https://ria.ru/20240523/skoraya_pomosch-1947852558.html

Владимиров поручил разработать программу развития службы скорой помощи

Владимиров поручил разработать программу развития службы скорой помощи - РИА Новости, 23.05.2024

Владимиров поручил разработать программу развития службы скорой помощи

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил разработать краевую программу развития службы скорой помощи, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T12:11

2024-05-23T12:11

2024-05-23T12:11

ставропольский край

владимир владимиров

здравоохранение

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил разработать краевую программу развития службы скорой помощи, сообщает пресс-служба регионального правительства. В четверг проходит ежегодный отчет губернатора. Среди тем послания - работа системы здравоохранения в Ставропольском крае. Одна из ключевых задач, поставленных главой региона в отрасли, — начать со следующего года региональную программу развития службы скорой помощи. "Необходимо учесть в ней приобретение специализированных автомобилей на сумму до 100 миллионов рублей. Будем делать это ежегодно до 2030 года. А также прошу запланировать модернизацию приемных отделений экстренной и неотложной медпомощи", — поручил Владимиров министерству здравоохранения Ставропольского края, его слова приводит пресс-служба. Новой мерой, которая поможет привлечь медиков в сельских территориях, станет предоставление государственного жилья молодым специалистам – выпускникам программы целевого набора по медицинским специальностям. Так, со следующего года планируется приступить к строительству домов для них в Апанасенковском и Курском округах. "Минстрой совместно с Минздравом и главами округов отвечают за эти пилотные проекты. В дальнейшем мы распространим их на всю территорию края", — отметил глава региона. Также продолжится модернизация первичного звена. Задача — построить и отремонтировать дополнительно 100 объектов первичной медицинской помощи, преимущественно в сельских территориях каря. Кроме того, было поручено к 2030 году увеличить в 1,5 раза обеспечение льготными лекарствами. Это закроет потребность в препаратах для всех выявленных при диспансеризации пациентов.

https://ria.ru/20240523/vodosnabzhenie-1947851196.html

https://ria.ru/20240523/dorogi-1947848685.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров, здравоохранение