https://ria.ru/20240523/siriya-1948000694.html

Лавров и глава МИД Сирии обсудили развитие двусторонних связей

Лавров и глава МИД Сирии обсудили развитие двусторонних связей - РИА Новости, 23.05.2024

Лавров и глава МИД Сирии обсудили развитие двусторонних связей

Глава МИД России Сергей Лавров и его сирийский коллега Фейсал Микдад обсудили ситуацию в Сирии и вокруг нее, продвижение сирийского урегулирования, вопросы... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T20:29

2024-05-23T20:29

2024-05-23T20:29

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его сирийский коллега Фейсал Микдад обсудили ситуацию в Сирии и вокруг нее, продвижение сирийского урегулирования, вопросы развития двусторонних связей, сообщили в МИД РФ. По сообщению на сайте ведомства, встреча министров прошла в Москве, где Фейсал Микдад находится в частной поездке. На встрече обсудили "актуальные вопросы международной и региональной повестки дня". "Подробно обсуждена складывающаяся ситуация в Сирии и вокруг нее, в том числе в свете продолжающейся вооруженной эскалации в зоне палестино-израильского конфликта. Особое внимание было уделено задачам продвижения комплексного урегулирования в САР при строгом соблюдении принципов уважения ее суверенитета, единства и территориальной целостности, а также постконфликтного восстановления этой страны", - говорится в сообщении. Отмечается, что Лавров и Микдад также говорили о вопросах "дальнейшего углубления двустороннего многопланового взаимодействия, включая проведение совместных мероприятий, приуроченных к празднованию в июле текущего года 80-летия установления российско-сирийских дипотношений".

https://ria.ru/20240420/zapad-1941148504.html

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в мире, россия, сирия, москва, фейсал микдад, сергей лавров