https://ria.ru/20240523/sotrudnichestvo-1947895766.html

Источник назвал причины сотрудничества Косово и Украины

Источник назвал причины сотрудничества Косово и Украины - РИА Новости, 23.05.2024

Источник назвал причины сотрудничества Косово и Украины

Планы взаимодействия Приштины и Киева основаны на неприязни к России и Сербии, сообщил РИА Новости дипломатический источник на Балканах. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T14:33

2024-05-23T14:33

2024-05-23T14:33

в мире

косово

владимир зеленский

альбин курти

министерство обороны украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Планы взаимодействия Приштины и Киева основаны на неприязни к России и Сербии, сообщил РИА Новости дипломатический источник на Балканах. Он напомнил, что в апреле в Киеве бывшая министр иностранных дел Косово Мелиза Харадинай-Стубла в ходе встречи с руководителем Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кириллом Будановым заявила, что косовский премьер-министр Альбин Курти планирует наращивать двустороннее сотрудничество в области безопасности. "Она (Харадинай-Стубла - ред.) считает, что в Приштине особенно ценится богатый опыт украинских спецслужб по диверсионной работе против России. Ведь он может использоваться для организации косовоалбанцами для операций против Сербии и сербских структур в крае", - рассказал источник. Он заметил, что, со слов косовского дипломата, можно было бы создать в крае центр подготовки диверсионно-разведывательных групп. "Власти Косово рассчитывают на поддержку киевского режима в развертывании упомянутой базы, налаживании учебного и тренировочного процессов. При этом косовцы выразили готовность предоставить соответствующую инфраструктуру для применения в интересах ГУР", - дополнил источник. По его словам, экс-министр публично поддержала режим Владимира Зеленского. "Данный шаг представляет собой очередной этап сближения Приштины с Киевом на основе неприязни к России и Сербии. Он совпадает со стартом поставок Косово военной техники для нужд ВСУ", - подчеркнул источник. Он заметил, со ссылкой на сообщение косовского министра обороны Эюпа Мачедонци, что уже доставлены тактические грузовики и бронированные автомобили, готовится отправка боеприпасов. По его словам, на фоне ослабевшей поддержки запада, Зеленский и его компаньоны пытаются привлечь на свою сторону любых неравнодушных, а приштинцы, со своей стороны, стремятся не напоминать о том, что киевский режим не признал независимость Косово.

https://ria.ru/20240520/evropa-1946712007.html

https://ria.ru/20240215/ukraina-1927571226.html

https://ria.ru/20240522/zakharova-1947760646.html

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в мире, косово, владимир зеленский, альбин курти, министерство обороны украины, вооруженные силы украины