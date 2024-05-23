https://ria.ru/20240523/shpionazh-1947777905.html

ФСБ рассекретила документ о шпионаже Запада в Германии против СССР

ФСБ рассекретила документ о шпионаже Запада в Германии против СССР - РИА Новости, 23.05.2024

ФСБ рассекретила документ о шпионаже Запада в Германии против СССР

Разведывательные службы Запада с началом холодной войны развернули активный шпионаж на территории Германии, подконтрольной СССР, старались добыть сведения о... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T00:46

2024-05-23T00:46

2024-05-23T01:37

германия

ссср

берлин (город)

уинстон черчилль

центральное разведывательное управление (цру)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Разведывательные службы Запада с началом холодной войны развернули активный шпионаж на территории Германии, подконтрольной СССР, старались добыть сведения о советских воинских частях, а также пытались распространять провокационные слухи - об этом рассказывается в рассекреченных архивных документах, опубликованных ФСБ России. После победного мая 1945-го для непосредственного управления Советской зоной оккупации Германии (СЗОГ) была создана Советская военная администрация в Германии (СВАГ). Всю территорию СВАГ разделили на несколько оперативных секторов органов госбезопасности и внутренних дел СССР. Сотрудники оперсекторов занимались борьбой с нацистским подпольем, розыском и арестом военных преступников, контрразведкой, участвовали в формировании немецких органов самоуправления, решали другие специальные задачи. В функции Берлинского оперативного сектора входило наблюдение за обстановкой и поведением союзных войск в американской, британской и французской зонах оккупации Берлина. Оперсектор собирал документальные свидетельства того, что союзные войска активно терроризировали ни в чем не повинных местных жителей. Активная заброска агентуры Бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль 5 марта 1946 года выступил с речью в Фултоне (США), фактически положившей начало холодной войны между странами Запада и Советским Союзом. Прошло чуть более двух месяцев, и советская контрразведка зафиксировала рост активности американской, британской и французской разведок, направленной против СССР. "За последнее время Оперсекторами МВД в Германии отмечается активная заброска агентуры военными разведками союзников в Советскую зону оккупации Германии", - сообщал заместитель министра внутренних дел СССР, уполномоченный МВД по СВАГ Иван Серов в сообщении с грифом "совершенно секретно" от 8 мая 1946 года на имя главы МВД СССР Сергея Круглова. "В результате проводимой работы секторами МВД на 1 мая 1946 года разоблачено и арестовано 203 агента", - писал Серов. Из них было 108 агентов английской разведки, 80 агентов американской разведки, 15 агентов французской разведки. По словам Серова, следствие установило, что в качестве агентуры для заброски в советскую зону англичане и американцы в основном вербуют военнопленных, освобожденных из лагерей, семьи которых проживают в СЗОГ, а также молодежь из числа бывших участников нацистской организации "Гитлерюгенд". Своим агентам англичане и американцы, как правило, ставили задачу собирать данные о местах дислокации советских воинских частей, их численности и оснащенности, о строящихся на демаркационных линиях укреплениях, о настроении немецкого населения и его отношении к Красной армии, о мероприятиях, проводимых СВАГ. Кроме того, требовалось распространять ложные и провокационные слухи, направленные против СВАГ и советских военных. Бывший подельник Скорцени Серов, в частности, докладывал, что Берлинский оперсектор арестовал некоего Оскара Мезека, проживавшего в Берлине и работавшего в криминальной полиции. "На предварительном следствии Мезек показал, что он с первых дней войны служил в немецкой армии, а в 1944 году был направлен в бригаду известного эсесовца Скорцени и участвовал в Арденнской операции по окружению американских войск". В мае месяце Мезек был взят в плен американцами, а в июле 1945 года был освобожден из плена и уехал в Берлин. "В Берлине к нему явился старший лейтенант американской армии Чарльз Бронсуэй и заявил, что американским властям известно о его пребывании в бригаде Скорцени, но если он желает искупить свою вину и будет активно помогать американской разведке, тогда он репрессирован не будет", - отмечал Серов. Мезек дал подписку и начал сотрудничать с Бронсуэем. В начале 1946 года Бронсуэй предложил Мезеку поступить на работу в криминальную полицию Берлина, чтобы получать необходимые сведения, касающиеся работы советской стороны в столице Германии. Тот так и поступил. "Как показывает Мезек, в последнее время Бронсуэй поставил перед ним основную задачу по сбору шпионских сведений об изменениях дислокации отдельных частей Красной армии, о базах горючего, об аэродромах и военных школах, расположенных в окрестностях Берлина. Мезек эти данные собрал и по каждому вопросу сообщал в виде отдельного доклада", - сообщал Серов. В ходе следствия Мезек назвал несколько агентов английской разведки, работавших в Берлине, а также резидента английской разведки во входившем в советскую зону оккупации городе Нойбранденбурге – Ильзу Ремер. "Кроме того, Мезек показал, что на территории Тюрингии, Саксонии и Мекленбургской провинции, где в прошлом находились англо-американские войска, для руководства шпионской работой союзными разведками оставлены объединенные группы разведки "Координирунгс аппарат Ц-16". Эти аппараты объединяют английскую и американскую агентуру, оставленную в нашей зоне оккупации и представляют англо-американскую разведку. Нами организована проверка этих данных", - писал Серов. Начальник разведывательно-диверсионной службы Главного управления имперской безопасности оберштурмбанфюрер СС Отто Скорцени в конце 1944 года получил от Гитлера задание в рамках Арденнской операции со специальным отрядом, одетым в английскую и американскую форму, на трофейных английских и американских танках вызвать беспорядки и панику в тылу у англо-американцев, внезапно захватить главные мосты через реку Маас с тем, чтобы противник не мог взорвать их до прихода основных немецких сил. Но эта спецоперация подразделения Скорцени, носившая название "Гриф", в итоге провалилась. Данные об американской разведке В советскую зону забрасывались и официальные сотрудники западных разведок, сообщал Серов. Он докладывал об аресте оперсектором МВД провинции Саксония немца Вилли Кляйна, имевшего фиктивный документ на имя Вилли Шульца, выданный ему американской военной полицией на проезд по всем зонам Германии. По словам Серова, вначале Кляйн давал вымышленные показания, но затем сознался, что является сотрудником 2-го отдела штаб-квартиры американских войск в Висбадене, работая там делопроизводителем. "В конце ноября 1945 года Кляйн, как официальный работник американской разведки, был направлен в советскую зону оккупации Германии с заданием выяснить отношение немцев к русским оккупационным войскам, собрать сведения о наличии танковых частей и их дислокации, как поставлено продовольственное снабжение немецкого населения, имеются ли полевые укрепления, какого типа и где именно", - отмечал Серов. Также Кляйну надо было установить, как ведется руководство компартией Германии (Kommunistische Partei Deutschlands, KPD) из Москвы, и какую работу KPD ведет в американской зоне. "На допросах Кляйн рассказал о дислокации и структуре 2 отдела американской разведки в городе Висбаден, назвав руководящих работников отдела и отделений", - писал Серов. Советская военная администрация в Германии после войны стала приоритетным объектом операций западных разведок. Они старались прежде всего выявить боевой потенциал советских войск, размещенных на востоке страны. Как отмечают историки спецслужб, "Фултонская речь" Черчилля самым непосредственным образом сказалась так и на задачах, стратегии и масштабах разведывательного противоборства Запада и СССР. Но уже в начале июля 1945 года команда сотрудников органа внешнеполитической разведки США - Управления стратегических служб (УСС, предтеча ЦРУ) во главе с Алленом Даллесом прибыла в Берлин. В связи с последовавшей вскоре ликвидацией УСС, его берлинская опергруппа осенью 1945-го была переподчинена Департаменту стратегической служба (ДСС, военной разведке) военного министерства США и стала официально именоваться Берлинской оперативной базой (БОБ). После образования ЦРУ в октябре 1947 года БОБ передали новому разведывательному ведомству. Уже с осени 1945 год БОБ стала приобретать регулярных информаторов как из числа немцев, так и граждан других государств, стремясь к установлению разведывательных контактов как с офицерами СВАГ, так и командирами, и офицерами Красной армии. Первой масштабной операцией БОБ в 1946 году стала операция "Грааль" по сбору разведывательных данных о советских воинских частях в Германии, в которой было задействовано более 250 агентов из числа немцев. Но операция провалилась: все агенты были арестованы органами госбезопасности СССР в Германии. Еще одной активной разведывательной службой на оккупированной западными союзниками территории Германии стала "Организация Гелена", созданная при поддержке США. Генерал-лейтенант вермахта Рейнхард Гелен в годы войны возглавлял 12-е управление Генерального штаба германских вооруженных сил, отвечавшее за ведение военной разведки на восточном (русском) фронте. В мае 1945-го Гелен сдался в плен американским войскам и предложил им услуги в организации разведки в советской оккупационной зоне и в СССР. Через год в Германии на базе нацистской агентуры началось формирование этой собственной разведывательной организации со штаб-квартирой в Пуллахе под Мюнхеном. Целью деятельности "Организации Гелена" было оказание разведывательной помощи США. Из этой спецслужбы затем "выросла" Федеральная разведывательная служба БНД (Bundesnachrichtendienst).

https://ria.ru/20231220/shifrovka-1916837226.html

https://ria.ru/20240506/plen-1944179940.html

https://ria.ru/20231008/shkoly-1901285698.html

https://ria.ru/20240303/publikatsiya-1930867219.html

https://ria.ru/20240418/fsb-1940687082.html

https://ria.ru/20240523/terror-1947775050.html

германия

ссср

берлин (город)

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германия, ссср, берлин (город), уинстон черчилль, центральное разведывательное управление (цру), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)