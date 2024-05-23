https://ria.ru/20240523/sk-1947862400.html
Девушки уходили с "политеховским" маньяком добровольно, сообщили в СК
Девушки уходили с "политеховским" маньяком добровольно, сообщили в СК - РИА Новости, 23.05.2024
Девушки уходили с "политеховским" маньяком добровольно, сообщили в СК
Похищенные абитуриентки уходили с "политеховским" маньяком добровольно, к каждой девушке Виталий Манишин находил свой подход, рассказал журналистам следователь... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:37
2024-05-23T12:37
2024-05-23T14:12
происшествия
алтайский государственный технический университет
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 23 мая - РИА Новости. Похищенные абитуриентки уходили с "политеховским" маньяком добровольно, к каждой девушке Виталий Манишин находил свой подход, рассказал журналистам следователь по особо важным делам следственного управления следственного комитета (СУСК) по региону Иван Зеленский. "При знакомстве с потерпевшими он (Манишин - ред.) представлялся человеком, способным решить вопрос, связанный с поступлением, с дальнейшим обучением, обещал оказывать всяческую материальную поддержку в случае, если девушка с ним пойдет на контакт… Мы и говорим о том, что как такового похищения-то не было. То есть, это фактически был добровольный уход девушек", - отметил Зеленский. Следователь рассказал, что маньяк к каждой девушке находил свой подход. Разговор с одной из абитуриенток длился не менее двух часов. Под благовидным предлогом он уводил девушек из вуза. "Насиловал, а потом убивал с целью сокрытия преступления. По экспертизам он признан вменяемым", - отметил заместитель руководителя СУСК по региону Александр Жеребцов. Ранее СК сообщал о передаче в суд уголовного дела в отношении "политеховского маньяка" Манишина, обвиняемого в убийстве 11 женщин, в том числе похищенных в начале двухтысячных годов абитуриенток Алтайского государственного технического университета. Первое преступление мужчина совершил еще в 1989 году, когда в селе Зеленая Дубрава убил 17-летнюю девушку. Только в 2023 году следователи задержали убийцу. В ходе расследования этого уголовного дела удалось установить причастность Манишина ещё к десяти убийствам девушек и женщин, совершённых летом в 1999 и 2000 годах, в том числе пяти несовершеннолетних абитуриенток Алтайского государственного технического университета. Кроме того, установлено, что Манишин совершил аналогичное преступление в отношении 22-летней абитуриентки другого высшего учебного заведения, приехавшей из Республики Тыва, а также 17-летней абитуриентки средне-специального учебного заведения. Установлена его причастность и к убийствам молодых сотрудниц высшего и средне-специального учебного заведения, а также матери одной из абитуриенток.
https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947267492.html
https://ria.ru/20240523/manyak-1947805531.html
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Следственный эксперимент с участием "политеховского" маньяка Виталия Манишина
Похищенные абитуриентки уходили с "политеховским" маньяком добровольно, к каждой девушке Виталий Манишин находил свой подход, рассказал журналистам следователь по особо важным делам следственного управления следственного комитета (СУСК) по региону Иван Зеленский.
Первое преступление маньяк совершил еще в 1989 году, а остальных девушек убил в 1999 и 2000, среди них были шесть несовершеннолетних абитуриенток местного университета.
Манишин рассказывал своим жертвам при знакомстве, что может помочь с поступлением и дальнейшим обучением, завязывал знакомство, а затем насиловал и убивал.
Экспертизы признали маньяка вменяемым. В СК говорят, что жертв может быть больше ныне установленных 11.
2024-05-23T12:37
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происшествия, алтайский государственный технический университет, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Алтайский государственный технический университет, Следственный комитет России (СК РФ)
Девушки уходили с "политеховским" маньяком добровольно, сообщили в СК
СК: похищенные абитуриентки уходили с "политеховским" маньяком добровольно
БАРНАУЛ, 23 мая - РИА Новости. Похищенные абитуриентки уходили с "политеховским" маньяком добровольно, к каждой девушке Виталий Манишин находил свой подход, рассказал журналистам следователь по особо важным делам следственного управления следственного комитета (СУСК) по региону Иван Зеленский.
"При знакомстве с потерпевшими он (Манишин - ред.) представлялся человеком, способным решить вопрос, связанный с поступлением, с дальнейшим обучением, обещал оказывать всяческую материальную поддержку в случае, если девушка с ним пойдет на контакт… Мы и говорим о том, что как такового похищения-то не было. То есть, это фактически был добровольный уход девушек", - отметил Зеленский.
Следователь рассказал, что маньяк к каждой девушке находил свой подход. Разговор с одной из абитуриенток длился не менее двух часов. Под благовидным предлогом он уводил девушек из вуза.
"Насиловал, а потом убивал с целью сокрытия преступления. По экспертизам он признан вменяемым", - отметил заместитель руководителя СУСК по региону Александр Жеребцов.
Ранее СК
сообщал о передаче в суд уголовного дела в отношении "политеховского маньяка" Манишина, обвиняемого в убийстве 11 женщин, в том числе похищенных в начале двухтысячных годов абитуриенток Алтайского государственного технического университета
.
Первое преступление мужчина совершил еще в 1989 году, когда в селе Зеленая Дубрава убил 17-летнюю девушку. Только в 2023 году следователи задержали убийцу. В ходе расследования этого уголовного дела удалось установить причастность Манишина ещё к десяти убийствам девушек и женщин, совершённых летом в 1999 и 2000 годах, в том числе пяти несовершеннолетних абитуриенток Алтайского государственного технического университета.
Кроме того, установлено, что Манишин совершил аналогичное преступление в отношении 22-летней абитуриентки другого высшего учебного заведения, приехавшей из Республики Тыва
, а также 17-летней абитуриентки средне-специального учебного заведения. Установлена его причастность и к убийствам молодых сотрудниц высшего и средне-специального учебного заведения, а также матери одной из абитуриенток.