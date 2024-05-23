https://ria.ru/20240523/servis-1947835893.html
"Мой экспорт" предлагает сервис для упрощения оплаты услуг экспорта
"Мой экспорт" предлагает сервис для упрощения оплаты услуг экспорта - РИА Новости, 23.05.2024
"Мой экспорт" предлагает сервис для упрощения оплаты услуг экспорта
На цифровой платформе "Мой экспорт" работает сервис, значительно упрощающий ведение внешнеторговой деятельности, – оплата счетов за услуги, сообщает Российский... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T11:25
2024-05-23T11:25
2024-05-23T11:25
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. На цифровой платформе "Мой экспорт" работает сервис, значительно упрощающий ведение внешнеторговой деятельности, – оплата счетов за услуги, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Отмечается, что этот шаг стал возможен благодаря сотрудничеству РЭЦ с Банком России."Внедрение функционала оплаты счетов на "Моем экспорте" позволяет экспортерам проводить платежи за необходимые услуги в сфере внешней торговли напрямую через платформу при взаимодействии с кредитной организацией, в которой у них открыт счет. Расчеты в исключительно в рублях на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Одной из ключевых особенностей нововведения является возможность использования системы быстрых платежей ЦБ РФ для межорганизационных переводов. Это позволяет проводить платежи между организациями в режиме реального времени, что значительно ускоряет процесс оплаты и делает его более удобным и эффективным."Реализация данного функционала является важным шагом на пути цифровизации процессов, связанных с внешнеторговой деятельностью, и демонстрирует наше стремление к созданию современной и комфортной экосистемы для поддержки экспорта. Это также подчеркивает роль цифровых технологий в оптимизации бизнес-процессов и укреплении позиций российских компаний на международных рынках", - отметил вице-президент по информационным технологиям РЭЦ Владимир Смирнов, его слова приводятся в сообщении.Пользователи платформы "Мой экспорт" уже могут воспользоваться новой функцией и оценить преимущества упрощенной процедуры оплаты. Это не только экономит время и ресурсы, но и способствует более эффективному управлению финансовыми потоками в рамках внешнеторговой деятельности.Оплата за услуги предусмотрена в настоящий момент для следующих сервисов на платформе "Мой экспорт": "Документы. Ветеринарный сертификат на вывоз", "Документы. Фитосанитарный сертификат", "Документы. Сертификат происхождения товаров", "Маркетплесы. Размещение в Национальных магазинах" и "Документы. Экспортные лицензии". Кроме того, оплата электронных счетов доступна для сервиса "Страхование. Экспортный контракт".
https://ria.ru/20240523/rets-1947825287.html
https://ria.ru/20240522/onlayn-konferentsiya-1947604812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. На цифровой платформе "Мой экспорт" работает сервис, значительно упрощающий ведение внешнеторговой деятельности, – оплата счетов за услуги, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
Отмечается, что этот шаг стал возможен благодаря сотрудничеству РЭЦ с Банком России.
"Внедрение функционала оплаты счетов на "Моем экспорте" позволяет экспортерам проводить платежи за необходимые услуги в сфере внешней торговли напрямую через платформу при взаимодействии с кредитной организацией, в которой у них открыт счет. Расчеты в исключительно в рублях на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Одной из ключевых особенностей нововведения является возможность использования системы быстрых платежей ЦБ
РФ для межорганизационных переводов. Это позволяет проводить платежи между организациями в режиме реального времени, что значительно ускоряет процесс оплаты и делает его более удобным и эффективным.
"Реализация данного функционала является важным шагом на пути цифровизации процессов, связанных с внешнеторговой деятельностью, и демонстрирует наше стремление к созданию современной и комфортной экосистемы для поддержки экспорта. Это также подчеркивает роль цифровых технологий в оптимизации бизнес-процессов и укреплении позиций российских компаний на международных рынках", - отметил вице-президент по информационным технологиям РЭЦ Владимир Смирнов, его слова приводятся в сообщении.
Пользователи платформы "Мой экспорт" уже могут воспользоваться новой функцией и оценить преимущества упрощенной процедуры оплаты. Это не только экономит время и ресурсы, но и способствует более эффективному управлению финансовыми потоками в рамках внешнеторговой деятельности.
Оплата за услуги предусмотрена в настоящий момент для следующих сервисов на платформе "Мой экспорт": "Документы. Ветеринарный сертификат на вывоз", "Документы. Фитосанитарный сертификат", "Документы. Сертификат происхождения товаров", "Маркетплесы. Размещение в Национальных магазинах" и "Документы. Экспортные лицензии". Кроме того, оплата электронных счетов доступна для сервиса "Страхование. Экспортный контракт".