фельдшеру, просто специалисту – и все будет хорошо", — заключил Путин.
https://ria.ru/20240522/putin-1947771758.html
https://ria.ru/20240522/ukomplektovannost-1947772901.html
https://ria.ru/20240229/obuchenie-1930301950.html
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общество, липецкая область, россия, владимир путин, игорь артамонов
Общество, Липецкая область, Россия, Владимир Путин, Игорь Артамонов
Путин дал совет Артамонову, как решать проблему медицинских кадров
Путин посоветовал Артамонову, как помочь решить проблему с медперсоналом
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал губернатору Липецкой области Игорю Артамонову совет, как помочь решить существующую в регионе проблему с обеспеченностью медицинскими кадрами.
Президент вечером в среду провел по видеосвязи встречу с главой региона. Путин попросил Артамонова обратить внимание на укомплектованность медучреждений Липецкой области персоналом и спросил, что региональные власти собираются делать для улучшения ситуации.
Губернатор выразил уверенность, что эту задачу решат, хоть и не сразу. Он сообщил, что региональные власти ведут переговоры с федеральным медицинским университетом об открытии в области медвуза. Артамонов также отметил и большой спрос на врачебную профессию среди школьников.
"Мы активно изучаем и московский опыт, и опыт ведущих медицинских учреждений. Поэтому очень внимательно смотрим на эту проблему", — сказал он.
Губернатор назвал обеспеченность медперсоналом серьезной проблемой для региона.
"Игорь Георгиевич, жилье. Помогайте им с жильем", — посоветовал в ответ Путин.
Артамонов заверил, что в области "на все уже готовы" в этом плане. К примеру, власти предлагают заплатить пять миллионов рублей доктору медицинских наук, который приедет в регион, "но потока нет".
"Доктора меднаук – это правильно, хорошо. Но их, во-первых, не так уж много, а во-вторых, вам нужны просто специалисты", — отметил президент.
По словам Артамонова, власти региона готовы давать средства для привлечения специалистов в медицину.
"Мы уже и за кандидатов готовы платить. Проблема серьезная, поэтому мы тут за ценой не постоим", — заверил губернатор.
"Фельдшеру платите, фельдшеру, просто специалисту – и все будет хорошо", — заключил Путин.