Слуцкий прокомментировал призыв США разрешить Украине удары по России
Слуцкий: США утратили инстинкт самосохранения, хотят прямое противостояние с РФ
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Слова о разрешении Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по стратегическим целям внутри территории РФ провоцирует прямое военное противостояние с Россией, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, призывая госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием, продемонстрировал ему карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS, соответствующее видео опубликовано на сайте телеканала C-SPAN. Также группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах".
"Американские политики на фоне одного за другим поражений на фронте своих украинских марионеток утратили инстинкт самосохранения. Подобная риторика провоцирует прямое военное противостояние с Россией. Москва предупреждала, в частности, Лондон в ответ на аналогичные заявления, что будет считать себя вправе уничтожать любые военные объекты Великобритании как на территории Украины, так и за ее пределами. Американский "дубль на бис", уверен, повлечет такую же реакцию", - сказал он РИА Новости.
По мнению депутата, Запад "в русофобском запале" прокси-войны против России, толкает мир к Третьей мировой, победителей в которой не будет.