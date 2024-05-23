https://ria.ru/20240523/sotrudnichestvo-1947901348.html

Россия и Бахрейн приняли программу сотрудничества в сфере культуры

Россия и Бахрейн приняли программу сотрудничества в сфере культуры - РИА Новости, 23.05.2024

Россия и Бахрейн приняли программу сотрудничества в сфере культуры

Россия и Бахрейн приняли программу сотрудничества по линии министерства культуры РФ и управления по делам культуры и древностей королевства Бахрейн на 2024-2027 РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T14:49

2024-05-23T14:49

2024-05-23T16:20

россия

бахрейн

ольга любимова

владимир путин

хамад бен иса аль халифа

политика

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия и Бахрейн приняли программу сотрудничества по линии министерства культуры РФ и управления по делам культуры и древностей королевства Бахрейн на 2024-2027 годы, передает корреспондент РИА Новости.Церемония подписания совместных документов по итогам российско-бахрейнских переговоров состоялась в четверг в Кремле. Программу сотрудничества между министерством культуры РФ и управлением по делам культуры и древностей королевства Бахрейн на 2024-2027 годы подписали министр культуры РФ Ольга Любимова и министр иностранных дел королевства Бахрейн Абдель Латыф Бен Рашид Аз-Зайяни.Также они подписали меморандум о взаимопонимании о проведении "Русских сезонов" в Бахрейне в 2025 году.Переговоры президента России Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой прошли в Кремле в четверг. -0-

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россия, бахрейн, ольга любимова, владимир путин, хамад бен иса аль халифа, политика