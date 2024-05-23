Лавров и глава МИД Сирии обсудили развитие двусторонних связей
Лавров и глава МИД Сирии обсудили ситуацию в САР и развитие двусторонних связей
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его сирийский коллега Фейсал Микдад обсудили ситуацию в Сирии и вокруг нее, продвижение сирийского урегулирования, вопросы развития двусторонних связей, сообщили в МИД РФ.
По сообщению на сайте ведомства, встреча министров прошла в Москве, где Фейсал Микдад находится в частной поездке. На встрече обсудили "актуальные вопросы международной и региональной повестки дня".
"Подробно обсуждена складывающаяся ситуация в Сирии и вокруг нее, в том числе в свете продолжающейся вооруженной эскалации в зоне палестино-израильского конфликта. Особое внимание было уделено задачам продвижения комплексного урегулирования в САР при строгом соблюдении принципов уважения ее суверенитета, единства и территориальной целостности, а также постконфликтного восстановления этой страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Лавров и Микдад также говорили о вопросах "дальнейшего углубления двустороннего многопланового взаимодействия, включая проведение совместных мероприятий, приуроченных к празднованию в июле текущего года 80-летия установления российско-сирийских дипотношений".
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