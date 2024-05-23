https://ria.ru/20240523/sotrudnichestvo-1947945276.html

Дни Иркутской области пройдут в июне в двух городах КНР - Пекине и Шэньяне

Дни Иркутской области пройдут в июне в двух городах КНР - Пекине и Шэньяне - РИА Новости, 23.05.2024

Дни Иркутской области пройдут в июне в двух городах КНР - Пекине и Шэньяне

Дни Иркутской области состоятся с 13 по 18 июня в двух китайских городах - Пекине и Шэньяне, регион, в частности, представит в КНР промышленный, туристический и РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T17:12

2024-05-23T17:12

2024-05-23T17:12

иркутская область

китай

игорь кобзев

пекин

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ИРКУТСК, 23 мая - РИА Новости. Дни Иркутской области состоятся с 13 по 18 июня в двух китайских городах - Пекине и Шэньяне, регион, в частности, представит в КНР промышленный, туристический и научный потенциал, сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор региона Игорь Кобзев и председатель исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (МАСС) Геннадий Гусельников обсудили подготовку к масштабному мероприятию - презентации Иркутской области в Китае. В совещании также приняли участие представители правительства региона, Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, законодательного собрания, бизнес-сообщества. "Мероприятие пройдет с 13 по 18 июня в двух городах – Пекине и Шэньяне. Оно приурочено к 75-летию установления дипломатических отношений между странами, перекрестному Году культуры, а также значимой для Приангарья дате – 30-летию установления побратимских связей с провинцией Ляонин. В рамках Дней Иркутской области запланированы встречи, деловые мероприятия, подписания соглашений", - говорится в сообщении. По словам Игоря Кобзева, это уникальная возможность представить в КНР потенциал Приангарья по самым разным направлениям развития: промышленности, образования, науки, культуры и многим другим. Геннадий Гусельников отметил, что по инициативе Игоря Кобзева разработана платформа всеобъемлющего сотрудничества "Большая Сибирь – Китай". Ее концепция предусматривает создание механизма прямого диалога глав регионов Сибири и провинций Китая. Предполагается также создание при торгпредстве России в КНР коллективного представительства регионов Сибири на территории Китая. Потенциал Приангарья в сфере образования представят пять вузов Иркутской области и один колледж, программой предусмотрено посещение ведущих вузов Китая, планируется обсудить реализацию совместных образовательных проектов, открытие новых программ двойных дипломов, проведение курсов повышения квалификации для преподавателей. Предусмотрена обширная культурная программа: выступление народных коллективов, ансамбля "Байкал-квартет", губернаторского симфонического оркестра, показ работ региональных дизайнеров международного проекта "Этноподиум", мастер-классы ремесленников. В состав спортивной делегации войдут команды по керлингу, футболу, всестилевому каратэ, баскетболу и хоккею с шайбой. Они проведут мастер-классы и товарищеские состязания с китайскими спортсменами. Иркутская область имеет соглашения о сотрудничестве с китайскими провинциями Ляонин и Хэйлунцзян, автономным районом Внутренняя Монголия. Установлены связи с городами Пекин, Чунцин, Нинбо, Тяньцзинь и другими.

https://ria.ru/20240418/priangare-1940810554.html

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китай

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, игорь кобзев, пекин