https://ria.ru/20240523/siluanov-1947820899.html

Силуанов рассказал, в каких условиях должен работать российский бизнес

Силуанов рассказал, в каких условиях должен работать российский бизнес - РИА Новости, 23.05.2024

Силуанов рассказал, в каких условиях должен работать российский бизнес

Российский бизнес должен работать в равных налоговых условиях, чтобы не было стимулов для лазеек, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T10:28

2024-05-23T10:28

2024-05-23T10:54

экономика

россия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российский бизнес должен работать в равных налоговых условиях, чтобы не было стимулов для лазеек, заявил министр финансов Антон Силуанов."Еще одна задача налоговых изменений - это принцип справедливого налогообложения, который связан с принципом равенства налогообложения. Бизнес должен работать в равных экономических условиях, в том числе и фискальных. Неуплата налогов, пошлин не должна быть конкурентным преимуществом, так как это создает среду, которая стимулирует искать схемы, позволяющие не платить налоги", - сказал министр, выступая в Госдуме.Силуанов добавил, что в связи с этим необходимо устранить существующие лазейки, чтобы не допустить распространение такой практики.

https://ria.ru/20240523/siluanov-1947826421.html

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экономика, россия