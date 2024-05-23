https://ria.ru/20240523/skoraya_pomosch-1947852558.html
Владимиров поручил разработать программу развития службы скорой помощи
Владимиров поручил разработать программу развития службы скорой помощи - РИА Новости, 23.05.2024
Владимиров поручил разработать программу развития службы скорой помощи
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил разработать краевую программу развития службы скорой помощи, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:11
2024-05-23T12:11
2024-05-23T12:11
ставропольский край
владимир владимиров
здравоохранение
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил разработать краевую программу развития службы скорой помощи, сообщает пресс-служба регионального правительства. В четверг проходит ежегодный отчет губернатора. Среди тем послания - работа системы здравоохранения в Ставропольском крае. Одна из ключевых задач, поставленных главой региона в отрасли, — начать со следующего года региональную программу развития службы скорой помощи. "Необходимо учесть в ней приобретение специализированных автомобилей на сумму до 100 миллионов рублей. Будем делать это ежегодно до 2030 года. А также прошу запланировать модернизацию приемных отделений экстренной и неотложной медпомощи", — поручил Владимиров министерству здравоохранения Ставропольского края, его слова приводит пресс-служба. Новой мерой, которая поможет привлечь медиков в сельских территориях, станет предоставление государственного жилья молодым специалистам – выпускникам программы целевого набора по медицинским специальностям. Так, со следующего года планируется приступить к строительству домов для них в Апанасенковском и Курском округах. "Минстрой совместно с Минздравом и главами округов отвечают за эти пилотные проекты. В дальнейшем мы распространим их на всю территорию края", — отметил глава региона. Также продолжится модернизация первичного звена. Задача — построить и отремонтировать дополнительно 100 объектов первичной медицинской помощи, преимущественно в сельских территориях каря. Кроме того, было поручено к 2030 году увеличить в 1,5 раза обеспечение льготными лекарствами. Это закроет потребность в препаратах для всех выявленных при диспансеризации пациентов.
https://ria.ru/20240523/vodosnabzhenie-1947851196.html
https://ria.ru/20240523/dorogi-1947848685.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир владимиров, здравоохранение
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Здравоохранение
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил разработать краевую программу развития службы скорой помощи, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В четверг проходит ежегодный отчет губернатора. Среди тем послания - работа системы здравоохранения в Ставропольском крае. Одна из ключевых задач, поставленных главой региона в отрасли, — начать со следующего года региональную программу развития службы скорой помощи.
"Необходимо учесть в ней приобретение специализированных автомобилей на сумму до 100 миллионов рублей. Будем делать это ежегодно до 2030 года. А также прошу запланировать модернизацию приемных отделений экстренной и неотложной медпомощи", — поручил Владимиров министерству здравоохранения Ставропольского края, его слова приводит пресс-служба.
Новой мерой, которая поможет привлечь медиков в сельских территориях, станет предоставление государственного жилья молодым специалистам – выпускникам программы целевого набора по медицинским специальностям. Так, со следующего года планируется приступить к строительству домов для них в Апанасенковском и Курском округах.
"Минстрой
совместно с Минздравом и главами округов отвечают за эти пилотные проекты. В дальнейшем мы распространим их на всю территорию края", — отметил глава региона.
Также продолжится модернизация первичного звена. Задача — построить и отремонтировать дополнительно 100 объектов первичной медицинской помощи, преимущественно в сельских территориях каря. Кроме того, было поручено к 2030 году увеличить в 1,5 раза обеспечение льготными лекарствами. Это закроет потребность в препаратах для всех выявленных при диспансеризации пациентов.