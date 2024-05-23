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Силуанов прокомментировал возможные сроки реализации налоговых изменений - РИА Новости, 23.05.2024
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10:18 23.05.2024 (обновлено: 11:02 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/siluanov-1947818790.html
Силуанов прокомментировал возможные сроки реализации налоговых изменений
Силуанов прокомментировал возможные сроки реализации налоговых изменений - РИА Новости, 23.05.2024
Силуанов прокомментировал возможные сроки реализации налоговых изменений
Основные параметры справедливой налоговой системы России должны быть зафиксированы до 2030 года, заявил министр финансов России Антон Силуанов. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T10:18
2024-05-23T11:02
экономика
россия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Основные параметры справедливой налоговой системы России должны быть зафиксированы до 2030 года, заявил министр финансов России Антон Силуанов."Основные параметры налоговой системы России необходимо зафиксировать до 2030 года", - сказал Силуанов, выступая в четверг на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства РФ.Он перечислил принципы справедливой налоговой системы: быть стабильной и предсказуемой; обеспечивать поступление ресурсов на решение масштабных государственных задач в социальной и в экономической сфере; стимулировать инвестиционную активность компаний; поддерживать здоровую конкуренцию и создавать равные условия хозяйствования.
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экономика, россия
Экономика, Россия
Силуанов прокомментировал возможные сроки реализации налоговых изменений

Силуанов: параметры налоговой системы должны быть зафиксированы до 2030 года

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Основные параметры справедливой налоговой системы России должны быть зафиксированы до 2030 года, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"Основные параметры налоговой системы России необходимо зафиксировать до 2030 года", - сказал Силуанов, выступая в четверг на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства РФ.
Он перечислил принципы справедливой налоговой системы: быть стабильной и предсказуемой; обеспечивать поступление ресурсов на решение масштабных государственных задач в социальной и в экономической сфере; стимулировать инвестиционную активность компаний; поддерживать здоровую конкуренцию и создавать равные условия хозяйствования.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
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ЭкономикаРоссия
 
 
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