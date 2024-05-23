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Санкции ЕС против Белоруссии запретят экспорт на военные цели, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.05.2024
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08:20 23.05.2024 (обновлено: 10:56 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/smi-1947801039.html
Санкции ЕС против Белоруссии запретят экспорт на военные цели, сообщили СМИ
Санкции ЕС против Белоруссии запретят экспорт на военные цели, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.05.2024
Санкции ЕС против Белоруссии запретят экспорт на военные цели, сообщили СМИ
ЕС готовится ужесточить санкции против Белоруссии. Новые санкции запретят экспорт технологий и товаров, используемых в военных целях, а также СПГ, будет... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T08:20
2024-05-23T10:56
евросоюз
белоруссия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ЕС готовится ужесточить санкции против Белоруссии. Новые санкции запретят экспорт технологий и товаров, используемых в военных целях, а также СПГ, будет прекращен импорт алмазов, сообщает издание Financial Times со ссылкой на полученный проект."Новые санкции запретят экспорт в Белоруссию и через нее технологий и товаров, которые могут использоваться в военных целях, а также сжиженного природного газа. ЕС также прекратит импорт алмазов из Белоруссии", - пишет издание.
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евросоюз, белоруссия
Евросоюз, Белоруссия
Санкции ЕС против Белоруссии запретят экспорт на военные цели, сообщили СМИ

FT: санкции ЕС против Белоруссии запретят экспорт военных технологий и товаров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ЕС готовится ужесточить санкции против Белоруссии. Новые санкции запретят экспорт технологий и товаров, используемых в военных целях, а также СПГ, будет прекращен импорт алмазов, сообщает издание Financial Times со ссылкой на полученный проект.
"Новые санкции запретят экспорт в Белоруссию и через нее технологий и товаров, которые могут использоваться в военных целях, а также сжиженного природного газа. ЕС также прекратит импорт алмазов из Белоруссии", - пишет издание.
 
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