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Силуанов рассказал, в каких условиях должен работать российский бизнес - РИА Новости, 23.05.2024
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10:28 23.05.2024 (обновлено: 10:54 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/siluanov-1947820899.html
Силуанов рассказал, в каких условиях должен работать российский бизнес
Силуанов рассказал, в каких условиях должен работать российский бизнес - РИА Новости, 23.05.2024
Силуанов рассказал, в каких условиях должен работать российский бизнес
Российский бизнес должен работать в равных налоговых условиях, чтобы не было стимулов для лазеек, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T10:28
2024-05-23T10:54
экономика
россия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российский бизнес должен работать в равных налоговых условиях, чтобы не было стимулов для лазеек, заявил министр финансов Антон Силуанов."Еще одна задача налоговых изменений - это принцип справедливого налогообложения, который связан с принципом равенства налогообложения. Бизнес должен работать в равных экономических условиях, в том числе и фискальных. Неуплата налогов, пошлин не должна быть конкурентным преимуществом, так как это создает среду, которая стимулирует искать схемы, позволяющие не платить налоги", - сказал министр, выступая в Госдуме.Силуанов добавил, что в связи с этим необходимо устранить существующие лазейки, чтобы не допустить распространение такой практики.
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экономика, россия
Экономика, Россия
Силуанов рассказал, в каких условиях должен работать российский бизнес

Силуанов: бизнес РФ должен работать в равных налоговых условиях, без лазеек

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российский бизнес должен работать в равных налоговых условиях, чтобы не было стимулов для лазеек, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Еще одна задача налоговых изменений - это принцип справедливого налогообложения, который связан с принципом равенства налогообложения. Бизнес должен работать в равных экономических условиях, в том числе и фискальных. Неуплата налогов, пошлин не должна быть конкурентным преимуществом, так как это создает среду, которая стимулирует искать схемы, позволяющие не платить налоги", - сказал министр, выступая в Госдуме.
Силуанов добавил, что в связи с этим необходимо устранить существующие лазейки, чтобы не допустить распространение такой практики.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Силуанов пообещал сохранить преференциальные налоговые режимы для бизнеса
10:50
 
ЭкономикаРоссия
 
 
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