https://ria.ru/20240523/siluanov-1947818790.html

Силуанов прокомментировал возможные сроки реализации налоговых изменений

Силуанов прокомментировал возможные сроки реализации налоговых изменений - РИА Новости, 23.05.2024

Силуанов прокомментировал возможные сроки реализации налоговых изменений

Основные параметры справедливой налоговой системы России должны быть зафиксированы до 2030 года, заявил министр финансов России Антон Силуанов. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T10:18

2024-05-23T10:18

2024-05-23T11:02

экономика

россия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Основные параметры справедливой налоговой системы России должны быть зафиксированы до 2030 года, заявил министр финансов России Антон Силуанов."Основные параметры налоговой системы России необходимо зафиксировать до 2030 года", - сказал Силуанов, выступая в четверг на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства РФ.Он перечислил принципы справедливой налоговой системы: быть стабильной и предсказуемой; обеспечивать поступление ресурсов на решение масштабных государственных задач в социальной и в экономической сфере; стимулировать инвестиционную активность компаний; поддерживать здоровую конкуренцию и создавать равные условия хозяйствования.

https://ria.ru/20240523/siluanov-1947819086.html

россия

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экономика, россия