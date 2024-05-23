Россия и Бахрейн приняли программу сотрудничества в сфере культуры
Россия и Бахрейн приняли программу сотрудничества по линии министерств культуры
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова и министр иностранных дел королевства Бахрейн Абдель Латыф Бен Рашид Аз-Зайяни на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Бахрейном. 23 мая 2024
Министр культуры РФ Ольга Любимова и министр иностранных дел королевства Бахрейн Абдель Латыф Бен Рашид Аз-Зайяни на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Бахрейном. 23 мая 2024
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия и Бахрейн приняли программу сотрудничества по линии министерства культуры РФ и управления по делам культуры и древностей королевства Бахрейн на 2024-2027 годы, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония подписания совместных документов по итогам российско-бахрейнских переговоров состоялась в четверг в Кремле. Программу сотрудничества между министерством культуры РФ и управлением по делам культуры и древностей королевства Бахрейн на 2024-2027 годы подписали министр культуры РФ Ольга Любимова и министр иностранных дел королевства Бахрейн Абдель Латыф Бен Рашид Аз-Зайяни.
Также они подписали меморандум о взаимопонимании о проведении "Русских сезонов" в Бахрейне в 2025 году.
Переговоры президента России Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой прошли в Кремле в четверг. -0-