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Россия и Бахрейн приняли программу сотрудничества в сфере культуры - РИА Новости, 23.05.2024
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14:49 23.05.2024 (обновлено: 16:20 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/sotrudnichestvo-1947901348.html
Россия и Бахрейн приняли программу сотрудничества в сфере культуры
Россия и Бахрейн приняли программу сотрудничества в сфере культуры - РИА Новости, 23.05.2024
Россия и Бахрейн приняли программу сотрудничества в сфере культуры
Россия и Бахрейн приняли программу сотрудничества по линии министерства культуры РФ и управления по делам культуры и древностей королевства Бахрейн на 2024-2027 РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T14:49
2024-05-23T16:20
россия
бахрейн
ольга любимова
владимир путин
хамад бен иса аль халифа
политика
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия и Бахрейн приняли программу сотрудничества по линии министерства культуры РФ и управления по делам культуры и древностей королевства Бахрейн на 2024-2027 годы, передает корреспондент РИА Новости.Церемония подписания совместных документов по итогам российско-бахрейнских переговоров состоялась в четверг в Кремле. Программу сотрудничества между министерством культуры РФ и управлением по делам культуры и древностей королевства Бахрейн на 2024-2027 годы подписали министр культуры РФ Ольга Любимова и министр иностранных дел королевства Бахрейн Абдель Латыф Бен Рашид Аз-Зайяни.Также они подписали меморандум о взаимопонимании о проведении "Русских сезонов" в Бахрейне в 2025 году.Переговоры президента России Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой прошли в Кремле в четверг. -0-
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россия, бахрейн, ольга любимова, владимир путин, хамад бен иса аль халифа, политика
Россия, Бахрейн, Ольга Любимова, Владимир Путин, Хамад бен Иса Аль Халифа, Политика
Россия и Бахрейн приняли программу сотрудничества в сфере культуры

Россия и Бахрейн приняли программу сотрудничества по линии министерств культуры

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова и министр иностранных дел королевства Бахрейн Абдель Латыф Бен Рашид Аз-Зайяни на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Бахрейном. 23 мая 2024
Министр культуры РФ Ольга Любимова и министр иностранных дел королевства Бахрейн Абдель Латыф Бен Рашид Аз-Зайяни на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Бахрейном. 23 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр культуры РФ Ольга Любимова и министр иностранных дел королевства Бахрейн Абдель Латыф Бен Рашид Аз-Зайяни на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Бахрейном. 23 мая 2024
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия и Бахрейн приняли программу сотрудничества по линии министерства культуры РФ и управления по делам культуры и древностей королевства Бахрейн на 2024-2027 годы, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония подписания совместных документов по итогам российско-бахрейнских переговоров состоялась в четверг в Кремле. Программу сотрудничества между министерством культуры РФ и управлением по делам культуры и древностей королевства Бахрейн на 2024-2027 годы подписали министр культуры РФ Ольга Любимова и министр иностранных дел королевства Бахрейн Абдель Латыф Бен Рашид Аз-Зайяни.
Также они подписали меморандум о взаимопонимании о проведении "Русских сезонов" в Бахрейне в 2025 году.
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РоссияБахрейнОльга ЛюбимоваВладимир ПутинХамад бен Иса Аль ХалифаПолитика
 
 
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