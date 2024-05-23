https://ria.ru/20240523/siluanov-1947820899.html
Силуанов рассказал, в каких условиях должен работать российский бизнес
Силуанов рассказал, в каких условиях должен работать российский бизнес - РИА Новости, 23.05.2024
Силуанов рассказал, в каких условиях должен работать российский бизнес
Российский бизнес должен работать в равных налоговых условиях, чтобы не было стимулов для лазеек, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T10:28
2024-05-23T10:28
2024-05-23T10:54
экономика
россия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российский бизнес должен работать в равных налоговых условиях, чтобы не было стимулов для лазеек, заявил министр финансов Антон Силуанов."Еще одна задача налоговых изменений - это принцип справедливого налогообложения, который связан с принципом равенства налогообложения. Бизнес должен работать в равных экономических условиях, в том числе и фискальных. Неуплата налогов, пошлин не должна быть конкурентным преимуществом, так как это создает среду, которая стимулирует искать схемы, позволяющие не платить налоги", - сказал министр, выступая в Госдуме.Силуанов добавил, что в связи с этим необходимо устранить существующие лазейки, чтобы не допустить распространение такой практики.
https://ria.ru/20240523/siluanov-1947826421.html
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экономика, россия
Силуанов рассказал, в каких условиях должен работать российский бизнес
Силуанов: бизнес РФ должен работать в равных налоговых условиях, без лазеек