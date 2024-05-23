https://ria.ru/20240523/smi-1947801039.html

Санкции ЕС против Белоруссии запретят экспорт на военные цели, сообщили СМИ

Санкции ЕС против Белоруссии запретят экспорт на военные цели, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.05.2024

Санкции ЕС против Белоруссии запретят экспорт на военные цели, сообщили СМИ

ЕС готовится ужесточить санкции против Белоруссии. Новые санкции запретят экспорт технологий и товаров, используемых в военных целях, а также СПГ, будет... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T08:20

2024-05-23T08:20

2024-05-23T10:56

евросоюз

белоруссия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ЕС готовится ужесточить санкции против Белоруссии. Новые санкции запретят экспорт технологий и товаров, используемых в военных целях, а также СПГ, будет прекращен импорт алмазов, сообщает издание Financial Times со ссылкой на полученный проект."Новые санкции запретят экспорт в Белоруссию и через нее технологий и товаров, которые могут использоваться в военных целях, а также сжиженного природного газа. ЕС также прекратит импорт алмазов из Белоруссии", - пишет издание.

белоруссия

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евросоюз, белоруссия